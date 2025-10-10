52 giờ thức trắng cứu người dân vùng lũ

Hơn hai ngày lũ lịch sử ở Thái Nguyên, anh Bùi Tùng (Hà Nội) đã cùng nhóm giải cứu người dân ở những nơi ngập sâu, nguy hiểm nhất.

17h chiều 7/10, anh Bùi Tùng (38 tuổi) cùng 2 người bạn từ Hà Nội lên đường đi cứu hộ trong cơn lũ lịch sử ở Thái Nguyên. Vừa dừng chân, chỉ kịp ăn vội chống đói, anh lên chiếc xuồng máy đã tự thuê từ trước, xuyên đêm giải cứu bà con mắc kẹt ở những khu vực ngập sâu nhất ở phường Phan Đình Phùng.

3h sáng, anh Tùng ngâm mình trong nước, cố đạp cửa để giải cứu gia đình một cựu chiến binh nhiễm chất độc da cam đang run rẩy trên gác xép. Giữa dòng nước xiết cuồn cuộn, cứ đặt thuyền xuống là bị cuốn chòng chành như muốn lật cùng vô số vật cản nguy hiểm, chỉ những chiếc xuồng lớn có khung kim loại mới có thể tiếp cận.

"Đi cứu trợ lũ lụt ở Thái Nguyên nhiều lần, tôi chưa từng thấy lũ năm nào lớn đến vậy. Cứ tưởng đợt lũ do bão Yagi năm ngoái là to nhất, nhưng lần này mực nước còn gấp đôi, nhấn chìm biết bao nhà cửa, thiệt hại tài sản không đo đếm được", anh Tùng - người đã có 15 năm đi cứu trợ, thiện nguyện - nói với Tri Thức - Znews.

Anh Tùng xuống Thái Nguyên từ chiều 7/10, hơn 2 ngày miệt mài cứu hộ trong đợt lũ lịch sử.

Sáng 9/10, khi nhận thấy nước rút nhanh, các khu vực cơ bản không còn nguy hiểm, anh Tùng và đoàn mới dám nghỉ ngơi. Sau 52 giờ cứu hộ liên tục, gần như không ngủ, anh đã thấm mệt nhưng thấy nhẹ lòng khi giúp đỡ được nhiều người.

52 giờ cứu trợ ở Thái Nguyên

Đến Thái Nguyên, đoàn cứu hộ của anh Tùng có thêm một thành viên gia nhập. Đầu tiên, đoàn quyết định di chuyển sang khu vực Bến Oánh, nơi ngập sâu và nước xiết khiến việc tiếp cận khó khăn.

Nhận được thông tin, đoàn tiến vào giải cứu 15 em nhỏ không còn chỗ trú ra ngoài. Đến nửa đêm, nhóm giải cứu thành công gia đình 3 người của một cựu chiến binh nhiễm chất độc màu da cam. Khi đoàn tiếp cận, gác xép nơi gia đình trú ẩn cũng đã ngập nước.

Nhóm di chuyển nhanh nhất có thể, bởi biết rằng nhiều người dân đã phải ngồi chờ đợi trên nóc nhà từ chiều 7/10, khi nước lũ đột ngột dâng. Hàng trăm cuộc gọi kêu cứu vào máy anh Tùng nhưng nhiều trong số đó bị lỡ bởi tình hình gấp rút, mất sóng, nhóm không thể tiếp cận tất cả.

Anh Tùng bế trên tay em bé 2 tháng tuổi, bị mắc kẹt cùng người thân trên mái nhà từ chiều 7/10.

Rạng sáng 8/10, giữa lúc trời vẫn mưa tầm tã, nhóm của anh giải cứu thành công gia đình đang rét run trên mái nhà. Trong đó, có một em bé khoảng 2 tháng tuổi đi cùng mẹ.

