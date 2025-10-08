TP.HCM mưa trắng trời, ôtô chết máy trên đường ngập sâu

Trong khi đó, đường Quốc Hương (phường An Khánh) ngập nửa mét từ 16h30 khiến xe cộ di chuyển khó khăn. Nhiều người dân té ngã do sóng nước từ ôtô kèm theo lượng phương tiện rồ ga vượt qua điểm ngập.

Bên cạnh đó, đường Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát... xuất hiện triều cường cao. Đây là khu vực nằm ở vùng thấp, hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai. Dù có bờ kè, tuyến đường vẫn ngập khi TP.HCM có mưa lớn, đặc biệt là giờ cao điểm.

Một số em nhỏ nô đùa khi TP.HCM đổ mưa vào chiều 8/10. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, vào chiều tối, đêm nay, thành phố tiếp tục chứng kiến mưa dông và gió giật mạnh, nguy cơ có lốc xoáy nhỏ. Cơ quan khuyến cáo người dân nên chuẩn bị áo mưa, ô và tránh trú ẩn dưới cây lớn hoặc cột điện khi có sấm sét.

Những đứa trẻ tim rỗng

Hiện nay, ngày càng nhiều em nhỏ mắc phải chứng "tim rỗng". Chúng đạt thành tích cao trong học tập nhưng lại thiếu sức sống và động lực sống nên được gọi là "người rỗng tuếch". Trong quá trình trưởng thành, những đứa trẻ chỉ biết học tập không ngừng nghỉ để đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ, sẽ vô tình bỏ qua cảm xúc và mong muốn của chính mình.