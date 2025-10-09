Cảnh người dân bơi giữa dòng lũ lịch sử, cố cứu từng gốc bonsai

|
Theo Đài khí tượng thuỷ văn Bắc Bộ, lúc 15h ngày 9/10, mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 10,10 m, trên báo động 3 khoảng 2,1 m; trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 9,61 m, trên báo động 3 khoảng 1,61 m, đe dọa an toàn của nhiều người dân sống ở các xã ven sông khu vực huyện Sóc Sơn (cũ), Hà Nội, Bắc Ninh.
Ghi nhận của Tri Thức - Znews chiều 9/10, lực lượng quân đội, công an, bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và hàng nghìn người dân tập trung gia cố đê khi nước sông Cầu lên cao tại khu vực đê sông Cầu ở địa phận xã Xuân Cẩm (tỉnh Bắc Ninh). Khoảng gần 17h, nước đã mấp mé mặt đê.
Từng bao đất đá được các chiến sĩ khẩn trương xúc đầy, gia cố khu vực bờ đê, sẵn sàng ứng phó nếu nước tiếp tục dâng cao.
Người dân địa phương cho biết từ 23h tối 8/10, hàng trăm hộ dân cùng lực lượng công an và bộ đội đã phải thức xuyên đêm túc trực, đắp đê. Kể từ năm 2004, người dân xã Xuân Cẩm mới chứng kiến nước dâng cao như thế này. "Bây giờ chúng tôi phải cố gắng phối hợp với lực lượng chức năng để giảm thiểu thiệt hại", ông Na Văn Đường (51 tuổi, áo đỏ) nói.
Khu vườn nhà ông La Văn Lai (bên phải, 50 tuổi) có khoảng 30 cây cảnh dáng bonsai đang chìm sâu dưới dòng nước lũ. "Vườn cây nhà tôi đã bị ngập 2 ngày nay, cứ mỗi cây không thể cứu chữa tôi sẽ thiệt hại khoảng 30-40 triệu đồng, vì vậy hôm nay tôi và các đồng nghiệp phải cố kéo hết cây lên bờ", ông Lai nói.
Nước ngập ngang cổ, một người dân khó khăn khi bơi giữa dòng nước lũ "rất nhiều năm mới lại thấy". Ngoài Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng cũng là những địa phương đang hứng chịu trận ngập lụt lịch sử.
Nước lũ đã nhấn chìm nhiều nhà cửa, tài sản và hoa màu của người dân xã Xuân Cẩm. Nhiều ngôi nhà cao tầng gần như không còn nhìn thấy tầng 1 dưới dòng nước.
Những căn nhà cấp 4, thấp hơn nước cũng đã ngập gần mái.
Khu vực nhà văn hóa thôn Cẩm Xuyên, dòng nước lũ đục ngầu sắp ngập quá cửa sổ lúc 17h chiều 9/10.
Nước ngập sâu, không có thuyền đi lại khiến nhiều người dân phải bơi qua lại giữa các địa điểm. Dự báo trong 12-24 giờ tới, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ tiếp tục lên sau đó biến đổi chậm.
