Đại gia sầu riêng Thái Lan treo thưởng ai tát 10 lần bồ nhí con trai

Vì phẫn nộ chuyện con trai bỏ vợ con để chạy theo nhân tình, ông trùm sầu riêng Thái Lan treo thưởng 30.000 baht cho ai dám tát bồ nhí của con.

Ông Rodthong đã đặt một chồng tiền mặt trị giá 1 triệu baht lên bàn để chứng minh rằng phần thưởng là có thật. Ảnh: QQ.com.

Đại gia Arnon Rodthong (65 tuổi) vừa khiến mạng xã hội Thái Lan chấn động khi đăng thông báo treo thưởng cho ai tát vào mặt người phụ nữ từng hẹn hò với cháu trai và hiện là bồ nhí của con trai ông.

Rodthong hiện tại là chủ sở hữu trang trại và kho sầu riêng lớn nhất tỉnh Chumphon, miền Nam Thái Lan. Mỗi ngày cơ sở của ông xử lý khoảng 50 tấn sầu riêng, theo SCMP.

Cơn giận của "ông trùm" sầu riêng bùng lên sau khi biết con trai mình, Chai, đã bỏ vợ và con nhỏ để chạy theo một người phụ nữ tên On. Theo lời Rodthong, On từng là kế toán trong công ty của ông, sau đó quyến rũ cháu trai của ông, rồi tìm cách tiếp cận và cặp với Chai.

Không chỉ ngoại tình, Chai còn bị cáo buộc đe dọa vợ bằng súng, yêu cầu cô rời khỏi nhà "tự nguyện".

Phẫn nộ, Rodthong đăng bài trên Facebook với lời nhắn: "Ai ở huyện Lang Suan, tôi sẽ trả 30.000 baht cho người tát vào mặt bồ nhí của con trai tôi. Phải tát ít nhất 10 cái. Làm xong đến gặp tôi nhận tiền".

Đại gia này còn khẳng định sẵn sàng đóng phạt thay cho người thực hiện. "Tôi chỉ muốn bảo vệ con dâu vô tội, đòi lại công bằng cho nó và buộc con trai tôi chấm dứt mối quan hệ sai trái này", ông chia sẻ.

Theo luật Thái Lan, hành vi tấn công người khác, dù chỉ là tát hay đấm, có thể bị phạt tới 2 năm tù, hoặc 40.000 baht (hơn 1.200 USD ), hoặc cả hai. Tuy nhiên, Rodthong khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm pháp lý nếu bị truy tố, vì "đây là chuyện của danh dự và gia đình".

Rodthong có 3 con trai và một con gái . Ảnh: QQ.com.

Trong một buổi phỏng vấn sau đó, ông còn đặt hẳn 1 triệu baht (hơn 30.500 USD ) tiền mặt lên bàn để chứng minh mình không nói chơi.

Bài đăng nhanh chóng gây bão mạng, nhiều người bình luận muốn "nhận kèo", có người đùa: "Cho tôi địa chỉ, dễ kiếm tiền quá".

Tuy nhiên, khi vụ việc gây tranh cãi, Rodthong đã xóa bài đăng và tuyên bố rút lại phần thưởng.

"Nhiều người tôi tôn trọng khuyên tôi không nên cổ xúy bạo lực hay làm gương xấu, nên tôi quyết định dừng lại", ông nói.

Thay vì dùng bạo lực, ông tuyên bố cắt đứt quan hệ với con trai, thu hồi toàn bộ tài sản đã đứng tên Chai để chuyển cho cháu gái - con của Chai.

"Tôi tha thứ cho nó và để nó tự chịu hậu quả", Rodthong tuyên bố.

Vụ việc cũng lan sang mạng xã hội Trung Quốc, thu hút nhiều bình luận hài hước. Một người viết: "Cứ cắt tiền chu cấp cho con đi, bồ nhí tự khắc bỏ chạy". Người khác đùa: "Tưởng ông ấy lấy sầu riêng ném con trai cơ!".