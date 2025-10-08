Trắng đêm đem từng hộp xôi ruốc, chiếc đèn pin cho bà con Thái Nguyên

Nghe tin các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn bị ngập lụt do mưa bão, nhiều đoàn thiện nguyện, cứu trợ đã nhanh chóng thu gom nhu yếu phẩm, lên đường tiếp tế đồng bào.

Khoảnh khắc thả dây cứu người giữa dòng nước chảy xiết ở Thái Nguyên 3 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ chảy xiết ở khu vực cầu Bến Tượng (Thái Nguyên) được lực lượng chức năng và người dân kịp thời thả dây ứng cứu, khiến người chứng kiến thót tim.

Sau 2 ngày miệt mài trao tặng các phần nhu yếu phẩm cho người dân ở xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - địa phương chịu nhiều thiệt hại sau cơn bão số 10 (Bualoi), tối 7/10, đoàn cứu trợ, thiện nguyện gồm khoảng 20 thành viên của anh Nguyễn Hữu Phước (Đắk Lắk) tiếp tục chạy xuyên đêm hướng về vùng lũ Thái Nguyên.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Phước cho biết đoàn của anh chia làm hai nhóm, bắt đầu kêu gọi đồ ủng hộ, cứu trợ ở phường Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk từ đầu tháng 10.

Hôm 5/10, sau khi gom đủ đồ cho chuyến đầu tiên, một nhóm tiến về trao quà ở Nghệ An, nhóm còn lại tiếp tục nhận đồ người dân đem tới ủng hộ. Đến tối 7/10, khi nhóm ở Nghệ An vừa hoàn thành nhiệm vụ, nhóm thứ hai từ Đắk Lắk cũng tiến ra, hợp đoàn rồi cùng ra Bắc.

Thành viên câu lạc bộ chị Nguyễn Hiền khẩn trương đóng gói từng túi quà cứu trợ cho người dân vùng lũ.

"Chúng tôi chạy không ngừng nghỉ, đem theo khoảng 70 tấn hàng ra hỗ trợ người dân Thái Nguyên đang cần kíp", anh Phước nói, cho biết thêm đồ cứu trợ chủ yếu gồm bánh ngọt, sữa, nước sạch, mì tôm. Ngoài ra, đồ dùng như áo phao, thuốc men cũng được chuẩn bị.

"Chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng khi vừa kêu gọi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người dân ở Đắk Lắk, cùng hướng về miền Trung, miền Bắc. Hy vọng chúng tôi có thể góp chút sức cho bà con vùng lũ", anh chia sẻ.

Tối 7/10, không khí tại điểm tập trung của Câu lạc bộ cơm yêu thương trên đường Đê La Thành (phường Đống Đa, Hà Nội) cũng tấp nập, khẩn trương. Thay vì những bữa cơm thiện nguyện thông thường, các thành viên nay chia nhau phân từng túi bánh, gói mì, xới từng hộp xôi ruốc để đem gửi tặng cho người dân ở Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Ngay tối cùng ngày, đoàn đã xuất phát đến Thái Nguyên, trao 500 suất quà cứu trợ cho người dân vùng lũ.

"2h sáng 8/10, các thành viên vẫn đang lội nước, soi đèn để đưa từng gói nhu yếu phẩm cho người dân mắc kẹt. Có nhiều đoạn, nước ngập đến ngang hông, mọi người vừa phải đội quà lên đầu vừa đi để tránh ướt", chị Nguyễn Hiền, thành viên câu lạc bộ, cho biết.

Sau khi đến Thái Nguyên, đoàn của chị Hiền tiếp tục đi Lạng Sơn, Bắc Giang (cũ) để trao quà.

Trong chiều 8/10, nhóm của chị tiếp tục chuẩn bị 1.000 suất quà bánh, đưa lên khu vực ngập nặng ở Bắc Giang (cũ), Lạng Sơn.

Trong khi đó, không thể trực tiếp đến vùng lũ tương trợ, anh Tuấn Anh Bảo Phong (Hà Nội) xung phong gửi tặng 3.000 chiếc đèn pin cho các đoàn cứu trợ đi Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn.

"Từ khi nghe tin các địa phương bị ngập lụt, tôi theo dõi cập nhật trên mạng xã hội liên tục. Sẵn gia đình kinh doanh đồ điện tử trong đó có đèn pin, tôi liên hệ các hội nhóm có đoàn thiện nguyện, nhờ họ đem đến cho bà con", anh chia sẻ.

Gia đình anh Phong chuẩn bị đèn pin gửi các đoàn cứu trợ đi vùng lũ.

Anh Phong cho biết thêm loại đèn pin của anh có thể sử dụng liên tục 4-5 ngày, sẽ rất hữu dụng ở khu vực bị mất điện.

"Sáng nay (8/10) tôi đã nhanh chóng trao đèn pin cho đại diện các đoàn tới lấy. Hy vọng những món đồ nhỏ của tôi có thể hỗ trợ mọi người phần nào", anh bày tỏ.

Trước sự tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 11 (Matmo), ngày 7/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên cũng đã ra lời kêu gọi về việc ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn tỉnh, thời gian tiếp nhận từ ngày 7/10/2025 đến ngày 4/1/2026. Sự ủng hộ gửi về Quỹ Cứu trợ tỉnh Thái Nguyên qua Uỷ ban MTTQ tỉnh.

'Biển' nước lũ Thái Nguyên nhìn từ trên cao Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, Thái Nguyên đang hứng chịu trận ngập lụt lịch sử, nhiều khu vực của tỉnh chìm trong biển nước.