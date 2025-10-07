Hình ảnh mây đen 'như muốn sập xuống' ở Hà Nội

Hình ảnh bầu trời Hà Nội chìm trong bóng tối, mây đen dăng kín vào sáng 7/10 lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

8 giây tia sét 'rực lửa' kinh hoàng ở Hà Nội Sáng 7/10, Hà Nội xuất hiện mưa to trên diện rộng gây ảnh hưởng nhiều khu vực. Trong đó, tia sét lớn đỏ rực đánh xuống gần chung cư Nam Xa La (phường Hà Đông) khiến người xem hú vía.

Sáng 7/9, tài khoản Phan Hồng Sơn đăng tải hình ảnh bầu trời Hà Nội tối đen. Theo anh Sơn, bức ảnh được chụp từ ban công tầng 28, tòa nhà CT1 - Gelexia - 885 Tam Trinh, hướng ra hồ Công viên Yên Sở vào lúc 6h20.

“Từ khoảng 4h sáng, mưa tầm tã và gió rít mạnh. Đến 5h30 thì tạnh, trời sáng dần, nhưng chỉ 30 phút sau mây đen từ phía Hà Đông, Triều Khúc kéo đến đen kịt cả bầu trời,” anh Sơn nói với Tri Thức - Znews.

Trong bức ảnh, mọi quanh cảnh đều chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng toả ra từ các toà nhà.

“Chỉ 10 phút sau khi chụp bức hình này thì trời mưa mịt mù.”, anh Sơn chia sẻ.

Mây đen phủ kín bầu trời Hà Nội qua góc nhìn từ chung chư nhà anh Sơn.

Bức ảnh nhanh chóng được các hội nhóm chia sẻ. Nhiều dân mạng nhận xét hình ảnh đẹp nhưng thời tiết trong ảnh lại "quá đáng sợ" hay "trông như phim kinh dị".

Rút kinh nghiệm từ cơn bão số 10, lần này, anh Sơn quyết định xin nghỉ làm để tránh gặp phải tình trạng ngập lụt, hỏng xe. Anh cũng chủ động xin cho 2 con lớn nghỉ học để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, sau đó, nhà trường đã thông báo chuyển sang hình thức học online. Đối với con út, vì trường học liền kề toà nhà anh sống, nên anh vẫn đưa con đi học bình thường.

Anh Sơn cho biết, từ hướng ban công nhà anh, những ngày trời mưa vẫn thường xuyên thấy hiện tượng mây đen dày đặc, nhưng bầu trời hôm nay tối và âm u hơn mọi khi.

Trên mạng xã hội, nhiều người cho biết cũng gặp phải tình trạng tương tự. “Đưa con đi học mà soi đèn như ban đêm”, “Mở cửa ra thấy trời tối om, còn tưởng nhìn nhầm”, “Trông như trời sập”, nhiều người để lại bình luận.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo), Hà Nội ghi nhận nhiều cơn mưa lớn từ đêm 6/10 đến sáng 7/10, hàng loạt tuyến phố ngập sâu, có nơi một mét, giao thông hỗn loạn.

Bão Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) từ 7h hôm qua. Đến 3h hôm nay, hoàn lưu bão kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa lớn cho miền Bắc.

