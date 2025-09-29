Ăn buffet, cặp đôi TQ bị 'tóm sống' nhét thịt tươi, hải sản vào túi

Lén lút cho hải sản tươi sống, thịt bò và thậm chí mì ăn liền vào túi để mang về nhà, hai thực khách ở Hong Kong (Trung Quốc) khiến nhân viên phải can thiệp.

Đoạn video dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh tượng, được cho là từ camera gắn trên người nam nhân viên nhà hàng, lan truyền trên mạng xã hội hôm 27/9.

Trong video, sau khi phát hiện hành vi qua camera an ninh, nhân viên lịch sự đến nói chuyện với cặp đôi đang ngồi ăn ở góc nhà hàng, theo The Standard.

"Vui lòng lấy đồ ăn ra khỏi túi vì lý do vệ sinh. Quý khách có thể thưởng thức tất cả món ăn khi ở nhà hàng", nhân viên nói với người đàn ông. Ban đầu, nam thực khách chỉ lấy ra một túi nylon đựng đầy hải sản từ trong túi xách mang theo, khẳng định túi thịt bò còn lại không phải lấy từ nhà hàng.

Tuy nhiên, nhân viên vẫn tiếp tục, nâng giọng: "Xin hãy lấy hết đồ ăn ra, quý khách có thể thoải mái thưởng thức đồ ăn theo ý thích, nhưng chúng tôi không thể để quý khách mang chúng về nhà".

"Cả túi à", vị khách nam miễn cưỡng, đưa chiếc túi chứa đầy hải sản sống, thịt bò và thậm chí mì ăn liền cho nhân viên.

Thực khách bị nhân viên yêu cầu bỏ lại đồ ăn đã lấy trộm vào túi xách. Ảnh cắt từ clip.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhiều bình luận lên án hành động của hai thực khách là "đáng xấu hổ", đồng thời khen ngợi sự chuyên nghiệp của nhân viên.

Nhà hàng xuất hiện trong video là The Aquatic Market ở Tsuen Wan Plaza, nổi tiếng với nhiều loại hải sản tươi sống. Cặp đôi được cho đã đến nơi này khoảng 2-3 lần và không xin lỗi về hành động của mình khi ra về.

Dù nhà hàng chọn không báo cáo vụ việc cho cảnh sát, theo luật sư Albert Luk Wai-hung, hành vi lấy đồ ăn từ nhà hàng buffet có thể bị coi là trộm cắp, có thể dẫn đến mức án tù tới 10 năm. Luật sư nhận xét dù cặp đôi không thành công mang đồ ăn ra khỏi nhà hàng, hành động này vẫn có thể được xem là "cố ý trộm cắp".

Hồi tháng 3, sau khi ăn tại nhà hàng lẩu buffet ở thành phố Tế Nam (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc), hai thực khách cũng bị bắt quả tang lấy trộm tới 10 kg thịt đem về. Một người chứng kiến cho biết hai vị khách ăn một số lượng rất lớn thức ăn từ chiều đến tối, sau đó cố gắng đem 4 túi thịt ra về nhưng không qua mặt được đội ngũ giám sát.

Nhân viên nhà hàng cho biết giá lẩu buffet được áp dụng tại quán là 88 nhân dân tệ/người ( 12,3 USD ), không bị giới hạn thời gian dùng bữa. Hai vị khách sau đó được nhà hàng bàn giao cho cảnh sát xử lý.