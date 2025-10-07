Tiếng thét của chiến sĩ công an khi cứu người giữa dòng nước lũ

"Bám đi, bám chắc vào" là tiếng thét của một cán bộ xã Đồng Kỳ, Bắc Ninh ra lệnh cho đồng đội nắm chặt dây thừng khi cứu người trong dòng nước chảy xiết.

Tiếng thét uy lực của chiến sĩ công an cứu dân giữa dòng nước xiết 6h sáng 7/10, lực lượng công an xã Đồng Kỳ (Bắc Ninh) phối hợp cùng chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (viết tắt là PC07) thành công tiếp cận và giải cứu một hộ gia đình bị mắc kẹt giữa biển lũ. Cảnh vật lộn với dòng nước và tiếng thét "bám đi, bám đi, bám chắc vào" khiến người xem cảm phục.

Tại xã Đồng Kỳ (Bắc Ninh), mưa trắng trời từ khuya đến sáng 7/10 gây ngập lụt nhiều khu vực.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Trung úy Nguyễn Tiến Trung (một trong số chiến sĩ tham gia cứu hộ tại xã) cho biết lực lượng công an địa phương thức trắng đêm canh lũ và phát hiện 2 hộ dân bị cô lập hoàn toàn vào rạng sáng 7/10. Song, đơn vị chưa thể tiếp cận được ngay bởi dòng nước lũ ngày một chảy xiết.

Theo lời kể của Trung úy Trung, đến khoảng 6h sáng, cán bộ công an xã phối hợp cùng chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ (viết tắt là PC07) lên phương án giăng dây thừng qua dòng nước. Sức chảy mạnh, cản trở công tác cứu nạn, cứu hộ.

Sau 2 giờ vật lộn với cơn lũ dữ, đội đã thành công giải cứu gia đình 4 người bao gồm 2 người lớn, 1 người già và 1 trẻ em và đưa về nơi an toàn.

Trong lúc làm nhiệm vụ, một chiến sĩ trong đội quay clip lại, gửi về Bộ Công an. Sau đó, cơ quan này đăng tải trên Fanpage vào sáng cùng ngày. Đoạn clip với tiếng thét thất thanh "bám đi, bám đi, bám chắc vào" thu về hơn 6.700 lượt thích chỉ trong một giờ chia sẻ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Ninh, do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 11, lượng mưa lúc 15-21h ngày 6/10 tại một số xã vùng cao bao gồm Sơn Động, Tây Yên Tử, Yên Định rơi vào khoảng 70 đến hơn 103,8 mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở ở mức cảnh báo cấp 1.

Sáng 7/10, Bắc Ninh tiếp tục có mưa trên diện rộng khiến nhiều nơi bị ngập sâu. Nước lũ dâng cao. Nhiều phường tại tỉnh cho phép học sinh nghỉ học để tránh mưa bão.

Học sinh suýt bị cuốn vào gầm xe tải khi lội qua đoạn ngập sâu Khoảng 9h ngày 7/10, trên đường Lê Thanh Nghị (phường Bạch Mai), một học sinh đang lội qua đoạn ngập nước sâu khoảng 1 m thì một chiếc xe tải lao tới, suýt cán qua.