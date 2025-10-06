TikToker vào tù vì trò chơi khăm đâm kim tiêm người lạ trên phố

Nội dung video chơi khăm dùng kim tiêm tấn công vào người đi đường của Ilan M. tạo làn sóng phẫn nộ tại Pháp hồi tháng 6. Người này lĩnh án tù vào ngày 3/10.

Ilan M. dùng kim tiêm đâm vào người lạ trên đường phố Paris gây phẫn nộ. Nguồn: AmineMojito/TikTok.

Ilan M. (27 tuổi), chủ tài khoản Amine Mojito, chính thức lĩnh án 12 tháng tù giam vì loạt nội dung dùng ống tiêm tấn công người lạ trên đường phố Paris (Pháp) hồi tháng 6, tờ Libération đưa tin ngày 6/10.

Quyết định của Tòa án Hình sự Paris được đưa ra sau đề nghị của công tố viên về mức án 10 tháng tù giam không ân xá cùng 5 tháng tù treo. Người khởi tố cáo buộc các trò chơi khăm của Ilan, dù cố ý hay vô tình, đều mang mục đích khuyến khích hành động tấn công người lạ.

Tại phiên tòa, Ilan tuyên bố tất cả chỉ là "một pha nguy hiểm ngu ngốc" để tạo sự nổi tiếng và quảng bá một chương trình thể dục.

"Tôi thấy trò này rất phổ biến tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nên bắt chước thực hành tại Pháp. Tôi không nghĩ rằng điều này có thể làm tổn thương mọi người. Đó là sai lầm của tôi, tôi thật ích kỷ khi chỉ nghĩ về bản thân mình", TikToker nói.

Bà Marie Claret de Fleurieu, luật sư bào chữa cho Ilan M., cho rằng thân chủ của mình đã chịu 2 tháng giam giữ tại nhà tù Fleury-Mérogis trước khi bị xét xử và mong nhận được sự khoan hồng.

Tuy nhiên, tòa án vẫn phán quyết hành vi của Ilan M. là tội "bạo lực vũ khí không dẫn đến mất khả năng lao động". Người đàn ông này bị phạt 1.500 euro (khoảng 1.752 USD ), đồng thời cấm sở hữu hoặc mang vũ khí trong 3 năm.

Một nạn nhân nói với tòa án rằng trải nghiệm này "giống như một cơn ác mộng". Số khác phải nhập viện để kiểm tra tinh thần.

Những trò đùa "bệnh hoạn" của Ilan M. được ghi lại trong đoạn video đăng tải ngày 20/6 gây xôn xao nước Pháp, đặc biệt trong bối cảnh nước này ghi nhận mức gia tăng tấn công kim tiêm tại các bữa tiệc và lễ hội dành cho sinh viên.

Chỉ riêng Paris, cảnh sát ghi nhận 13 trường hợp. Trong khi đó, thành phố Angoulême ở phía tây nam ghi nhận khoảng 50 trường hợp. Còn tại Metz, cảnh sát theo dõi và bắt giữ một nghi phạm bị buộc tội đâm kim tiêm vào 10 cô gái.