TikToker 12 tuổi chết vì trò 'lướt tàu' gây sốc

Zemfira Mukhtarov từng đăng nhiều video TikTok mạo hiểm đến rợn người. Cô bé vừa thiệt mạng khi thực hiện trò “lướt tàu” ở New York (Mỹ).

Clip được Zemfira Mukhtarov đăng trên TikTok khi cô bé đi bộ dọc thanh sắt hẹp ngay trên nóc chuyến tàu điện ngầm đang chạy.

Nataliya Rudenko, mẹ của Zemfira Mukhtarov, chia sẻ rằng con gái mình bị ám ảnh với các trò mạo hiểm trên mạng xã hội, dù cha mẹ hết lời khuyên ngăn. Cô bé lén ra khỏi nhà lúc 3h sáng 4/10 và tử vong vì trò “lướt tàu điện ngầm” (trèo lên nóc hoặc phần ngoài của tàu điện ngầm khi tàu đang chạy).



“Tôi luôn bận rộn đi làm, không biết con đi đâu, làm gì. Có lần tôi thấy con đứng trên cầu Williamsburg, giả vờ như đang ‘ôm cả thành phố trong tay’”, người mẹ gốc Ukraine đau đớn kể với The New York Post hôm 6/10.

Một video khác cho thấy Zemfira đi trên thanh sắt hẹp ngay phía trên đoàn tàu đang chạy phía dưới. Có clip em còn nằm trên đường ray khi tàu chạy qua người.

Theo lời kể, Zemfira thiệt mạng rạng sáng 4/10 khi đang “lướt” trên nóc tàu J, gần ga Marcy Avenue-Broadway ở Brooklyn. Người mẹ cho biết khi đi làm về, cô phát hiện con gái đã lén ra khỏi nhà lúc khoảng 3h sáng, trong khi em gái và cha vẫn đang ngủ.

Khoảng 3h10, cảnh sát tìm thấy Zemfira và bạn gái 13 tuổi tên Ebba Morina (ở Manhattan) bất tỉnh gần ga Williamsburg. Cả hai đều được xác nhận tử vong sau đó không lâu.

Cô bé 12 tuổi trả giá bằng mạng sống khi thích đu theo những trò mạo hiểm trên MXH. Ảnh: NY Post.

Rudenko kể rằng Zemfira ngày càng thích lang thang khắp thành phố để tìm cảm giác mạnh, từ “lướt tàu”, lẻn vào biệt thự bỏ hoang đến leo lên mái các tòa nhà cao tầng quay video đăng TikTok.

Điều này là cú sốc lớn với người mẹ vì con gái cô “vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi, thích chơi bóng chuyền, học võ, học đàn violin và từng đi Disneyland cùng gia đình”.

“Con bé không phải đứa trẻ chỉ ngồi lì trong phòng. Tôi không thể khóa cửa nhốt nó lại để bắt nó ngừng làm những chuyện đó”, Rudenko nói trong nước mắt.

Cha của Zemfira, Ruslan Mukhtarov (gốc Azerbaijan), đã lập một trang GoFundMe để quyên góp tiền tổ chức tang lễ cho con gái. Đến ngày 6/10, quỹ đã nhận được gần 17.000 USD quyên góp.

Trong khi đó, chính quyền thành phố New York tiếp tục cảnh báo thanh thiếu niên tránh xa các trò “lướt tàu” nguy hiểm này. Theo thống kê, năm ngoái có 6 người thiệt mạng và 5 người chết trong năm 2023 vì trò mạo hiểm này - tăng mạnh so với tổng cộng 5 ca tử vong trong giai đoạn 2018-2022.