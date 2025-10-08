Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

TP.HCM mưa trắng trời, ôtô chết máy trên đường ngập sâu

  • Thứ tư, 8/10/2025 18:29 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trận mưa dông trút xuống TP.HCM chiều 8/10 gây ngập sâu tại một số tuyến đường. Người dân gặp khó khăn khi di chuyển về nhà vào giờ tan tầm.

Mưa lớn ở TP.HCM, người dân chật vật lội nước về nhà 13h chiều 8/10, TP.HCM xuất hiện mưa dông. Nhiều tuyến phố như Quốc Hương (phường An Khánh), khu vực chân cầu Thủ Thiêm, đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạch Mỹ Tây) bị ngập sâu, ảnh hưởng vấn đề đi lại của người dân.
TP.HCM mua dong anh 1

13h chiều 8/10, TP.HCM đổ mưa lớn, chấm dứt cơn oi nóng hồi sáng. Cơn mưa kéo dài đến giờ tan tầm ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân trên địa bàn thành phố. Nhiều tuyến đường ùn ứ xe cộ.
TP.HCM mua dong anh 2

Ghi nhận của Tri Thức - Znews khoảng 17h chiều cùng ngày, khu vực chân cầu Thủ Thiêm, đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạnh Mỹ Tây) bắt đầu ngập. Ôtô chết máy nằm chờ cứu hộ.
TP.HCM mua dong anh 3

Trong khi đó, đường Quốc Hương (phường An Khánh) ngập nửa mét từ 16h30 khiến xe cộ di chuyển khó khăn. Nhiều người dân té ngã do sóng nước từ ôtô kèm theo lượng phương tiện rồ ga vượt qua điểm ngập.
TP.HCM mua dong anh 4

Đến khoảng 18h, tuyến đường quan trọng tại phường An Khánh vẫn ngập sâu.
TP.HCM mua dong anh 5

Cách đó vài mét, đoạn Quốc Hương giao Tống Hữu Định nước cao gần đến mui xe.
TP.HCM mua dong anh 6TP.HCM mua dong anh 7TP.HCM mua dong anh 8TP.HCM mua dong anh 9

Nhiều tuyến phố khác như Tây Hòa, Võ Nguyên Giáp (phường Phước Long) cũng lênh láng nước. Học sinh, sinh viên và dân lao động tan học, tan ca buộc dắt bộ qua đoạn ngập vì xe chết máy.
TP.HCM mua dong anh 10

Bên cạnh đó, đường Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát... xuất hiện triều cường cao. Đây là khu vực nằm ở vùng thấp, hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai. Dù có bờ kè, tuyến đường vẫn ngập khi TP.HCM có mưa lớn, đặc biệt là giờ cao điểm.

TP.HCM mua dong anh 11

Một số em nhỏ nô đùa khi TP.HCM đổ mưa vào chiều 8/10. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, vào chiều tối, đêm nay, thành phố tiếp tục chứng kiến mưa dông và gió giật mạnh, nguy cơ có lốc xoáy nhỏ. Cơ quan khuyến cáo người dân nên chuẩn bị áo mưa, ô và tránh trú ẩn dưới cây lớn hoặc cột điện khi có sấm sét.

Những đứa trẻ tim rỗng

Hiện nay, ngày càng nhiều em nhỏ mắc phải chứng "tim rỗng". Chúng đạt thành tích cao trong học tập nhưng lại thiếu sức sống và động lực sống nên được gọi là "người rỗng tuếch". Trong quá trình trưởng thành, những đứa trẻ chỉ biết học tập không ngừng nghỉ để đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ, sẽ vô tình bỏ qua cảm xúc và mong muốn của chính mình.

Nhiều hầm giữ xe lênh láng nước dù có hệ thống chống ngập

Rút kinh nghiệm từ đợt ngập trước, nhiều người dân tại Hà Nội trang bị tấm chắn chống ngập trước nhà hoặc hầm xe, song nước vẫn tràn vào như thường sau trận mưa sáng 7/10.

29:1743 hôm qua

Hệ thống chống ngập 200 triệu cho hầm giữ xe có thực sự hiệu quả?

Ngày 2/10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh tấm chắn nước tại toà nhà Ngoại Giao Đoàn (Hà Nội), nhiều người khen hiệu quả, chuyên gia đánh giá chỉ là giải pháp tạm thời.

06:30 3/10/2025

Duy Hiệu - Vi Lê

TP.HCM mưa dông Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM ngập 8/10 TP.HCM ngập sâu mưa diện rộng

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý