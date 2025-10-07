Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhiều hầm giữ xe lênh láng nước dù có hệ thống chống ngập

Rút kinh nghiệm từ đợt ngập trước, nhiều người dân tại Hà Nội trang bị tấm chắn chống ngập trước nhà hoặc hầm xe, song nước vẫn tràn vào như thường sau trận mưa sáng 7/10.

Đường Hà Nội kẹt cứng vì mưa lớn, ôtô ngập gần tới nóc Sáng 7/10, khu vực đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng xảy ra tình trạng ngập úng do mưa lớn khiến giao thông gặp khó khăn.
canh ngap o ha noi anh 1

Ngay khi Hà Nội đổ mưa lớn vào rạng sáng 7/10, gia đình ông Lai (sống trên đường Trần Duy Hưng) đã thức dậy từ 2h để lắp đặt hệ thống chống ngập. Tuy nhiên, đến khoảng 4h, mực nước dâng cao hơn so với dự tính, nước lũ đã tràn vào hầm xe. Hệ thống thoát nước của gia đình không kịp xử lý khiến chiếc xe 7 chỗ lênh đênh trong biển nước. "Ban đầu, tôi chỉ nghĩ là cơn mưa rào. Sau khi lắp đặt hệ thống chống ngập, tôi tranh thủ làm việc khác, không để ý mực nước. Song, cơn mưa buổi sáng càng nặng hạt kèm theo lượng phương tiện rồ ga vượt qua điểm ngập khiến nước tràn vào ngày càng nhiều, tôi không kịp đưa ôtô ra khỏi hầm", ông Lai nói với Tri Thức - Znews. Ảnh: Việt Hà.

canh ngap o ha noi anh 2

Cận cảnh chiếc ôtô ngập sâu trong nước tại nhà ông Lai, trên đường Trần Duy Hưng. Ảnh: Việt Hà.

canh ngap o ha noi anh 3

Cách đó vài trăm mét, khu vực hầm để xe tại một tòa nhà văn phòng cũng lênh láng nước. Ảnh: Việt Hà.

canh ngap o ha noi anh 4

Ghi nhận của Tri thức - Znews trên trục đường Trần Duy Hưng lúc 14h ngày 7/10, mực nước vẫn cao quá đầu gối, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân. Các phương tiện lưu thông có xu hướng dồn về phần đường ít ngập để tránh tình trạng xe chết máy. Ảnh: Việt Hà.

canh ngap o ha noi anh 5

Các hộ sinh sống tại khu vực này phải liên tục tát nước, lắp đặt hệ thống thoát nước để chống ngập. Ảnh: Việt Hà.

canh ngap o ha noi anh 6

Trong khi đó, phường Thanh Liệt vẫn mênh mông nước, dù mưa đã ngớt một vài tiếng. Tấm chắn nước không thể cứu hầm xe, thang máy của một chung cư mini nằm trên địa bàn khỏi cảnh ngập sâu. Ảnh: Việt Hà.

canh ngap o ha noi anh 7

Người dân tại đây cho biết đã nắm bắt được thông tin cảnh báo về mưa lũ. Toàn bộ hộ dân sống trong chung cư đã chủ động di dời xe máy, tài sản lên cao từ những ngày trước, đề phòng ngập úng trong hầm xe. Ảnh: Việt Hà.

canh ngap o ha noi anh 8

7h ngày 7/10, Hà Nội tái diễn cảnh ngập sâu tại nhiều khu vực sau trận mưa như trút nước bắt đầu từ tối hôm trước. Người dân tiếp tục chứng kiến tình trạng giao thông tê liệt, xe chết máy. Trong ảnh là cảnh hàng dài xe tắc nghẽn tại đường Nguyễn Trãi, đoạn gần ngã tư Khuất Duy Tiến. Nhiều phương tiện đi qua con đường khác như Trương Công Giai, Trần Thái Tông, Thành Thái ở phường Cầu Giấy, đoạn đường Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến... đều rơi vào cảnh khó khăn. Ảnh: Việt Hà.

