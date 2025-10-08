Thanh niên bị lũ cuốn khi lao ra cứu người trong đêm ở Thái Nguyên

Nửa đêm 8/10, tại khu vực ngã ba Mỏ Bạch (Thái Nguyên), Phạm Văn Hưng (19 tuổi, trú tại 200/1 đường Bắc Kạn) mất tích sau khi lao ra dòng nước xiết để cứu người.

Lực lượng vũ trang ứng trực xuyên đêm nhằm hỗ trợ nhân dân. Ảnh: VOV.

Chị Phạm Lệ Hằng (44 tuổi, mẹ của Hưng) kể lại vào khoảng 0h20, trong lúc cả nhà đã đi ngủ, Hưng và em trai nghe thấy tiếng kêu cứu nên thức dậy đi cứu người.

“Lúc đó có một người đàn ông kêu cứu, kêu rất lâu. Hai đứa nhà tôi nghe tiếng kêu mãi thì dậy, mở cửa ra xem. Tôi đang ngủ nên không biết hai anh em đi ra ngoài”, chị Hằng nói.

Hai anh em Hưng men theo con đường trước nhà đến chốt công an gần đó mượn áo phao. Khi ra tới nơi, nước đã dâng cao và chảy rất mạnh. Dù đã mặc 2 áo phao, Hưng vẫn bị nước cuốn trôi về phía đường Lương Ngọc Quyến.

“Em trai đi cùng thấy nước xiết quá, sợ nguy hiểm nên bảo Hưng quay lại nhưng Hưng vẫn đi tiếp. Đi được một đoạn thì bị nước cuốn đi mất”, chị Hằng nghẹn giọng.

Ngay sau đó, gia đình đã báo cơ quan chức năng. Lực lượng cứu hộ cùng người nhà đã tìm kiếm Hưng suốt đêm.

Đến chiều 8/10, chị Hằng cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy con trai. Tuy nhiên, do các tuyến đường đang ngập sâu, Hưng vẫn chưa thể về với gia đình. Vào khoảng 14h30, Hưng được đội cứu hộ kết nối với gia đình qua điện thoại. Được nghe con nói "mẹ ơi con an toàn rồi, con vẫn khoẻ, mẹ yên tâm", chị Hằng như vỡ oà.

"Tôi mừng quá, không biết nói gì hơn chỉ biết cảm ơn đội cứu hộ, người dân địa phương đã hỗ trợ để tôi tìm được con", chị xúc động.

Hai ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo), Thái Nguyên hứng chịu nhiều đợt mưa lớn liên tiếp, gây ngập lụt trên diện rộng. Cơ quan khí tượng ghi nhận từ 19h ngày 6/10 đến 16h ngày 7/10, Thái Nguyên đã hứng lượng mưa 200-400 mm, một số nơi trên 500 mm. Tình hình thiệt hại thống kê sơ bộ cho thấy có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương.

