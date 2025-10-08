Nửa đêm mở mắt đã thấy nước sát mép giường ở Thái Nguyên

Người dân ở Thái Nguyên đã thức trắng đêm chạy lũ khi mưa ngập bao vây khắp nơi, khiến nhiều khu vực bị cô lập.

Mở mắt thấy nước ngập ngang giường ở Thái Nguyên Nhóm sinh viên ĐH Thái Nguyên hốt hoảng khi nước lũ dâng cao trong đêm, nhấn chìm đồ đạc và mấp mé giường.

Tối 6/10, Nguyễn Minh Dũng (sinh viên năm nhất ĐH Y Dược, ĐH Thái Nguyên) rủ bạn bè tụ tập ở phòng trọ của mình ở phường Phan Đình Phùng (TP Thái Nguyên cũ) để mừng Trung thu. Khoảng 22h, khi đang ăn uống, cả nhóm bất ngờ khi nước lụt dâng lên trong phòng, vội vàng mang đồ đạc dọn lên cao.

“Khu trọ của tôi ở chỗ đất cao, đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh nước tràn vào phòng như vậy. Chúng tôi liền chia nhau mang xe máy đi gửi ở phòng trống, kê đồ đạc lên cao để tránh hư hỏng”, Dũng kể.

Choàng tỉnh khi nước sát mép giường

Sau gần nửa tiếng, nước đã ngập lên đến đầu gối. Một lát sau, mưa tạnh, nước có dấu hiệu rút dần nên nhóm bạn của Dũng cùng đi ngủ. Có người yên tâm nằm giường, có người leo lên gác xép cao hơn.

“Nửa đêm, tôi choàng tỉnh giấc khi thấy nước mấp mé mép giường, đồ đạc trôi lềnh bềnh trong phòng. Hoảng quá, chúng tôi không dám ngủ lại mà cùng nằm canh mực nước để đảm bảo an toàn”, nam sinh viên nhớ lại.

Nhóm bạn hoảng hốt khi nửa đêm, nước dâng sát mép giường. Ảnh: NVCC.

Nguyễn Quang Huy (sinh viên năm 2 ĐH Thái Nguyên), một người bạn đến chơi phòng của Dũng, cho biết đã có một đêm không ngủ khi nước lũ đột ngột dâng cao trong đêm.

Đến sáng hôm sau, cả nhóm 4 người cùng bơi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Khoảng 14h, cả nhóm tách ra, tìm chỗ người quen để trú tạm, đồ đạc giá trị cũng được chia nhau để cầm đến nơi an toàn. “Hỏi han hàng xóm ở gần đó, tôi được biết đến hôm nay, phòng trọ đã ngập hơn 1 m, chăn chiếu thì bỏ lại chứ không cứu được”, Huy chia sẻ.

Đến sáng 8/10, nghe tin quê nhà ở TP Bắc Giang cũ (nay là tỉnh Bắc Ninh) cũng đang bị lũ lụt bao vây, Minh Dũng đã chạy xe về để hỗ trợ. Tuy nhiên, do nhiều tuyến đường chia cắt, anh phải đi đường vòng xa gấp đôi, đi từ 8h nhưng đến gần 11h về đến gần nhà.

“Xung quanh, có nhà ngập nửa hoặc hết tầng một. May mắn nhà tôi 3 tầng, ở chỗ cao nên nước mới mấp mé vào sân. Tôi chưa vào được đến nhà, phải ở nhờ nhà bác rồi tìm đường vào sau. Điện và sóng điện thoại cũng mất, mọi người chỉ có thể liên lạc chập chờn”, Dũng nói.

Vì toàn khu vực ngập sâu, trường đại học của Dũng và Huy cũng cho sinh viên nghỉ. “Tôi sẽ ở nhà đến khi hết mưa lụt mới lên trường lại. Nhà chưa bị ngập nên tôi cũng túc trực, nếu nhà nào cần giúp sẽ chạy qua”, nam sinh cho biết.

Đồ đạc trôi lềnh bềnh trong nước lũ. Ảnh: NVCC.

