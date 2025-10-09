Clip nữ phiên dịch viên khiến 'cha đẻ ChatGPT' trầm trồ viral khắp MXH

Clip ghi lại màn phiên dịch của nữ phiên dịch viên trong cuộc gặp giữa CEO OpenAI và tổng thống Hàn Quốc khiến người xem trầm trồ, truy tìm danh tính.

Nữ phiên dịch viên gây ấn tượng khi phiên dịch cho ông Sam Altman. Ảnh: Artive News.

Ngày 1/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung - người cam kết đưa đất nước thành trung tâm AI của châu Á - đã có cuộc gặp gỡ với "cha đẻ ChatGPT", Sam Altman. Cuộc gặp diễn ra tại Văn phòng Tổng thống ở Yongsan còn có sự góp mặt của Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong và Chủ tịch Tập đoàn SK Choi Tae-won.

Bên cạnh sự xuất hiện của lãnh đạo Hàn Quốc cùng các ông lớn ngành công nghệ, sự chú ý của công chúng còn đổ dồn vào nữ phiên dịch viên ngồi phía sau ông Altman, theo Artive News. Video ngắn ghi lại màn phiên dịch được đánh giá "đỉnh cao" của cô khiến người xem thán phục.

Trong video, ông Altman chia sẻ quan điểm trong khoảng 1 phút bằng tiếng Anh. Nữ phiên dịch vừa lắng nghe, vừa tốc ký trên 2 trang giấy. Ngay sau khi CEO OpenAI phát biểu xong, cô lập tức phiên dịch sang tiếng Hàn Quốc. Cô chăm chú nhìn vào những nội dung đã vạch ra trên giấy, vừa trình bày một cách trôi chảy.

Suốt thời gian cô phiên dịch lại phần trình bày của mình, ông Altman đã nhiều lần ngoái lại nhìn, với biểu cảm hài lòng, thậm chí liếc nhìn giấy ghi chú của cô.

Phong thái tự tin, nghiêm túc cùng giọng nói trầm bổng, nhịp điệu và tốc độ hoàn hảo của cô khiến người nghe "trầm trồ".

Ông Altman ngoái nhìn khi nghe phần phiên dịch quá trôi chảy. Ảnh: X.

Điều khiến khán giả kinh ngạc hơn là cách cô ghi nhớ một cách liền mạch bài phát biểu dài 1 phút của Giám đốc điều hành Altman, đồng thời phiên dịch một cách liền mạch những nhận xét của Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong và Chủ tịch Tập đoàn SK Choi Tae-won cùng một lúc.

"Cô ấy thực sự cho thấy tầm quan trọng của phiên dịch", "Thật sự sảng khoái, cảm giác như việc phiên dịch được thực hiện ngay lập tức, giống như lập trình AI vậy", "Cô ấy thật chuyên nghiệp khi ghi chép mà không bỏ sót bất cứ điều gì" - dân mạng để lại bình luận đầy phấn khích.

Khi video lan truyền, sự tò mò về danh tính của nữ phiên dịch cũng tăng cao. Nhiều người cố tìm kiếm thông tin về cô, tuy nhiên sau khoảng 1 tuần từ cuộc gặp, vẫn chưa ai tìm thấy.

Một số đồn đoán cho rằng cô không phải phiên dịch do Văn phòng Tổng thống thuê mà được ông Altman mời riêng. Có người tự nhận đã từng gặp cô ở trường đại học, xác nhận khả năng của cô thậm chí còn "đỉnh" hơn cả clip lan truyền. Tuy nhiên, tất cả hiện vẫn chỉ là tin đồn.