Cha 68 tuổi ngụp lặn giữa lũ xiết 4 tiếng, tiếp tế đồ ăn cho con gái

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở Thái Nguyên, hình ảnh người cha bơi hàng giờ mang thùng đồ ăn tiếp tế cho con gái khiến nhiều người xúc động.

Cha già bơi giữa lũ cuồn cuộn tiếp tế con gái mắc kẹt ở Thái Nguyên Khi lũ lớn chia cắt khắp Thái Nguyên, ông Hiền ở Phú Thọ vẫn bất chấp hiểm nguy, bơi hàng giờ giữa dòng nước xiết để mang lương thực cho con gái. Câu chuyện giản dị ấy khiến nhiều người rưng rưng vì tình cha con sâu nặng.

Khoảng 13h ngày 8/10, khi đang nghỉ trưa tại nhà ở phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên), chị Phương Anh giật mình nghe tiếng gọi quen thuộc vọng lên từ phía dưới: "Phương Anh ơi, ra lấy đồ này con!".

Giọng nói rất giống bố chị, ông Hiền, người sống ở Phú Thọ. Bước ra hành lang tầng 2, chị sững sờ khi thấy bố mình đang ngồi trên chiếc ca nô nhỏ, bên cạnh là thùng xốp đựng đầy lương thực, thực phẩm.

"Nhìn bố ướt sũng, bên hông còn buộc can nhựa làm phao, tôi thật sự không biết phải nói gì", chị Phương Anh kể với Tri Thức - Znews.

Chị cho biết từ đêm 6/10, sau những trận mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, ngôi nhà của gia đình chồng bị ngập sâu đến tầng một, buộc cả nhà phải dọn lên tầng hai sinh hoạt.

Sáng 7/10, chị vẫn kịp gọi điện về Phú Thọ báo tình hình, nhưng sau đó mất điện, mất sóng, hai bên không thể liên lạc.

Thương con, sáng 8/10, ông Hiền quyết định vượt lũ lên Thái Nguyên mang theo ít lương thực, vừa để tiếp tế, vừa muốn tận mắt xem con gái ra sao.

"Phường Phan Đình Phùng hôm đó ngập nặng, tôi cũng không hiểu bố bơi theo đường nào để tới nơi. Bơi lâu quá, nước chảy xiết khiến bố đuối sức, may mắn được hai anh đi ca nô phát hiện và giúp đỡ", chị nói.

Sau khi kịp trao đồ tiếp tế cho con gái, ông Hiền vội vã quay về quê. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, ông mới về đến nhà an toàn.

Chị Phương Anh luôn tự hào khi có một người bố lúc nào cũng yêu thương con cháu.

"Đến tối tôi mới liên lạc được với bố mẹ. Cho đến lúc ấy, bố vẫn không nói nửa lời về hành trình mình vừa trải qua. Bố tôi năm nay đã 68 tuổi. Biết tin tôi thật sự không cầm lòng được", chị Phương Anh xúc động.

Chị cho biết thêm nếu biết trước bố mạo hiểm bơi giữa dòng nước lũ để mang đồ đến, chị nhất định sẽ ngăn lại.

Hình ảnh ông Hiền đội mưa, mang thùng xốp vượt lũ đi tiếp tế cho con gái được một người ca nô giải cứu ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt chia sẻ và bình luận xúc động: "Chỉ có cha mẹ mới yêu thương con cái vô điều kiện", "Thương chú quá, may mà chú bình an trở về".

Hiện tại, chị Phương Anh cho biết gia đình đã ổn định trở lại sau khi dọn dẹp bùn đất và điều khiến chị nhẹ lòng nhất là bố mình vẫn bình an, khỏe mạnh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên, tính đến ngày 10/10, thiệt hại do bão số 11 và mưa lũ sau bão gây ra ước tính khoảng 2.120 tỷ đồng , khiến 5 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 2 người bị thương.

Toàn tỉnh có gần 200.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó nhiều khu dân cư vẫn đang bị cô lập, lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực tiếp cận để hỗ trợ người dân.