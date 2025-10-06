Nữ tỷ phú Thái Lan cho biết hình ảnh và giọng nói của bà bị sử dụng trái phép để quảng cáo trang web cờ bạc bằng công nghệ AI.

Madam Pang cảnh báo người dân và fan bóng đá Thái Lan về clip lừa đảo dưới danh nghĩa của mình.

Trên trang cá nhân hôm 5/9, Madam Pang - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) - đăng bài cảnh báo: “Xin đừng tin vào lời mời gọi chơi web cá cược”.

Nữ tỷ phú cho biết gần đây, clip họp báo của bà đã bị dàn dựng lại bằng AI để quảng cáo, lôi kéo đầu tư vào một trang web cá cược. Đoạn video này còn được chạy quảng cáo khiến rất nhiều người dân xứ Chùa Vàng xem được.

Madam Pang khẳng định bà không hề liên quan đến bất kỳ trang web cá cược nào. Bà kêu gọi người dân và người hâm mộ bóng đá Thái Lan cảnh giác, không nên tin vào hành vi lừa đảo tinh vi này.

Nữ tỷ phú cũng đã ủy quyền cho luật sư nộp đơn tố cáo tại đồn cảnh sát Thonglor (Bangkok) và sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng.

Theo Đạo luật Cờ bạc năm 1935 của Thái Lan, các trang web cá cược trực tuyến là vi phạm pháp luật, cả người chơi và người tổ chức đều bị trừng trị. Do đó, Madam Pang khuyến cáo mọi người nên cẩn trọng và tỉnh táo khi sử dụng mạng xã hội, không tin vào các quảng cáo lừa đảo như trên.

Hình ảnh và giọng nói của Madam Pang bị dàn dựng bằng AI để quảng cáo trang web cờ bạc.

Madam Pang (sinh năm 1966, tên thật là Nualphan Lamsam) sinh ra trong gia tộc giàu có bậc nhất Thái Lan. Bà tốt nghiệp ngành marketing tại Đại học Chulalongkorn và lấy bằng thạc sĩ quản lý tại Đại học Boston (Mỹ).

Đầu năm 2022, Madam Pang lọt top 50 phụ nữ trên 50 tuổi quyền lực nhất châu Á do tạp chí Forbes bình chọn. Bên cạnh làm Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Madam Pang còn điều hành tập đoàn Muang Thai xếp thứ hai trong thị trường bảo hiểm Thái Lan. Là người thừa kế tài sản của Ngân hàng Kasikorn nhưng bà tạo dựng danh tiếng với các hoạt động kinh doanh khác nhau.

Madam Pang còn thể hiện lối sống xa xỉ thông qua những chuyến nghỉ dưỡng tại các resort, khách sạn sang trọng, xa hoa.