"Cảm giác khi đón em bé từ tay mẹ để đưa xuống xuồng, tôi cũng gợn chút lo sợ. Dù vậy, tôi vẫn phải 'cứng miệng' dỗ dành 'Đừng khóc, để bác bế nhé'", anh nhớ lại. Anh Tùng nói rằng dù đã làm bố 6 con, việc bồng bế trẻ là chuyện thường ngày, nhưng ở hoàn cảnh đó anh không khỏi thấp thỏm. Anh vui mừng khi hỗ trợ cả gia đình đến chỗ an toàn.

Miệt mài di chuyện, đưa người bị nạn chuyển cho lực lượng cứu hộ bên ngoài rồi lại lao vào nơi lũ dữ, anh Bùi Tùng cùng những người bạn không biết đã trải qua một đêm trắng. "Chúng tôi cứ thế đi, phớt lờ cả cái mệt, đến mức đói nhưng không buồn ăn uống, chỉ lót dạ bằng mì tôm", anh kể.

Giải cứu người mẹ bị cuốn trôi khi đi mua thuốc cho con

Đến sáng hôm sau, khi vừa giải cứu 10 em học sinh trên mái nhà, đoàn của anh bắt gặp hai ông cháu đang kêu cứu trên mái nhà sắp sụp. Mực nước khi ấy đã sắp tới mái.

Lúc đó, chiếc xuồng mắc kẹt không thể tới sát mái nhà, hơn chục người phải cố bám lấy dây điện phía trên để xuồng không bị nước cuốn trôi ra xa. Trước tình cảnh đó, anh Tùng đã tự buộc dây vào người, bơi ra tiếp cận rồi lần lượt ôm hai ông cháu đưa lên thuyền.

Anh Tùng buộc dây vào người, bơi ra dòng nước xiết để cứu người mẹ bị lật thuyền.

Khi đã an toàn trên xuồng, anh Tùng mới có thời gian hỏi thăm và xúc động khi biết rằng người mình vừa giải cứu là một người mẹ đã vượt lũ, mạo hiểm ra ngoài mua thuốc cho con đang ốm ở nhà.

"Trò chuyện, tôi mới biết em ấy đã gọi cho tôi nhiều lần để kêu cứu vì nhà có con nhỏ viêm phổi, sốt cao nhưng tôi không tiếp cận được. Sau đó, vì con sốt cao quá, em mới cùng ông liều mình chèo thuyền ra ngoài mua thuốc. Không may, thuyền bị lật và họ leo được lên mái nhà", anh Tùng kể, nói rằng cuộc gặp gỡ và cứu được người mẹ trẻ như một cái duyên.

Sau 52 tiếng ròng rã cứu hộ, anh Tùng nói rằng đợt lũ ở Thái Nguyên có lẽ là chuyến đi có nhiều nguy hiểm nhất anh từng trải qua. Chứng kiến những thiệt hại để lại sau thiên tai lịch sử tại đây, anh không khỏi ngậm ngùi và thương xót.

"Là người trực tiếp đi khắp nơi ở Thái Nguyên, tôi mới thấy thiệt hại vô cùng lớn, quá kinh khủng. Phần lớn hàng hóa không chạy kịp đều hư hại. Những chỗ cao, trước nay chưa từng ngập được bà con mang tài sản lên cất cũng đã ngập cao quá nóc xe", anh nói.

Đường phố ở Thái Nguyên ngập trong bùn đất khi nước rút nhanh vào sáng 9/10.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Thái Nguyên đến 15h chiều 8/10, lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy chạm 29,9 m, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2024 hơn 1 m. Mưa lớn, lũ lịch sử đã gây ngập lụt tại ít nhất 45 xã, phường và làm mất điện trên diện rộng. Đến 22h cùng ngày, mực nước vẫn ở mốc 28,54 m.

Thống kê sơ bộ cho thấy đã có 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 2 người bị thương và khoảng 200.000 ngôi nhà bị ngập. Bên cạnh đó, hàng nghìn ha lúa, hoa màu, gần 60.000 gia cầm bị chết, cuốn trôi.