Trắng đêm chạy lũ

6h sáng 8/10, anh Nguyễn Anh Đức (hiện sống tại Hà Nội) nhẹ lòng phần nào khi biết gia đình mình tại Thái Nguyên đã được hàng xóm hỗ trợ một ít thức ăn.

Nói với Tri Thức - Znews, anh Đức cho biết cậu, mợ cùng 3 người thân khác thức trắng đêm trên mái nhà đợi cứu hộ. Tuy nhiên, con hẻm gần đường Động Lực nước dâng cao đến mái nhà, chảy xiết, người dân có thuyền nhưng chưa đủ kinh nghiệm, buộc đợi cano máy.

Gia đình anh Anh Đức cố thủ trên mái nhà từ trưa 7/10. Ảnh: NVCC.

Trong lúc đó, Anh Đức ở xa cũng xuyên đêm không ngủ, liên tục theo dõi tình hình và gọi cứu trợ giúp gia đình.

"Thái Nguyên mênh mông bốn bề là nước. Hàng nghìn hộ dân ngập sâu. Nhiều đội cứu trợ quá tải. Người nhà tôi bất lực nằm trên mái nhà cả đêm, trong đó, bà ngoại tôi năm nay 90 tuổi, vừa mổ chân không thể đi lại. Tôi ở xa lo sốt vó, chỉ biết phụ mọi người gọi số điện thoại cứu hộ từ các hội, nhóm trên mạng", Anh Đức nói.

Từ đêm 7/10, khi nước lũ dâng cao khắp khu vực TP Thái Nguyên cũ, chị Thảo Nguyên đã lo lắng không yên khi căn nhà của người ông 84 tuổi đã ngập đến tầng 2. Đang sống ở khu vực bên ngoài, chị không thể tiếp cận.

"Mất sóng, mất điện, tôi vẫn chưa biết ông đã được cứu ra ngoài hay chưa, lo lắng vô cùng. Hy vọng lực lượng chức năng đã tiếp cận được, chúng tôi cũng mất kết nối", chị nói với Tri Thức - Znews vào sáng 8/10.

Nhiều khu vực ở Thái Nguyên bị ngập lụt, mất sóng do mưa lũ. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, phường Gia Sàng (giáp sông Cầu ở phía đông) bị cô lập hoàn toàn. Hương Đặng (Cam Giá cũ) bất lực nhìn mẹ và anh chị không có thức ăn suốt từ trưa 7/10 đến 11h ngày 8/10.

Hương cho biết đã gọi hơn 50 cuộc với hàng chục số điện thoại cứu hộ nhưng nhận lại là tiếng bíp bíp từ hệ thống. "Dù rơi vào tình cảnh khốn khó, gia đình tôi vẫn may mắn hơn vì nằm trên đồi cao. Một số hộ dân bên dưới thậm chí phải chịu cơn lạnh, rét run trên mái nhà. Suốt một đêm không ngủ, nhà tôi mệt lả, đành chia nhau nước uống cầm hơi", Hương nói.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo), trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm 6/10 đến ngày 7/10, lượng mưa phổ biến 250 - 400mm, có nơi trên 500 mm.

Mưa lớn gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử. Cụ thể, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 5h ngày 8/10 là 29,90 m đã vượt báo động 3 (27,00 m) là 2,9 m cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 (1,09 m).

Tình hình thiệt hại thống kê sơ bộ cho thấy có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương; thiệt hại về nhà ở 5.450 nhà (22 nhà tốc mái; 359 nhà sạt lở taluy dương; trong đó 70 nhà di dời khẩn cấp; ngập nước, cô lập 5.096 nhà, trong đó có 490 nhà đã di dời khẩn cấp).

Khoảnh khắc thả dây cứu người giữa dòng nước chảy xiết ở Thái Nguyên 3 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ chảy xiết ở khu vực cầu Bến Tượng (Thái Nguyên) được lực lượng chức năng và người dân kịp thời thả dây ứng cứu, khiến người chứng kiến thót tim.