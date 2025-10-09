4 tỉnh miền Bắc thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lịch sử

Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh đang chịu ảnh hưởng của đợt ngập lụt chưa từng thấy trong nhiều năm qua, gây thiệt hại nặng nề.

Cả nước đang hướng về 4 tỉnh miền Bắc: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng - nơi ghi nhận tình hình ngập lụt nghiêm trọng do ảnh hưởng của cơn bão số 11 (Matmo). Bước đầu ghi nhận có 8 người chết, 5 người mất tích, 7 người bị thương cùng hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập, hư hại tại các địa phương này.

Tại Thái Nguyên, lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 3h ngày 8/10 chạm 29,9 m, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2024 hơn 1 m. Đến 22h cùng ngày, mực nước vẫn ở mốc 28,54 m.

33/92 xã phường ở Thái Nguyên rơi vào tình trạng ngập úng nghiêm trọng, nhiều tuyến phố, khu dân cư "thành sông", người dân bị cô lập.

Sinh sống nhiều năm tại phường Linh Sơn, anh Duy Huấn chưa từng chứng kiến cảnh tượng ngập kinh hoàng như đợt này. "Khu tôi sống ở vị trí cao, chưa bao giờ ngập lụt nhưng đến sáng 8/10 nước đã lên nhà tới 40-50 cm", anh nói với Tri Thức - Znews.

Nhiều tuyến phố ở thành phố Thái Nguyên (cũ) ngập không thấy hình dạng hôm 8/10. Ảnh: Đinh Duy Huấn.

Tối 8/10, hàng nghìn người dân cùng lực lượng cứu hộ ở xã Điềm Thụy thậm chí có một đêm không ngủ, nỗ lực gia cố bảo vệ tuyến đê Hà Châu chạy qua địa bàn xã khi nước lũ trên sông Cầu tiếp tục dâng cao. Đến khoảng 3h ngày 9/10, các đoạn đê có nguy cơ tràn đã được gia cố an toàn.

Thống kê sơ bộ cho thấy đã có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương.Thiệt hại về nhà ở là 5.450 nhà, trong đó có 490 nhà đã di dời khẩn cấp. Bên cạnh đó, hàng nghìn ha lúa, hoa màu, gần 60.000 gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Trong 12h-24h tới, dự báo lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống dưới mức lũ lịch sử nhưng vẫn duy trì trên mức báo động 3.

Tại Lạng Sơn, lượng mưa tính từ 7h ngày 6/10 đến 13h ngày 7/10 tại xã Quyết Thắng là 285.0 mm, Tân Lập 242.0 mm, Tân Tri 232.0 mm, Minh Sơn 217.0 mm, Bắc Sơn và Hữu Lũng 208.0 mm gây ngập lụt một số nơi trên địa bàn. Trong đó, ngập lụt nặng được ghi nhận tại các xã Thất Khê, Hữu Lũng, Vân Nham, Yên Bình, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Tràng Định, Quốc Việt...

Chiều 7/10, cảnh tượng vai đập thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ một đoạn dài khoảng 4-5 m khiến nhiều người thót tim. Sự cố xảy ra sau 2 ngày mưa lớn liên tục ở địa bàn xã Tân Tiến, không gây thiệt hại về người nhưng làm 196 hộ với 779 nhân khẩu của xã phải sơ tán.

Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn ngập gần hết tầng 1, khiến nhiều bệnh nhân và y bác sĩ bị cô lập. Ảnh: Nông Xuyến.

Đến ngày 8/10, mực nước vẫn cao gây ngập úng nhiều nhà cửa, tài sản, hoa màu của người dân. Nhiều thôn trên địa bàn 4 xã Hữu Lũng, Vân Nham, Yên Bình, Tuấn Sơn (thuộc huyện Hữu Lũng cũ) vẫn bị ngập úng, chia cắt, hệ thống điện, viễn thông bị gián đoạn...

Lạng Sơn bước đầu ghi nhận trên 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng, ngập lụt diện rộng, trên 1.000 ha hoa màu bị ngập, 80 ha cây ăn quả bị gãy độ, 153 điểm đường giao thông bị sạt lở, ngập lụt... ước tính tổng thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng .

Tại Bắc Ninh, lúc 7h sáng 9/10, mực nước trên sông Thương tại Trạm Cầu Sơn ở mức 18,37 m, tại Trạm Phủ Lạng Thương ở mức 7,60 m, trên báo động 3; nước trên sông Cầu tại Trạm Phúc Lộc Phương ở mức 9,69 m, tại Trạm Đáp Cầu 7,28 m, trên báo động 3. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, mực nước tại Trạm Cầu Sơn, Phủ Lạng Thương tiếp tục duy trì ở mức đỉnh trên báo động 3, sau đó xuống chậm.

Mưa lũ đã khiến 3 người tử vong, 6.020 hộ phải di dời nhà cửa đến nơi an toàn. Ngoài ra, có khoảng 50 m đê bị vỡ, 162 m đê bị sạt lở và 1.680 m đê phải đắp bờ chống tràn.

Tiên Lục là một trong các xã bị ngập lụt nặng nhất tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Ảnh: Nguyễn Thắng/Tiền Phong.

Để ứng phó tình hình mưa lũ, ngay trong ngày 7/10, tỉnh đã thành lập 3 đoàn công tác đi kiểm tra tình hình mưa lũ và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục tại địa bàn các xã ven sông Cầu và sông Thương.

Tại Cao Bằng, khi ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi) chưa hết, bão số 11 (Matmo) tiếp tục đổ bộ khiến người dân rơi vào khó khăn.

Ngoài thiệt hại nhà cửa, trên 5.000 ha lúa và hoa màu tại Cao Bằng đã bị ngập úng; giao thông nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở, 17 điểm ngập lụt tắc đường, 23 cầu bị hư hỏng...

Hiện, lũ trên sông Bằng đang có xu thế giảm chậm, mực nước lũ tại trạm thủy văn Bằng Giang lúc 7h ngày 9/10 ở mức 18228 cm, thấp hơn mức báo động 3 là 22 cm; lũ trên sông Gâm giảm chậm, mực nước tại trạm thủy văn Bảo Lạc lúc 7h ngày 9/10 ở mức 19615 cm, trên mức báo động 1 là 15 cm.

Nhiều nhà dân ở Cao Bằng chìm trong biển nước hôm 8/10. Ảnh: Hà Cương/Cao Bằng Hóng.