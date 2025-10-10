Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quân đội xuyên đêm giải cứu người dân kẹt giữa lòng lũ xiết ở Hà Nội

  • Thứ sáu, 10/10/2025 08:48 (GMT+7)
  • 08:48 10/10/2025

Tối 9/10, nước lũ bao vây xã Trung Giã (Hà Nội), quân đội đã kịp thời giải cứu một sản phụ và nhiều trẻ nhỏ, đồng thời tiếp tế lương thực cho hàng nghìn hộ dân bị cô lập.

quan doi cuu tro ngap anh 1

Tối 9/10, hàng trăm hộ dân tại các vùng trũng của 4 xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Trung Giã và Thư Lâm (Hà Nội) bị nước lũ nhấn chìm trong biển nước do ảnh hưởng của bão số 11 kết hợp mưa lớn kéo dài, khiến mực nước sông Cà Lồ dâng cao.
quan doi cuu tro ngap anh 2

Ghi nhận tại thôn Trung Kiên, xã Trung Giã (Hà Nội), mực nước tiếp tục dâng cao khiến khu vực này bị cô lập, nhiều hộ dân sinh sống bên trong không thể ra ngoài.

quan doi cuu tro ngap anh 3

21h tối 9/10, lực lượng Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 có mặt tại xã Trung Giã, lắp đặt ca nô để sẵn sàng cho công tác cứu hộ - cứu trợ người dân bên trong vùng ngập lụt sâu.
quan doi cuu tro ngap anh 4

Các nhu yếu phẩm như nước sạch, mì tôm, bánh mì, bỉm, sữa... được lực lượng quân đội mang theo để vượt dòng nước lũ đang chảy xiết vào hỗ trợ các hộ dân ở những điểm ngập sâu.
quan doi cuu tro ngap anh 5quan doi cuu tro ngap anh 6quan doi cuu tro ngap anh 7quan doi cuu tro ngap anh 8

Công tác cứu hộ - cứu trợ người dân trong vùng ngập được lực lượng Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 triển khai xuyên suốt đêm.
quan doi cuu tro ngap anh 9

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng cứu trợ đã tiếp cận những người dân đầu tiên tại thôn Trung Kiên, xã Trung Giã đang bị cô lập.
quan doi cuu tro ngap anh 10

Quân đội đã kịp thời giải cứu một sản phụ và trẻ nhỏ, đồng thời tiếp tế lương thực cho hàng nghìn hộ dân bị cô lập.
quan doi cuu tro ngap anh 11

Nhiều khu vực có địa hình phức tạp, không gian hẹp khiến ca nô không thể tiếp cận người dân, các chiến sĩ phải trực tiếp lội dưới dòng nước chảy xiết để kịp thời cứu hộ - cứu trợ người dân.

quan doi cuu tro ngap anh 12

Nhiều gia đình không kịp dự trữ các nhu yếu phẩm cần thiết nên phải chờ đợi sự hỗ trợ từ người thân ở các vùng chưa bị ngập và từ lực lượng quân đội.
quan doi cuu tro ngap anh 13

"Nước lũ lên quá nhanh, nhiều hộ dân tại thôn Trung Kiên trở tay không kịp. Sáng 9/10, khu vực này vẫn còn khô ráo, vậy mà giờ nước đã ngập hết tầng một của nhiều căn nhà. Tôi quyết định xin nghỉ làm hôm nay để hỗ trợ bà con và lực lượng chức năng tìm kiếm và cứu trợ người dân bị mắc kẹt", chị Đỗ Thị Huyền (32 tuổi, xã Trung Giã) nói.
quan doi cuu tro ngap anh 14

Chị Huyền cho biết tại khu vực thôn Đo (xã Trung Giã) vẫn còn rất nhiều hộ dân liên hệ xin cứu trợ, nhưng vì dòng nước chảy xiết, có nguy cơ làm lật ca nô nên lực lượng quân đội chưa thể tiếp cận, phải chờ tới sáng hôm sau.
quan doi cuu tro ngap anh 15

Theo dự báo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ xuống chậm và ở trên mức BĐ3, lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn và trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3.
Người dân, bộ đội đắp đê ngăn nước lũ sông Cầu Người dân và lực lượng quân đội gia cố đê khi nước lũ sông Cầu lên cao tại Bắc Ninh.

Nước lũ trên các sông Cầu, sông Cà Lồ dâng cao do mưa lớn, hàng nghìn chiến sĩ và người dân địa phương sống ở các xã ven sông phải căng mình ứng phó.

18:38 9/10/2025

