Vòi rồng khổng lồ 'oanh tạc' trên biển Phú Quốc

Sáng 10/10, luồng không khí xoay tròn bám từ chân mây hạ xuống vùng biển gần cảng Bãi Vòng, đặc khu Phú Quốc khoảng 20 phút, sau đó tan đi.

Vòi rồng xuất hiện ngoài khơi Phú Quốc 8h sáng 10/10, ngoài khơi biển đặc khu Phú Quốc, gần cảng Bãi Vòng xuất hiện luồng khí xoáy tròn, cao hàng trăm mét, quần tụ khoảng 20 phút sau đó tan đi, Cảnh tượng thu hút sự chú ý của người dân địa phương.

Sự việc do ngư dân xung quanh quay lại vào khoảng 8h sáng 10/10. Khi đang lênh đênh trên thuyền, anh Xuân Thạnh (ngụ Phú Quốc, tỉnh An Giang) bất ngờ nhìn thấy xoáy nước cao quần tụ ngoài khơi, cách khoảng chừng 5 hải lý.

"Hiện tượng kéo dài khoảng 20 phút, may mắn xung quanh không có con thuyền nào", anh Thạnh cho hay.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết vòi rồng không gây thiệt hại về người, tài sản. Trước đó, đảo Ngọc xuất hiện nhiều đám mây đen vần vũ, mưa dông sau đó, kèm gió, mật độ mây là 34%, lượng mưa 0,3 mm.

Đây không phải lần đầu tiên tỉnh, thành miền Tây ghi nhận vòi rồng. Hôm 9/10, người dân sống gần vùng biển Ba Động (Vĩnh Long, địa phận Trà Vinh cũ) cũng chứng kiến vòi rồng, gần hàng cối xoay gió.

Ngày 18/4, khu vực biển thuộc phường An Thới, Phú Quốc cũng ghi nhận cột xoáy nước với chiều cao hàng trăm mét quần thảo gần bờ. Xung quanh có nhiều tàu, thuyền, song không gây ảnh hưởng.

Theo Cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam (VNMS), vòi rồng là một xoáy khí nhỏ nhưng cực mạnh. Chúng thường xuất hiện tại nước ta vào những tháng hè, giai đoạn chuyển tiếp từ đông sang hè, hay khi có một đợt không khí lạnh. Số lần xảy ra hiện tượng vòi rồng tại Nam Bộ ít hơn Bắc Bộ và Trung Bộ.