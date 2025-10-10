Quân đội xuyên đêm giải cứu người dân kẹt giữa lòng lũ xiết ở Hà Nội

|
Tối 9/10, hàng trăm hộ dân tại các vùng trũng của 4 xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Trung Giã và Thư Lâm (Hà Nội) bị nước lũ nhấn chìm trong biển nước do ảnh hưởng của bão số 11 kết hợp mưa lớn kéo dài, khiến mực nước sông Cà Lồ dâng cao.
|
Ghi nhận tại thôn Trung Kiên, xã Trung Giã (Hà Nội), mực nước tiếp tục dâng cao khiến khu vực này bị cô lập, nhiều hộ dân sinh sống bên trong không thể ra ngoài.
|
21h tối 9/10, lực lượng Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 có mặt tại xã Trung Giã, lắp đặt ca nô để sẵn sàng cho công tác cứu hộ - cứu trợ người dân bên trong vùng ngập lụt sâu.
|
Các nhu yếu phẩm như nước sạch, mì tôm, bánh mì, bỉm, sữa... được lực lượng quân đội mang theo để vượt dòng nước lũ đang chảy xiết vào hỗ trợ các hộ dân ở những điểm ngập sâu.
|
Công tác cứu hộ - cứu trợ người dân trong vùng ngập được lực lượng Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 triển khai xuyên suốt đêm.
|
Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng cứu trợ đã tiếp cận những người dân đầu tiên tại thôn Trung Kiên, xã Trung Giã đang bị cô lập.
|
Quân đội đã kịp thời giải cứu một sản phụ và trẻ nhỏ, đồng thời tiếp tế lương thực cho hàng nghìn hộ dân bị cô lập.
|
Nhiều khu vực có địa hình phức tạp, không gian hẹp khiến ca nô không thể tiếp cận người dân, các chiến sĩ phải trực tiếp lội dưới dòng nước chảy xiết để kịp thời cứu hộ - cứu trợ người dân.
|
Nhiều gia đình không kịp dự trữ các nhu yếu phẩm cần thiết nên phải chờ đợi sự hỗ trợ từ người thân ở các vùng chưa bị ngập và từ lực lượng quân đội.
|
"Nước lũ lên quá nhanh, nhiều hộ dân tại thôn Trung Kiên trở tay không kịp. Sáng 9/10, khu vực này vẫn còn khô ráo, vậy mà giờ nước đã ngập hết tầng một của nhiều căn nhà. Tôi quyết định xin nghỉ làm hôm nay để hỗ trợ bà con và lực lượng chức năng tìm kiếm và cứu trợ người dân bị mắc kẹt", chị Đỗ Thị Huyền (32 tuổi, xã Trung Giã) nói.
|
Chị Huyền cho biết tại khu vực thôn Đo (xã Trung Giã) vẫn còn rất nhiều hộ dân liên hệ xin cứu trợ, nhưng vì dòng nước chảy xiết, có nguy cơ làm lật ca nô nên lực lượng quân đội chưa thể tiếp cận, phải chờ tới sáng hôm sau.
|
Theo dự báo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ xuống chậm và ở trên mức BĐ3, lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn và trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3.
Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâu và Bạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.