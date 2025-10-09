Cảnh người dân bơi giữa dòng lũ lịch sử, cố cứu từng gốc bonsai

Khu vườn nhà ông La Văn Lai (bên phải, 50 tuổi) có khoảng 30 cây cảnh dáng bonsai đang chìm sâu dưới dòng nước lũ. "Vườn cây nhà tôi đã bị ngập 2 ngày nay, cứ mỗi cây không thể cứu chữa tôi sẽ thiệt hại khoảng 30-40 triệu đồng, vì vậy hôm nay tôi và các đồng nghiệp phải cố kéo hết cây lên bờ", ông Lai nói.