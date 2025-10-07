Hành khách ăn chay trường tử vong vì món thịt trên máy bay

Một bác sĩ 85 tuổi người Mỹ tử vong sau khi bị phục vụ nhầm suất ăn có thịt trên chuyến bay của Qatar Airways, dù ông là người ăn chay hoàn toàn, theo Independent.

Theo đơn kiện được gửi lên tòa án liên bang California, ông Asoka Jayaweera, bác sĩ tim mạch sống tại miền Nam bang California, đã đặt vé bay từ Los Angeles (Mỹ) đến Colombo (Sri Lanka), quá cảnh tại Doha (Qatar). Ông là người ăn chay trường nghiêm ngặt và đã chọn phần ăn chay trong lúc đặt vé.

Tuy nhiên, khoảng 2 tiếng rưỡi sau khi máy bay cất cánh, khi dịch vụ ăn uống bắt đầu, tiếp viên thông báo rằng không còn phần ăn chay và chỉ có thể đưa ông suất ăn thông thường có thịt, đồng thời nói ông có thể “ăn quanh phần thịt”.

Trong lúc cố gắng “ăn quanh” phần thịt này, ông Jayaweera bất ngờ bị nghẹn, theo nội dung đơn kiện. Phi hành đoàn đã cố gắng cấp cứu và liên lạc với MedAire - dịch vụ hỗ trợ y tế hàng không có bác sĩ cấp cứu hướng dẫn từ xa.

Khi được đo, chỉ số bão hòa oxy trong máu của ông chỉ còn 69% - mức cực kỳ nguy hiểm (dưới 88% được xem là rủi ro nghiêm trọng). Phi hành đoàn cho biết họ không thể hạ cánh khẩn cấp vì máy bay “đang bay qua Bắc Cực”, tuy nhiên gia đình nạn nhân khẳng định máy bay thực chất đang ở khu vực Trung Tây nước Mỹ và hoàn toàn có thể chuyển hướng hạ cánh.

Sau nhiều giờ cấp cứu bất thành, ông Jayaweera bất tỉnh lúc khoảng 7h30 và được cho dùng thuốc. Chuyến bay chỉ hạ cánh khẩn cấp tại Edinburgh (Scotland) vào 11h, tức sau hơn 3 tiếng rưỡi ông bất tỉnh. Tại đây, ông được đưa vào bệnh viện nhưng đã không qua khỏi.

Qatar Airways chưa phản hồi về vụ kiện liên quan đến cái chết của hành khách ăn chay trong chuyến bay của mình.

Báo cáo y khoa xác định nguyên nhân tử vong là viêm phổi hít (aspiration pneumonia) - tình trạng thức ăn hoặc chất lỏng lọt vào phổi thay vì đi xuống dạ dày. Ông Jayaweera qua đời tại Edinburgh ngày 3/8/2023.

Đơn kiện được con trai ông, Surya Jayaweera, nộp ngày 31/7 tại tòa bang California và được chuyển lên tòa liên bang khu vực Trung California hôm 3/10. Gia đình cáo buộc Qatar Airways thiếu trách nhiệm và cẩu thả, khiến hành khách tử vong oan uổng.

Theo quy định của Công ước Montreal - hiệp ước quốc tế về trách nhiệm của hãng hàng không mà cả Qatar và Mỹ đều là thành viên - mức bồi thường tối đa cho trường hợp tử vong hoặc thương tật trên máy bay là khoảng 175.000 USD . Tuy nhiên, gia đình Jayaweera yêu cầu bồi thường vượt mức này, với các khoản thiệt hại, án phí và chi phí pháp lý sẽ do tòa quyết định.

Qatar Airways hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Hãng hàng không này vốn cung cấp tới 19 loại suất ăn đặc biệt, trong đó 7 loại hoàn toàn không chứa thịt - bao gồm suất ăn thuần chay (vegan), ăn chay kiểu Ấn Độ, ăn chay kiểu Jain, ăn chay có trứng sữa (lacto-ovo), ăn chay kiểu Á Đông, suất ăn chay cho trẻ em và suất ăn trái cây.

Trước đó, Qatar Airways từng vướng chỉ trích vì sai sót trong phục vụ suất ăn đặc biệt. Năm ngoái, ngôi sao truyền hình Anh Jack Fowler, người dị ứng với hạt, cho biết anh suýt chết trên chuyến bay của Qatar Airways khi được phục vụ cà ri gà có chứa hạt. Một năm trước đó, Fowler cũng từng bị phục vụ kem có hạt trên chuyến bay khác của hãng.

Tương tự, hồi mùa hè vừa qua, một chuyến bay của Singapore Airlines từ Frankfurt đến New York phải hạ cánh khẩn cấp tại Paris khi một hành khách dị ứng với hải sản lên cơn phản vệ vì ăn phải món có tôm.

Cái chết của bác sĩ Asoka Jayaweera đang làm dấy lên tranh luận về trách nhiệm của các hãng hàng không trong việc đảm bảo suất ăn đúng yêu cầu của hành khách có chế độ dinh dưỡng hoặc tình trạng sức khỏe đặc biệt.