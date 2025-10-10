Chèo thuyền vài km vượt lũ dữ để xin gói mì tôm, chai nước ở Bắc Ninh

|
Ngày 10/10, nhiều khu vực thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh vẫn chìm sâu trong biển nước, theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, lũ trên sông Thương (Bắc Ninh) tại trạm Cầu Sơn đã đạt đỉnh là 18,37 m (lúc 2h ngày 9/10), trên báo động 3 khoảng 2,37 m; lũ tại trạm Phủ Lạng Thương đạt đỉnh 7,6 m (lúc 3h), trên báo động 3 khoảng 1,3 m, vượt lũ lịch sử năm 1986 (7,52m) là 0,08 m.
|
Tại khu vực làng Mai Trung, hơn 150 ngôi nhà của người dân bị ngập với gần 600 nhân khẩu bị ảnh hưởng do nước sông Cầu dâng cao.
|
Nhiều ngôi nhà tại làng Mai Trung nước dâng cao đến hơn 2 m gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.
|
Bên ngoài đê, việc di chuyển chủ yếu bằng thuyền nhôm, thuyền nan loại nhỏ chỉ chở được tối đa 3 người và một số đồ dùng nhỏ nhẹ.
|
Ông Đỗ Hoàng Hiệp (người chèo thuyền) cùng ông Trần Văn Ngân (người dân làng Mai Trung, Hiệp Hòa) chở nước, đồ ăn và một bình gas vào nhà. Khoảng cách từ mặt đê về nhà khoảng 1 km nhưng nước xiết, nhiều chướng ngại vật bên dưới, khả năng lật thuyền rất cao.
|
"Nhà tôi cách đường cái gần 1 km, mấy ngày nay nước ngập hết tầng 1 khiến cả gia đình phải chuyển lên sinh hoạt ở tầng 2. Do không biết bơi nên hôm nay tôi mới nhờ được thuyền của nhà hàng xóm để đi mua bình gas về nấu cơm nóng ăn. Hiện cuộc sống của bà con trong xóm gặp rất nhiều khó khăn", ông Ngân nghẹn nào nói.
|
Tại khu vực đầu làng nước sâu gần 2 m, nhiều hộ dân phải trèo thang để ra ngoài đi lấy hàng cứu trợ.
|
Trên đường đi lấy đồ cứu trợ, chiếc thuyền của ông Tân (người dân làng Mai Trung, Hiệp Hòa) không may bị lật khi đi qua khu vực dòng nước chảy xiết. "Mì tôm, nước uống mới xin được bị trôi hết cả rồi", ông ngán ngẩm nói.
|
Phải sinh sống trong cảnh không điện, không nước sạch đã 4 ngày nay nhưng điều khiến ni cô Tịnh Vân (chùa Bà Lai, Hiệp Hòa, Bắc Ninh) lo lắng nhất là các tài sản trong chùa có thể bị hư hỏng do nước lũ. Mỗi ngày ni cô phải chèo thuyền 3 lượt ra đường lớn để đón bà con trong xóm vào chùa hỗ trợ lau dọn, kê cao đồ đạc tránh nước lũ.
|
Nước sông nhấn chìm mọi loại máy móc bên ngoài đê gây thiệt hại không hề nhỏ cho các doanh nghiệp đang làm việc tại đây.
|
Nằm cách xã Hiệp Hòa không xa là khu vực xã Xuân Cầm (Bắc Ninh) cũng bị ảnh hưởng ngập lụt nặng nề sau cơn lũ dữ. Nhiều gia đình sinh sống trong đê nhưng vẫn bị ngập do nước ngấm từ ngoài vào. Gia đình bà Dự sống trong một ngôi nhà cũ kỹ, do bị ngâm nước lâu ngày, lớp vữa trên tường đã bở và rơi từng miếng. Bà Dự là người duy nhất còn sức lao động trong gia đình nên mọi việc từ bơm nước, dọn vệ sinh đều do bà đảm nhiệm. Bà chia sẻ: "Gia đình tôi khó khăn nhưng luôn được sự giúp đỡ từ bà con láng giềng, chính quyền địa phương quan tâm nên cuộc sống cũng bớt cơ cực phần nào...".
|
Mưa lớn dồn dập khiến lũ trên các sông ở Bắc Bộ dâng nhanh, nhiều nơi đã vượt mức từng ghi nhận trong lịch sử. Trong 24 giờ qua, các sông Gâm, Giang, Cầu, Thương, Trung, Bắc Giang thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, mực nước lên cao, đỉnh lũ nhiều trạm vượt mức báo động 3.
