Công an TP.HCM hướng dẫn 3 cách xử lý sai sót thông tin trên VNeID

Người dân đã có thể tự kiểm tra thông tin cá nhân và phản ánh nếu có sai sót ngay trên ứng dụng VNeID, theo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM.

Ngoài báo cáo sai sót trên VNeID, người dân có thể đến trực tiếp Công an xã, phường, đặc khu nơi cư trú. Ảnh: Khương Nguyễn.

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM, phát công văn về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố. Trong đó, cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng xác định dữ liệu dân cư luôn "đúng, đủ, sạch, sống" là nhiệm vụ cốt lõi trong mục tiêu chuyển đổi số.

Tuy nhiên, để nhiệm vụ thắng lợi, Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Trưởng phòng PC06, cho biết cần phải có sự đồng hành của người dân trên địa bàn thành phố. Điều này vừa đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của bản thân, vừa đóng góp trong công tác quản lý nhà nước.

Cụ thể, công dân chủ động kiểm tra thông tin trong ứng dụng VNeID. Trong trường hợp phát hiện sai sót thông tin, công dân có thể thực hiện theo 3 cách:

Một, đến trực tiếp Công an xã, phường, đặc khu nơi cư trú.

Hai, phản ánh vào đường dây nóng của Công an TP.HCM qua số điện thoại: 0693187111.

Ba, phản ánh trực tiếp trên ứng dụng VNeID qua 4 bước:

Bước 1: Vào mục "Cài đặt" ở góc dưới bên phải màn hình

Bước 2: Chọn "Phản ánh khó khăn, vướng mắc"

Bước 3: Nhấn "Tạo phản ánh", điền nội dung sai sót và đề nghị điều chỉnh.

Bước 4: Tải lên giấy tờ chứng minh và gửi phản ánh.

Cô Lê Thanh Xuân (66 tuổi) được hướng dẫn làm thủ tục cấp đổi căn cước mới tại Công an phường Sài Gòn (29 Nguyễn Trung Ngạn) ngày 8/10. Ảnh: Khương Nguyễn.

TP.HCM luôn là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 - Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh cho biết thêm trong thời gian qua Lãnh đạo TP.HCM luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát từ cấp tỉnh đến cơ sở về việc duy trì thường xuyên công tác làm sạch dữ liệu hàng ngày qua 5 phương thức:

Thu thập dữ liệu gốc: Việc "đi từng ngõ, gõ từng nhà" là phương pháp thu thập dữ liệu trực tiếp, đảm bảo tính chính xác từ nguồn gốc.

Cập nhật thường xuyên: Dữ liệu phải được cập nhật liên tục để phản ảnh mọi thay đổi trong thực tế.

Làm sạch và xác minh: Rà soát, xác minh thông tin để loại bỏ sai lệch, đảm bảo các trường thông tin khớp với thực tế.

Phối hợp liên ngành: Công an cơ sở phối hợp với các chính quyền địa phương, cơ quan tư pháp để giải quyết các khó khăn về giấy tờ và cập nhật thông tin mới.

Ứng dụng công nghệ: Cập nhật thông tin qua cấp căn cước, kích hoạt định danh điện tử...