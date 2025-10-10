'Tội phạm nóng bỏng nhất thế giới' sau 11 năm

Năm 2014, Meeks bị bắt giữ tại Stockton (California) và bị liệt vào danh sách "tội phạm bị kết án, bị bắt vì tội tàng trữ vũ khí trái phép". Mặc dù phủ nhận tội trạng, một năm sau, anh vẫn bị kết án một tội danh tàng trữ vũ khí và bị tuyên án 27 tháng tù giam. Bức hình chụp Meeks khi bị bắt (ảnh trái) bỗng dưng lan truyền khắp mạng xã hội và tạo nên cơn sốt. Biểu cảm của tên tội phạm 30 tuổi khi đó được nhiều người khen "nóng bỏng" và "cuốn hút". Với danh tiếng lớn, Meeks trở thành nhân vật được săn đón dù vẫn đang ngồi tù.