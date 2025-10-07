'Trùm BĐS' giàu nhất nước Mỹ đoạn tuyệt con trai sau bê bối rúng động

Tỷ phú Donald Bren vừa tuyên bố từ con trai sau khi người này bị cáo buộc lừa đảo hơn 2 triệu USD từ các nhà đầu tư bằng một dự án kinh doanh giả mạo.

David Bren (33 tuổi), con trai tỷ phú bất động sản giàu nhất nước Mỹ Donald Bren, hứa hẹn dự án kinh doanh “The Bunker” sẽ mang đến quyền truy cập độc quyền vào bộ sưu tập siêu xe như Ferrari, Bugatti và Porsche, cùng các bữa tiệc ẩm thực xa hoa, rượu vang thượng hạng và xì gà cao cấp, theo hồ sơ đầu tư Los Angeles Times thu được.

Nhiều vụ kiện đã cáo buộc Bren bịa đặt toàn bộ dự án, được gọi là “thiên đường dành riêng cho giới siêu giàu đam mê xe hơi”. Phần lớn nhà đầu tư cho biết họ mất ít nhất hàng trăm nghìn USD trong vụ lừa đảo diễn ra từ năm 2020 đến 2022.

Một số nạn nhân chịu hậu quả nặng nề: một người bỏ trốn khỏi California trong hổ thẹn, còn một người khác - đã đầu tư hơn 100.000 USD - được phát hiện tự tử trong gara của mình.

Donald Bren (93 tuổi) - chủ tập đoàn Irvine Company, sở hữu khối tài sản 19 tỷ USD và khoảng 12 triệu m2 bất động sản tại Nam California - tuyên bố không liên can đến vụ việc.

“Chúng tôi không có bất kỳ mối quan hệ cá nhân hay kinh doanh nào với người này”, phát ngôn viên Paul Hernandez lạnh lùng nói với New York Post.

David Bren (33 tuổi) đã bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 2 triệu USD theo một số vụ kiện. Ảnh: Linkedin.

Theo lời quảng bá, các “thành viên sáng lập” của The Bunker - gồm tỷ phú Mark Cuban, nhà thiết kế August Getty, ông trùm công nghệ Larry Ellison và cầu thủ NBA Kristaps Porzingis - sẽ trả phí 14.500 USD /tháng để hưởng đặc quyền câu lạc bộ.

David còn tuyên bố dự án sẽ lưu giữ dàn siêu xe tại Beverly Hills, sau khi hoàn tất thương vụ mua khách sạn Mr. C’s Beverly Hills trị giá 90 triệu USD . Nhưng theo đơn kiện, tất cả chỉ là “màn kịch nhằm moi tiền nhà đầu tư để phục vụ lối sống xa hoa của chính anh ta”.

“The Bunker không tồn tại. Không có câu lạc bộ xe hơi cao cấp nào. Không có thành viên. Mọi thứ chỉ là ảo ảnh”, trích đơn kiện.

Tỷ phú Donald Bren từng bị kiện vào năm 2003 bởi bạn gái cũ Jennifer McKay Gold - mẹ của David - yêu cầu hàng triệu USD tiền cấp dưỡng cho hai con. Tòa án sau đó phán quyết có lợi cho Donald Bren, dù ông đã chi khoảng 9 triệu USD trợ cấp.

Ông trùm bất động sản Donald Bren có tài sản ròng 19 tỷ USD . Ảnh: ZUMA.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư cho biết David thường khoe khoang như thể có thể “gọi điện cho cha bất cứ lúc nào”, trong khi kể lể về mối quan hệ cha con rạn nứt để lấy lòng tin.

Một người bạn của nạn nhân nói: “Anh ta diễn rất giỏi, đóng vai kẻ đáng thương: 'Cha tôi chẳng cho tôi gì cả, tôi chỉ muốn tự chứng minh bản thân'. Và nhiều người đã bị lừa”.

Nữ doanh nhân công nghệ Nanxi Lu đầu tư 100.000 USD sau khi David nói dối rằng đã ký hợp đồng mua khách sạn Beverly Hills. Khi phát hiện dự án không có thật, cô chỉ được trả lại 10.000 USD và một “thẻ thành viên miễn phí”.

Tony Chen - người góp phần thuyết phục Lu đầu tư - rơi vào khủng hoảng tinh thần nặng nề sau khi mất tiền. Tháng 9/2022, Chen được phát hiện treo cổ tự tử trong gara nhà bạn. Người đàn ông 46 tuổi bỏ lại vợ cũ và con gái. Cái chết của Chen được xác định là tự sát, theo văn phòng giám định y khoa hạt Santa Clara.