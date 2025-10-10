Công an TP.HCM ra mắt trạm công dân số ở Đảo Kim Cương

Người dân sống ở khu chung cư TP.HCM sắp có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiện ích xã hội ngay dưới sảnh, không cần đến cơ quan công an.

Trạm công dân số gồm 2 khu vực: màn hình đăng nhập và buồng khám sức khỏe.

Sáng 10/10, trạm công dân số đầu tiên được đặt thí điểm tại Cao ốc Đảo Kim Cương (phường Bình Trưng), sẵn sàng phục vụ cư dân của tòa nhà.

Mô hình tích hợp đa dịch vụ phối hợp giữa Công an TP.HCM, Công ty Cổ phần Dịch vụ, Giải pháp Công nghệ GoTrust và đơn vị cung cấp giải pháp chăm sóc sức khỏe qua sản phẩm công nghệ thông minh, nhằm hỗ trợ người dân sinh sống tại chung cư.

Trong đó, trạm tập trung vào 2 nhiệm vụ chính:

Kiosk dịch vụ công: hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công, bao gồm nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tra cứu thông tin, tiến hộ thực hiện các thủ tục hành chính, phản ánh các thông tin về an ninh trật tự và các vấn đề khác...

Tiện ích dân sinh: thanh toán hóa đơn dịch vụ (điện, nước, Internet, viễn thông, học phí, phí quản lý căn hộ), đăng ký mua bảo hiểm y tế trực tuyến, đăng ký khám chữa bệnh (có kết nối với bác sĩ từ xa), dịch vụ tài chính, ngân hàng và viễn thông (mở tài khoản thẻ tín dụng, đăng ký vay tiêu dùng, định danh và mua thẻ sim...).

Bà Huyền trải nghiệm dịch vụ khám sức khỏe với bác sĩ.

Đối với dịch vụ công, người dân cần quét mã đăng nhập từ ứng dụng VNeID và cần CCCD nếu muốn khám sức khỏe trực tuyến.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện công ty GoTrust cho biết cư dân tòa nhà được sử dụng miễn phí dịch vụ khám sức khỏe vào tuần đầu tiên. Sau đó, các gói thăm khám sẽ được triển khai với mức giá ưu đãi.

Bà Lương Ngọc Huyền (69 tuổi, cư dân tòa nhà) phấn khởi khi lần đầu tiên trải nghiệm dịch vụ khám sức khỏe trực tuyến. Bà cho biết mô hình này nên nhân rộng không chỉ tại chung cư trên địa bàn, mà còn tại vùng sâu vùng xa, nơi y tế còn hạn chế.

"Trẻ em vùng cao nên được tiếp cận dịch vụ này, trước khi tiến đến bước khám sức khỏe sâu hơn để tránh uống thuốc lung tung do tìm hiểu bệnh trên mạng", bà Huyền nói.

Người dân tham gia trải nghiệm mô hình sáng 10/10.

Phát biểu tại buổi Lễ ra mắt trạm công dân số sáng cùng ngày tại Cao ốc Đảo Kim Cương, Đại tá Ngô Xuân Thọ - Đại tá Ngô Xuân Thọ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng PC06 - cho biết trạm công dân số là một trong số mô hình cụ thể hóa, ứng dụng tiện ích của Đề án 06 vào đời sống xã hội, góp phần xây dựng công dân số, cộng đồng số tại khu dân cư, đồng thời từng bước chuẩn hóa quy trình phục vụ người dân theo hướng hiện đại, minh bạch và số hóa.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an TP.HCM - thông tin mô hình sẽ được giám sát, đánh giá hiệu quả, tiếp tục tham mưa triển khai nhân rộng trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 8/10, Công an TP.HCM cũng triển khai Bộ phận Một cửa tại 20 đơn vị công an cấp xã. Thông qua bộ phận này, công dân đến phường sẽ được cán bộ công an hướng dẫn 9 thủ tục hành chính gồm lĩnh vực cấp quản lý căn cước, định danh và xác thực điện tử, quản lý xuất nhập cảnh, đăng ký quản lý cư trú, lĩnh vực sát hạch cấp giấy phép lái xe gồm cấp đổi và cấp lại giấy phép lái xe...

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an TP.HCM - phát biểu tại buổi lễ sáng 10/10.