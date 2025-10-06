Sụt 15 kg, ăn cả chuột để sinh tồn 70 ngày trong rừng ở Trung Quốc

Dù sụt 15 kg, Yang Dongdong (33 tuổi) phấn khích khi trở thành người chiến thắng cuộc thi sinh tồn trong rừng được tổ chức ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Hồi tháng 7 tại Trương Gia Giới (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc), giải đấu sinh tồn trong rừng mang tên "Cúp Núi Thất Tinh" được một công ty du lịch địa phương và câu lạc bộ hoạt động ngoài trời tổ chức.

100 thí sinh từ khắp Trung Quốc được thả xuống một khu rừng hẻo lánh, có khí hậu thay đổi thất thường, chỉ với một con dao và một cây tre. Trong suốt hai tháng, những người tham gia phải tự sinh tồn mà không có bất kỳ nguồn tiếp tế bên ngoài nào. Toàn bộ thử thách được phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội, theo South China Morning Post.

Khi chỉ còn 10 thí sinh trụ lại, mỗi người nhận được thêm 200 gram muối và một chiếc bát inox, cùng nhau cạnh tranh giải thưởng cao nhất trị giá 100.000 nhân dân tệ ( 14.000 USD ), mỗi người trụ được ít nhất 30 ngày cũng sẽ nhận 6.666 nhân dân tệ ( 940 USD ).

Đến ngày 22/9, Yang Dongdong (33 tuổi) trở thành nhà vô địch sau khi trụ vững 70 ngày đầy ấn tượng ở nơi hoang dã.

Yang là 1 trong 100 thí sinh tham gia cuộc thi sinh tồn.

Ngay khi bước vào rừng, Yang đã dựng một nơi trú ẩn ở khu vực cao bằng cỏ khô, dây leo, tre và đá. Anh còn làm dây thừng từ quần áo và đóng một chiếc ghế nhỏ từ gỗ. Anh thậm chí lấy tre đan thành giỏ để bắt cá và cua, đồng thời hái thảo mộc và trái cây để ăn.

Bên cạnh đó, Yang còn đặt những chiếc bẫy đơn giản để bắt chuột và côn trùng. Mặc dù vài lần nôn ói vì ăn phải các loại cây lạ, anh vẫn kiên trì sống sót.

“Khi thức ăn khan hiếm, cảm giác lo lắng sẽ dâng lên, nhưng tôi phải đảm bảo cân bằng giữa đạm và vitamin", Yang nói.

Nhiệt độ thấp là thử thách lớn nhất với các thí sinh, có thể xuống dưới 10°C vào ban đêm, kèm theo mưa lớn, đường trơn trượt và rắn rết. Yang đã thu thập dương xỉ để bịt kín nơi trú ẩn và nhóm lửa từ gỗ.

Khi được xướng tên là người chiến thắng, Yang vẫn đang ngồi bên đống lửa. Trong cơn phấn khích, anh giơ tay hét lớn: “Tôi đã làm được!”. Trước khi rời khu rừng, anh mang theo gừng, trái cây, rau dại và những chiếc bẫy mà anh từng sử dụng.

Nhà vô địch sụt khoảng 15 kg sau 70 ngày sống trong rừng.

Theo Jimu News, Yang sụt hơn 15 kg sau hành trình nhưng vẫn vui vẻ, hoạt bát. Kết quả kiểm tra sức khỏe sau đó xác nhận các chỉ số cơ thể của anh đều bình thường.

Yang hiện làm nghề nuôi ong và có cổ phần trong một công ty tổ chức đám cưới. Niềm đam mê thiên nhiên của anh bắt nguồn từ thời thơ ấu khi thường cùng ông nội đi săn. “Hồi nhỏ, tôi thường theo ông vào núi săn bắn. Ông dạy tôi cách đan giỏ và đặt bẫy", anh kể.

Yang cho biết sẽ chia sẻ kiến thức sinh tồn trên mạng xã hội, với hy vọng truyền cảm hứng cho người khác khám phá thiên nhiên.