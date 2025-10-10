'Tội phạm nóng bỏng nhất thế giới' sau 11 năm

|
Jeremy Meeks (41 tuổi, Mỹ) là cái tên từng gây bão khắp làng giải trí toàn cầu với biệt danh "người mẫu tội phạm" hay "tội phạm nóng bỏng nhất thế giới". Sau hơn một thập kỷ nổi đình đám, Meeks vẫn luôn là cái tên thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện.
Năm 2014, Meeks bị bắt giữ tại Stockton (California) và bị liệt vào danh sách "tội phạm bị kết án, bị bắt vì tội tàng trữ vũ khí trái phép". Mặc dù phủ nhận tội trạng, một năm sau, anh vẫn bị kết án một tội danh tàng trữ vũ khí và bị tuyên án 27 tháng tù giam. Bức hình chụp Meeks khi bị bắt (ảnh trái) bỗng dưng lan truyền khắp mạng xã hội và tạo nên cơn sốt. Biểu cảm của tên tội phạm 30 tuổi khi đó được nhiều người khen "nóng bỏng" và "cuốn hút". Với danh tiếng lớn, Meeks trở thành nhân vật được săn đón dù vẫn đang ngồi tù.
Sau khoảng 13 tháng ngồi tù, Meeks ký một hợp đồng béo bở với White Cross Management, khởi đầu cho sự nghiệp người mẫu của anh. Anh ra mắt sàn diễn thời trang tại Tuần lễ Thời trang New York cho nhà thiết kế Philipp Plein năm 2017 và sau đó làm người mẫu cho các thương hiệu đình đám như Tommy Hilfiger.
Sau 11 năm, Meeks đã trải qua nhiều thăng trầm khi gia nhập làng giải trí. Ở tuổi 41, anh là người mẫu kiêm diễn viên, từng đảm nhận các vai diễn trong các bộ phim như Trigger, Secret Society và True to the Game 2 & 3.
Khác với vẻ "cực ngầu" trong các bộ hình thời trang, Meeks ăn mặc khá thoải mái ở đời thường. Trong bức ảnh mới nhất cập nhật trên trang cá nhân có 1,4 triệu follow, anh lộ gương mặt đã có phần xuống sắc, không còn phong độ như xưa. Trong bài đăng, anh cho biết đang tham gia quảng bá và bán hàng cho một dự án gây quỹ từ thiện.
Bên cạnh câu chuyện từ tội phạm thành ngôi sao, đường tình của người mẫu 41 tuổi cũng được chú ý. Trong một cuộc phỏng vấn thảm đỏ vào tháng 8 năm nay, khi được hỏi về "điều khiến anh phấn khích nhất", Meeks tiết lộ anh đã độc thân được 3 năm, giải thích rằng "vì không muốn bị phân tâm".
Trước đó, Meeks từng có cuộc hôn nhân 10 năm với vợ là Melissa. Cả hai có một con chung trước khi người vợ đệ đơn ly hôn vào năm 2017. Sau đó, nam người mẫu có chuyện tình lắm ồn ào với Chloe Green - con gái của tỷ phú Philip Green. Meeks và Green có một con trai chung vào năm 2018 trước khi đường ai nấy đi.
