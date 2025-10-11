Bố kéo bè vật lộn với lũ dữ để đưa con gái ra sân bay kịp đi du học

"80% là con phải hủy chuyến rồi, nhưng còn 20%, để bố cố gắng", câu nói của bố trước khi tìm đường vượt lũ đưa con gái ra sân bay đi du học khiến Ngọc Quyên rưng rưng xúc động.

Xúc động cảnh bố kéo bè bơi giữa lũ đưa con gái ra sân bay đi du học Để kịp đưa con gái ra sân bay đúng đợt lũ lịch sử, ông Nghệ (Thái Nguyên) liên tục bơi giữa nước lũ, kéo theo chiếc bè chở con gái hôm 8/10.

Sau thời gian dài nỗ lực, Hoàng Ngọc Quyên (sinh năm 2005) thành công chạm đến ước mơ du học khi trúng tuyển một ngôi trường ở Đài Loan, Trung Quốc. Theo lịch, cô có chuyến bay đến trường nhập học vào ngày 8/10 vừa qua.

Ngày 6/10, khu vực nơi Quyên sinh sống ở xóm Núi Hột (phường Linh Sơn, Thái Nguyên) bắt đầu có mưa lớn do ảnh hưởng của bão Matmo. Ban đầu, gia đình cô vẫn khá lạc quan, nghĩ rằng khu vực không thể bị ngập, hoặc có chăng nước dâng qua đám ruộng trước nhà như một số đợt mưa trước.

Tuy nhiên, những cơn mưa như trút liên tục dội xuống. Đến 6h30 ngày 7/10, nước đã ngập đến cổng nhà Quyên rồi dâng lên theo từng phút. Thấy tình hình nghiêm trọng, bố Quyên, ông Hoàng Đình Nghệ (sinh năm 1978), nhanh chóng kết một chiếc bè đơn giản, cùng các thành viên dọn dẹp, di dời tài sản lên cao.

Gia đình cô cũng đến trú nhờ ở ngôi nhà có tầng cao của bác ruột cách đó 200 m. Đến chiều cùng ngày, trong nhà Quyên nước đã ngập sâu hơn 1 m, ngoài sân hơn 2 m.

Bố con Quyên "trèo đèo lội suối" để kịp ra sân bay hôm 8/10.

Ngoài nỗi lo ngập lụt, cả nhà Quyên lòng còn như lửa đốt khi nghĩ đến chuyến bay của cô con gái út vào hôm sau.

"Tôi cố gắng liên hệ với nhà trường, hỏi xem có thể tới muộn hay không. Phía trường cho biết muộn nhất tôi phải có mặt vào ngày 13/10 nếu không sẽ hủy tư cách nhập học", Quyên kể với Tri Thức - Znews.

Khi đó, gia đình Quyên dò hỏi nhiều nơi, liệu có nhờ được đội cứu hộ nào đưa cô ra khỏi khu vực để xuống Hà Nội nơi chị gái sinh sống trước được không. Tuy nhiên vì nước lên cao, chảy xiết, nhà cô lại gần khu vực sông Cầu nên các đội cứu hộ chưa thể kịp thời tiếp cận.

Ông Nghệ mượn được bộ quần áo khô của người quen, tiễn con gái út (giữa) ở sân bay.

Chờ đến 4h sáng 8/10, nước vẫn không rút, Quyên và gia đình gần như xác định không thể kịp có mặt ở sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 12h30 để làm thủ tục chuyến bay vào 15h. Tuy nhiên, vì sợ rằng không thể đặt chuyến bay hôm 13/10, lại lo con gái nếu đi ngày đó phải tự di chuyển thêm 200 km từ sân bay Đài Bắc về trường ở thành phố Đài Trung, ông Nghệ quyết tâm "tìm đường" cho con gái đi học.

6h ngày 8/10, ông Nghệ một mình chèo bè ra ngoài, may mắn tìm được một cung đường vòng qua núi chưa bị cô lập nhưng cũng chưa chắc chắn có thể an toàn dẫn ra đường quốc lộ. Khoảng 9h, ông gọi điện thoại về cho Quyên: "Chuẩn bị đồ đạc, bỏ vào bao nylon con nhé, giờ bố về đón. 80% là con phải hủy chuyến rồi, nhưng còn 20%, để bố cố gắng".

Thấp thỏm, Quyên làm theo lời bố. Cô ngồi trên chiếc bè cùng hành lý, bố vừa bơi dò đường, vừa kéo bè theo sau. Suốt quãng đường ngập hơn 1 km, hai cha con hồi hộp, nhưng cũng hy vọng có điều kỳ diệu xảy đến.

May mắn, sau khi vượt qua quãng đường ngập, ông Nghệ nhờ được một người đàn ông chạy xe máy chở giúp đồ đạc, còn bản thân mượn đội cứu hộ được một chiếc để chở con gái qua đường đồi. Đến một đoạn ngập khác, hai bố con tiếp tục được một đội cứu hộ cho đi nhờ xuồng. Cuối cùng, cả hai an toàn đến được vòng xuyến Tân Long, nơi chị gái Quyên đã di chuyển từ Hà Nội lên chờ sẵn, vừa kịp đi thẳng ra sân bay.

"Trên đường ra sân bay, tôi mừng nhưng vẫn chưa hết sợ. Thực sự như lời mọi người hôm đó nói, con đường đi du học của tôi đủ 'trèo đèo lội suối'", Quyên kể. Vì chuyến bay bị delay đến 18h cùng ngày, Quyên có thêm thời gian nghỉ ngơi. Ông Nghệ sau khi nán lại đến khoảng 14h cũng ra về vì sợ nước tiếp tục dâng cao.

"Chị gái tôi ngỏ ý đưa bố đi Hà Nội luôn cho an toàn, nhưng ông nói ở nhà còn mẹ, ông bà và nhà cửa, không an tâm. Ông bảo: 'Bố đi như thế nào sẽ về được như thế, con yên tâm'", Quyên nói.

Nhớ lại hình ảnh người cha bơi giữa dòng nước kéo theo mình, cô gái sinh năm 2005 không khỏi xúc động, khẳng định đây sẽ là hình ảnh cô không thể nào quên trong suốt cuộc đời.

"Một trận lũ lịch sử, quá khủng khiếp. Nhưng cũng trong trận lũ ấy, tình yêu thương của cha mẹ, sự hy sinh của bố khiến tôi thực sự cảm động, biết ơn", cô bày tỏ.

Sau khi ổn định tại Đài Loan, những ngày qua, Quyên cố gắng hỏi thăm tình hình của gia đình khi sóng điện thoại chập chờn. Cô thở phào khi biết nước đã dần rút, mọi người trong nhà an toàn. Ngày 10/10, chị gái Quyên cũng đã trở về giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa.

"Trên hành trình mới, tôi tự hứa sẽ phải thật chăm chỉ, sớm thành công để báo đáp bố mẹ", Quyên chia sẻ.