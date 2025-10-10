Quân đội xuyên đêm giải cứu người dân kẹt giữa lòng lũ xiết ở Hà Nội

Theo dự báo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ xuống chậm và ở trên mức BĐ3, lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn và trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3.