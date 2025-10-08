Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đường TP.HCM kẹt cứng vì mưa lớn, người dân chật vật lội nước về nhà

  • Thứ tư, 8/10/2025 20:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giao thông tại TP.HCM rối loạn do trận mưa lớn vào chiều 8/10. Người dân nhích từng chút trên đường, vật vã dắt bộ qua tuyến phố ngập sâu vì xe chết máy.

Tối 8/10, TP.HCM xuất hiện mưa lớn trên diện rộng vào giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường kẹt cứng. Từ 17h45, giao thông tại đường Quốc Hương (phường An Khánh), Lê Duẩn, Đồng Khởi (phường Sài Gòn), Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định), Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình)... rơi vào cảnh rối loạn. Giao thông tê liệt, người dân mất khoảng 20 phút mới nhích được 1 km. Ảnh: Hoài Bảo.
Hàng dài xe lưu thông qua cầu Sài Gòn, hướng từ Điện Biên Phủ sang Thủ Đức tối 8/10. Ảnh: Duy Hiệu.

Đường Quốc Hương (phường An Khánh) ngập đến nửa mét từ 16h30. Đến 20h, mưa lớn tiếp tục trút xuống gây khó khăn cho người dân. Một người chật vật dựng xe vì bị ngã khi qua vũng nước ngập. Ảnh: Duy Hiệu.

Ôtô băng qua tuyến đường tại phường An Khánh tạo sóng mạnh, gây khó khăn cho người di chuyển bằng xe gắn máy, đi bộ. Nhiều xe ôm công nghệ buộc hủy chuyến vì đường ngập sâu, không thể đón khách đúng giờ dự kiến. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong khi đó, đường Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình), tuyến nội đô huyết mạch nằm ở cửa ngõ phía Đông Bắc, lại tương đối thông thoáng so với khu vực trung tâm như phường Sài Gòn, Tân Định. Ảnh: Hoài Bảo.

Tuyến đường Điện Biên Phủ (phường Thạnh Mỹ Tây) cũng rơi vào tình trạng tê liệt lúc 20h. Dòng người chen nhau mong nhanh về nhà khiến giao thông hỗn loạn. Ảnh: Khương Nguyễn.

Cầu Bình Triệu kẹt tại phía đường từ phường Bình Thạnh về Thủ Đức. Ảnh: Hoài Bảo.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, vào chiều tối, đêm nay, thành phố tiếp tục chứng kiến mưa dông và gió giật mạnh, nguy cơ có lốc xoáy nhỏ. Cơ quan khuyến cáo người dân nên chuẩn bị áo mưa, ô và tránh trú ẩn dưới cây lớn hoặc cột điện khi có sấm sét. Ảnh: Hoài Bảo.

Duy Hiệu, Hoài Bảo, An Khương, Vi Lê

