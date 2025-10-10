Chèo thuyền vài km vượt lũ dữ để xin gói mì tôm, chai nước ở Bắc Ninh

Nằm cách xã Hiệp Hòa không xa là khu vực xã Xuân Cầm (Bắc Ninh) cũng bị ảnh hưởng ngập lụt nặng nề sau cơn lũ dữ. Nhiều gia đình sinh sống trong đê nhưng vẫn bị ngập do nước ngấm từ ngoài vào. Gia đình bà Dự sống trong một ngôi nhà cũ kỹ, do bị ngâm nước lâu ngày, lớp vữa trên tường đã bở và rơi từng miếng. Bà Dự là người duy nhất còn sức lao động trong gia đình nên mọi việc từ bơm nước, dọn vệ sinh đều do bà đảm nhiệm. Bà chia sẻ: "Gia đình tôi khó khăn nhưng luôn được sự giúp đỡ từ bà con láng giềng, chính quyền địa phương quan tâm nên cuộc sống cũng bớt cơ cực phần nào...".