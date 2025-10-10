Bất lực nhìn lợn, gà chen chúc trên tầng 3 vì lũ bao vây ở Thái Nguyên

Nước lũ dâng nhanh, nhiều gia đình ở xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên) phải mang vật nuôi lên tầng cao tránh trú, bảo vệ chút tài sản còn sót lại.

Mang lợn, gà lên tầng 3 tránh lũ Trận lũ lịch sử biến khu vực xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên) thành biển nước. Người dân phải mang gà, lợn lên tầng cao trong nhà để bảo vệ, tránh bị lũ cuốn trôi.

Chiều 7/10, nước lũ ập đến bất ngờ, nước dâng nhanh khiến nhiều gia đình ở xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên) không kịp trở tay. Khi nước tràn gần hết tầng 1, nhiều gia đình đã mang cả gia súc, gia cầm lên tầng cao để tránh trú.

Có gia đình nhà ngoại nằm trong khu ngập sâu của xã, chị Nguyễn Oanh xót xa khi chứng kiến em trai và mẹ đẻ phải mang cả lợn, cả trăm con gà còn sống sót lên tầng 3.

"Khoảng 8 con lợn, gần trăm con gà này chỉ là phần nhỏ còn vớt vát lại, cả xã có cả vạn con vật nuôi bị nước lũ cuốn trôi, dìm chết, thiệt hại của bà con không kể hết", chị nói với Tri Thức - Znews.

Video chị Oanh chia sẻ ghi lại cảnh những con lợn nằm chen chúc bên ngoài ban công nhỏ hẹp, phía đối diện là những con gà ướt sũng nước đứng tràn từ bên trong khu vực tầng 3 ra hết ban công. Chủ nhà đứng nhìn trong lo lắng và bất lực.

"Khi đưa lên đã mệt, hôm qua nước rút, mang cả đàn đi xuống còn mệt hơn. Cứu được chút nào hay chút đó, là vốn liếng và tài sản của gia đình. Nhiều nhà còn mất trắng, lũ quá khủng khiếp", chị bày tỏ.

Những con vật được cứu, mang lên tầng cao tránh trú khi lũ dâng. Ảnh: Nguyễn Oanh.

Chị Oanh vẫn còn nhớ như in cảm giác nghẹt thở khi lũ ập đến. Nhà nằm trên đồi cao, nước không dâng tới, nhưng nhiều người thân của chị nằm trong vùng nguy hiểm. "Đêm đó, em gái và cháu tôi bị cô lập, gọi cứu hộ không có ai đến được. Mẹ con nằm trên gác ngang xà nhà 2 ngày như thế, may nước rút dần. Chỉ cần nước dâng thêm chút nữa, sợ là không giữ được tính mạng", chị kể.

Trận lũ lụt do ảnh hưởng của bão Matmo đã khiến nhiều tỉnh miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề, đời sống người dân đảo lộn. Theo dự báo, ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn vẫn duy trì trong 2-3 ngày tới. Ngoài ra, ba địa phương này cũng đối mặt với nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Tại Thái Nguyên, mưa lớn, lũ lịch sử đã gây ngập lụt tại ít nhất 45 xã, phường và làm mất điện trên diện rộng. Thống kê sơ bộ cho thấy đã có 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 2 người bị thương và khoảng 200.000 ngôi nhà bị ngập. Bên cạnh đó, hàng nghìn ha lúa, hoa màu, gần 60.000 gia cầm bị chết, cuốn trôi.