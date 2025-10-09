Đau điếng người vì rết chui vào tai khi chạy lũ ở Thái Nguyên

Giữa đợt mưa lũ lịch sử khiến nhiều khu vực Thái Nguyên ngập sâu, nam sinh Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên gặp sự cố hi hữu khi bị rết chui vào tai trong lúc chạy lũ.

Ngô Quốc Sinh bị rết bò vào tai khi đang nhặt đồ trưa 8/10.

Ngày 7/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu trong nước. Ngô Quốc Sinh (sinh viên năm hai, Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên) cho biết khi nước lũ bắt đầu dâng cao, anh trú tạm trong một quán ăn trên đường Phan Bội Châu (phường Tân Sơn).

"Khoảng 22h, nước đã ngập đến mặt bàn, tôi và một anh trong bếp buộc phải trèo sang nhà cao tầng bên cạnh để tránh lũ. Chúng tôi ở đó suốt 5 tiếng", chàng trai kể với Tri Thức - Znews.

Con rết trong tai Sinh được các ý bác sĩ lấy ra ngoài.

Sáng sớm 8/10, nước vẫn chưa rút, không còn chỗ khô để trú, Sinh đành trèo lên nóc ôtô đậu trước cửa quán.

"Khu vực lúc đó ngập sâu hơn 4 m, không có lực lượng cứu hộ nào có thể vào được", anh nói.

Khoảng trưa cùng ngày, khi bơi quanh khu vực để nhặt lại đồ bị nước cuốn, Sinh bất ngờ cảm thấy có vật gì đó chui vào tai. Ban đầu, anh chỉ thấy khó chịu. Một lúc sau, mỗi khi cử động mạnh, con vật cắn khiến chàng trai đau buốt và chảy máu.

Không có dụng cụ sơ cứu, Sinh hoảng hốt kêu cứu. May mắn, điện thoại của anh còn ít pin nhờ sạc tạm tại nhà bên cạnh, nên kịp liên hệ nhờ người hỗ trợ. Thông tin sau đó được chủ quán nơi nam sinh trú đăng lên mạng xã hội để tìm sự giúp đỡ.

Khi bài đăng được chia sẻ, nhiều người biết chuyện và liên hệ lực lượng cứu hộ đến đón. Lúc được đưa đi, Sinh bắt đầu lên cơn sốt vì đau.

Nam sinh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên trong tình trạng mệt mỏi, tai sưng đau. "Các y bác sĩ đã nhanh chóng xử lý và xác định đó là con rết. Sau khi gắp ra, họ không thu tiền điều trị", anh chia sẻ.

Sau khi được lấy con rết ra khỏi tai, Sinh mua thuốc rồi trở lại chỗ người anh cùng trú lũ, vì phòng trọ bị ngập hoàn toàn. Chàng trai cho biết mình cảm thấy may mắn khi được nhiều người quan tâm, giúp đỡ trong lúc hoạn nạn.

"Tôi cảm ơn anh Tuân, cảm ơn các anh chị chủ quán cùng lực lượng chức năng và mọi người đã hỏi thăm, giúp đỡ", Sinh xúc động nói.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Thái Nguyên đến 15h chiều 8/10, mưa lớn, lũ lịch sử đã gây ngập lụt tại ít nhất 45 xã, phường và làm mất điện trên diện rộng. Thống kê sơ bộ cho thấy đã có 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 2 người bị thương và khoảng 200.000 ngôi nhà bị ngập.