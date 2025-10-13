Ảnh hộ chiếu bị vứt la liệt trong thùng rác ở Campuchia gây sốc

Giữa lúc các vụ lừa đảo xuyên quốc gia nổ ra, tấm ảnh hàng chục hộ chiếu nước ngoài nằm trong thùng rác tại Campuchia được chia sẻ khiến nhiều người sợ hãi.

Cảnh tượng hàng chục cuốn hộ chiếu bị vứt vương vãi trong thùng rác ở Campuchia gây sốc. Ảnh: Chosun.

Ngày 13/10, bức ảnh hàng chục cuốn hộ chiếu trong thùng rác được lan truyền khắp MXH tại nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Dựa vào màu sắc và họa tiết, nhiều người đoán chúng thuộc về công dân của một số quốc gia, trong đó chủ yếu là Thái Lan (bởi biểu tượng Garuda, bìa màu đỏ sẫm).

Đáng chú ý, cuốn sổ xuất nhập cảnh, dùng để xác nhận danh tính, quốc tịch của một công dân, lại nằm vương vãi trên mặt đất lẫn với rác thải sinh hoạt khiến những ai xem được bức ảnh hoảng sợ, nghi ngờ về động cơ đằng sau.

Theo tờ Khaosod của Thái Lan, bức ảnh này được một tài khoản ẩn danh đăng tải trong một nhóm kín trên Facebook ngày 21/6, được đính kèm trong vài viết về "người Thái sống ở Poipet" (thành phố giáp biên giới Thái Lan, thuộc tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia).

Bên dưới, bài viết nhận về nhiều lượt phẫn nộ và tâm trạng lo lắng, lên án của người dùng. "Bức ảnh này đáng sợ hơn bất kỳ bài báo nào", một người để lại bình luận. Số khác cho rằng đây có thể là hiện trường liên quan đến hoạt động tội phạm, thay vì vụ trộm cắp tài sản đơn thuần.

Việc vứt bỏ hộ chiếu được cho là ngăn cản nạn nhân hồi hương. "Các nạn nhân có thể bị tổ chức lừa đảo dụ dỗ đến Poipet", một người đoán. Hầu hết cuốn hộ chiếu đến từ Thái Lan, đã hết hạn.

Theo Korea JoongAng Daily, tại Hàn Quốc, gần đây, sự xuất hiện trở lại của tấm ảnh hộ chiếu bị vứt vương vãi cũng gây xôn xao khi Campuchia chứng kiến sự gia tăng tội phạm có tổ chức nhắm vào người Hàn Quốc, bao gồm lừa đảo bằng giọng nói, lừa đảo qua mạng và gian lận đầu tư chứng khoán.

Những tội ác này liên quan đến hành vi bắt cóc, giam giữ và đánh đập nạn nhân. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đứng đầu tổ chức tội phạm dụ dỗ người Hàn Quốc đến Campuchia là công dân Trung Quốc và "nhóm người mang sắc tộc Triều Tiên, Hàn Quốc" sống ở Trung Quốc. Họ dẫn dụ công dân từ Hàn Quốc đến Campuchia bằng cách quảng cáo công việc lương cao hoặc hợp đồng chuyển phát nhanh.

Để đối phó với số lượng các vụ gian lận và giam giữ ngày càng tăng, chính phủ Hàn Quốc đã ban hành một lời khuyên du lịch đặc biệt vào ngày 10/10 cho Phnom Penh, cảnh báo công dân nước này thận trọng khi đi du lịch đến các thành phố ở Campuchia.

Trước đó, cơ quan trên từng đưa ra cảnh báo công dân không nên đi du lịch hoặc khuyến khích những người đã đến "đất chùa tháp" xem xét việc rời khỏi đây. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, các vụ bắt cóc được báo cáo liên quan đến người Hàn Quốc ở Campuchia đã tăng vọt từ 10-20 vụ mỗi năm trong khoảng năm 2022-2023 lên 220 vụ vào năm 2024. Đáng chú ý, con số này nhảy vọt đến 330 vụ tính đến tháng 8/2025.