Đường TP.HCM kẹt cứng vì mưa lớn, người dân chật vật lội nước về nhà

Tối 8/10, TP.HCM xuất hiện mưa lớn trên diện rộng vào giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường kẹt cứng. Từ 17h45, giao thông tại đường Quốc Hương (phường An Khánh), Lê Duẩn, Đồng Khởi (phường Sài Gòn), Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định), Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình)... rơi vào cảnh rối loạn. Giao thông tê liệt, người dân mất khoảng 20 phút mới nhích được 1 km. Ảnh: Hoài Bảo.

Đường Quốc Hương (phường An Khánh) ngập đến nửa mét từ 16h30. Đến 20h, mưa lớn tiếp tục trút xuống gây khó khăn cho người dân. Một người chật vật dựng xe vì bị ngã khi qua vũng nước ngập. Ảnh: Duy Hiệu.

Ôtô băng qua tuyến đường tại phường An Khánh tạo sóng mạnh, gây khó khăn cho người di chuyển bằng xe gắn máy, đi bộ. Nhiều xe ôm công nghệ buộc hủy chuyến vì đường ngập sâu, không thể đón khách đúng giờ dự kiến. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, vào chiều tối, đêm nay, thành phố tiếp tục chứng kiến mưa dông và gió giật mạnh, nguy cơ có lốc xoáy nhỏ. Cơ quan khuyến cáo người dân nên chuẩn bị áo mưa, ô và tránh trú ẩn dưới cây lớn hoặc cột điện khi có sấm sét. Ảnh: Hoài Bảo.

Những đứa trẻ tim rỗng

Hiện nay, ngày càng nhiều em nhỏ mắc phải chứng "tim rỗng". Chúng đạt thành tích cao trong học tập nhưng lại thiếu sức sống và động lực sống nên được gọi là "người rỗng tuếch". Trong quá trình trưởng thành, những đứa trẻ chỉ biết học tập không ngừng nghỉ để đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ, sẽ vô tình bỏ qua cảm xúc và mong muốn của chính mình.