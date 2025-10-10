Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

'Tội phạm nóng bỏng nhất thế giới' sau 11 năm

  • Thứ sáu, 10/10/2025 19:44 (GMT+7)
  • 19:44 10/10/2025

Sau hơn một thập kỷ nổi tiếng, Jeremy Meeks từ tên tội phạm bị kết án đã trở thành người mẫu, diễn viên có chỗ đứng trong làng giải trí.

toi pham nong bong anh 1

Jeremy Meeks (41 tuổi, Mỹ) là cái tên từng gây bão khắp làng giải trí toàn cầu với biệt danh "người mẫu tội phạm" hay "tội phạm nóng bỏng nhất thế giới". Sau hơn một thập kỷ nổi đình đám, Meeks vẫn luôn là cái tên thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện.

toi pham nong bong anh 2toi pham nong bong anh 3

Năm 2014, Meeks bị bắt giữ tại Stockton (California) và bị liệt vào danh sách "tội phạm bị kết án, bị bắt vì tội tàng trữ vũ khí trái phép". Mặc dù phủ nhận tội trạng, một năm sau, anh vẫn bị kết án một tội danh tàng trữ vũ khí và bị tuyên án 27 tháng tù giam. Bức hình chụp Meeks khi bị bắt (ảnh trái) bỗng dưng lan truyền khắp mạng xã hội và tạo nên cơn sốt. Biểu cảm của tên tội phạm 30 tuổi khi đó được nhiều người khen "nóng bỏng" và "cuốn hút". Với danh tiếng lớn, Meeks trở thành nhân vật được săn đón dù vẫn đang ngồi tù.

toi pham nong bong anh 4

Sau khoảng 13 tháng ngồi tù, Meeks ký một hợp đồng béo bở với White Cross Management, khởi đầu cho sự nghiệp người mẫu của anh. Anh ra mắt sàn diễn thời trang tại Tuần lễ Thời trang New York cho nhà thiết kế Philipp Plein năm 2017 và sau đó làm người mẫu cho các thương hiệu đình đám như Tommy Hilfiger.

toi pham nong bong anh 5toi pham nong bong anh 6

Sau 11 năm, Meeks đã trải qua nhiều thăng trầm khi gia nhập làng giải trí. Ở tuổi 41, anh là người mẫu kiêm diễn viên, từng đảm nhận các vai diễn trong các bộ phim như Trigger, Secret Society True to the Game 2 & 3.

toi pham nong bong anh 7

Khác với vẻ "cực ngầu" trong các bộ hình thời trang, Meeks ăn mặc khá thoải mái ở đời thường. Trong bức ảnh mới nhất cập nhật trên trang cá nhân có 1,4 triệu follow, anh lộ gương mặt đã có phần xuống sắc, không còn phong độ như xưa. Trong bài đăng, anh cho biết đang tham gia quảng bá và bán hàng cho một dự án gây quỹ từ thiện.

toi pham nong bong anh 8toi pham nong bong anh 9

Bên cạnh câu chuyện từ tội phạm thành ngôi sao, đường tình của người mẫu 41 tuổi cũng được chú ý. Trong một cuộc phỏng vấn thảm đỏ vào tháng 8 năm nay, khi được hỏi về "điều khiến anh phấn khích nhất", Meeks tiết lộ anh đã độc thân được 3 năm, giải thích rằng "vì không muốn bị phân tâm".

toi pham nong bong anh 10

Trước đó, Meeks từng có cuộc hôn nhân 10 năm với vợ là Melissa. Cả hai có một con chung trước khi người vợ đệ đơn ly hôn vào năm 2017. Sau đó, nam người mẫu có chuyện tình lắm ồn ào với Chloe Green - con gái của tỷ phú Philip Green. Meeks và Green có một con trai chung vào năm 2018 trước khi đường ai nấy đi.

'Thế hệ lo âu'

Theo nhà tâm lý học xã hội Jonathan Haidt, trẻ em và thanh thiếu niên ngày nay phải đối mặt với một loại áp lực mà các thế hệ trước không hề biết đến: áp lực từ những lượt thích, bình luận và sự so sánh không hồi kết trên mạng xã hội. Điều này tạo ra một vòng xoáy độc hại, nơi lòng tự trọng bị gắn chặt với những con số ảo thay vì giá trị thực tế.

Khoa Pug khoe 'đập hộp' iPhone 17 dát vàng 300 triệu đồng

Trong video mới nhất, YouTuber Khoa Pug gây chú ý khi tuyên bố chi số tiền lớn để "đập hộp" chiếc iPhone 17 đắt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

15:24 10/10/2025

Đinh Phạm

Ảnh: @jmeeksofficial/Instagram

tội phạm nóng bỏng tội phạm tù nhân tù nhân đẹp trai Jeremy Meeks

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý