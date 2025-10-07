Nhiều hầm giữ xe lênh láng nước dù có hệ thống chống ngập

Ngay khi Hà Nội đổ mưa lớn vào rạng sáng 7/10, gia đình ông Lai (sống trên đường Trần Duy Hưng) đã thức dậy từ 2h để lắp đặt hệ thống chống ngập. Tuy nhiên, đến khoảng 4h, mực nước dâng cao hơn so với dự tính, nước lũ đã tràn vào hầm xe. Hệ thống thoát nước của gia đình không kịp xử lý khiến chiếc xe 7 chỗ lênh đênh trong biển nước. "Ban đầu, tôi chỉ nghĩ là cơn mưa rào. Sau khi lắp đặt hệ thống chống ngập, tôi tranh thủ làm việc khác, không để ý mực nước. Song, cơn mưa buổi sáng càng nặng hạt kèm theo lượng phương tiện rồ ga vượt qua điểm ngập khiến nước tràn vào ngày càng nhiều, tôi không kịp đưa ôtô ra khỏi hầm", ông Lai nói với Tri Thức - Znews. Ảnh: Việt Hà.