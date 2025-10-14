'Nữ tài xế đẹp nhất Philippines' sau 8 năm nổi tiếng

|
Vào tháng 4/2017, người dân thủ đô Manila (Philippines) từng xôn xao trước hình ảnh Joyce Tadeo (sinh năm 1990) - cô gái lái Uber với nụ cười tươi và phong thái tự tin. Vẻ đẹp thanh tú cùng sự duyên dáng khiến cô nhanh chóng được cộng đồng mạng mệnh danh là "nữ tài xế đẹp nhất Philippines" hay "hot girl Uber".
Trước khi trở thành hiện tượng mạng, Joyce từng tốt nghiệp ngành Tâm lý học và làm đại diện y tế cho một công ty dược tại Manila. Tuy nhiên, áp lực công việc khiến cô quyết định nghỉ việc để tìm hướng đi mới. Qua lời giới thiệu của bạn bè, cô bắt đầu lái Uber từ năm 2016. Đó là bước ngoặt giúp cô tìm thấy niềm vui trong những chuyến xe và cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện với nhiều người.
"Hầu hết hành khách của tôi đều rất ngạc nhiên khi thấy tôi lái xe đến đón họ. Nhiều người xin chụp ảnh selfie và chia sẻ lên mạng xã hội. Từ đó tôi được nhiều người biết đến, và tôi thích cảm giác ấy", Joyce từng kể. Những bức ảnh ấy nhanh chóng lan truyền, đưa cô trở thành hiện tượng, được báo chí trong và ngoài nước săn đón.
Dù nhận được vô số lời mời kết bạn hay hẹn hò, Joyce vẫn luôn giữ sự chuyên nghiệp. "Tôi từ chối tất cả những lời mời ấy. Tôi muốn duy trì ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân", cô nói.
Ngoài ra, Joyce vẫn giữ thói quen dành gần một giờ mỗi ngày để trang điểm và chuẩn bị trước khi lên xe. "Tôi luôn muốn mình trông thật đẹp và chỉn chu. Đó là cách tôi thể hiện sự tôn trọng với hành khách", cô nói. Một số hành khách rất phấn khích và mong gặp lại Joyce cho chuyến đi sau.
Ít tháng sau khi nổi tiếng, Joyce khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo mang thai con đầu lòng. Tháng 10/2017, cô chào đón bé Sofia, và đến tháng 9/2022, cô tiếp tục báo tin vui khi sinh con thứ hai.
Hiện tại, Joyce đã không còn làm tài xế và chuyển sang kinh doanh riêng. Trên trang Facebook cá nhân có hơn 26.000 người theo dõi, cô vẫn thi thoảng đăng ảnh đi chơi, du lịch sang trọng nhiều nơi cùng bạn bè.
Ở tuổi 35, "hot girl Uber" năm nào vẫn giữ phong cách thời trang cuốn hút, thần thái tự tin và nét rạng rỡ từng khiến mạng xã hội "dậy sóng" một thời.
