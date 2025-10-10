Chồng mất, cụ bà gào khóc trong căn nhà ngập đến nóc ở Thái Nguyên

Hai người đàn ông liều mình giải cứu cụ bà mắc kẹt suốt đêm trong ngôi nhà ngập sâu, khi chồng bà không may qua đời trước đó.

Cụ bà được kéo ra khỏi ngôi nhà ngập ngang nóc ở Thái Nguyên Giữa dòng nước lũ, hành động dũng cảm của hai người đàn ông giải cứu cụ bà mắc kẹt trong ngôi nhà ngập sâu ở Thái Nguyên khiến nhiều người xúc động.

Sáng 9/10, khi nước lũ bắt đầu rút bớt, anh Biến Thủy cùng người em kết nghĩa là anh Quốc Minh chèo thuyền ra hỗ trợ người dân tại các khu vực ngập sâu ở tỉnh Thái Nguyên.

Khoảng 10h, khi đang giúp đưa học sinh đến nơi an toàn, anh Thủy cùng nhóm cứu hộ nghe thấy tiếng kêu cứu từ một ngôi nhà nằm gần khu vực Nhà Văn hóa thiếu nhi (phường Phan Đình Phùng).

Tại hiện trường, nước lũ chảy xiết, một người đàn ông cởi trần đang ngồi bám bên bờ tường, tìm cách bơi sang hỗ trợ nhưng bất lực.

"Tôi tạt thuyền vào cho anh ấy bám, rồi cùng vượt qua dòng nước xiết để tiếp cận mái nhà nơi 2 ông bà đang mắc kẹt", anh Thủy kể với Tri Thức - Znews.

Khi trèo lên mái, họ phá tấm lợp để tiếp cận bên trong thì phát hiện cụ ông đã tử vong từ đêm hôm trước. Cụ bà vẫn còn sống nhưng kiệt sức, tay chân tê bì, da tái nhợt vì phải bám trên mái nhà suốt nhiều giờ.

"Bà kể lúc nước dâng cao, ông đứng trên ghế kêu cứu rồi trượt chân ngã xuống, chỉ kêu được mấy tiếng rồi mất hút", anh Thủy nghẹn ngào.

Cụ bà đau đớn khi được giải cứu nhưng chồng đã không còn.

Sau khi kéo cụ bà lên mái tôn, nhóm cứu hộ cố gắng giúp bà hồi tỉnh và liên lạc với người thân nhưng không thành công vì sóng điện thoại yếu. Bà được đưa sang tòa nhà cao gần đó để nghỉ ngơi, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục hỗ trợ những người dân khác.

Khoảnh khắc giải cứu cụ bà được anh Quốc Minh quay lại và đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng nhận về hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận xúc động.

Nhiều người cũng gửi lời chia buồn với gia đình nạn nhân và mong bà con sớm vượt qua những mất mát sau trận lũ lịch sử.

Anh Minh cho biết bản thân anh cùng anh Thủy đã tham gia cứu trợ nhiều trường hợp tương tự. "Đó là việc làm rất bình thường. Chúng tôi chỉ muốn góp một phần sức nhỏ, hướng về bà con đang gặp khó khăn", anh chia sẻ.

Anh Thủy cho biết hiện nhóm cứu hộ tự phát của anh đang rất cần thêm phương tiện. "Giờ tôi chỉ còn một chiếc thuyền, chiếc kia rách to quá không vá được. Tôi mong có thêm sự chung tay của anh em để mua thêm thuyền và dây kéo, tiếp tục hỗ trợ bà con vùng ngập", anh bày tỏ.

Tính từ ngày 7/10, hoàn lưu bão số 11 (Matmo) đã gây ảnh hưởng trên diện rộng tại tỉnh Thái Nguyên, khiến 50 xã bị ngập hoặc sạt lở. Toàn tỉnh ghi nhận 4 trường hợp tử vong, 2 người mất tích. Hơn 200.000 ngôi nhà chìm trong nước lũ, nhiều tuyến đường bị chia cắt, hệ thống hạ tầng hư hại nặng.