Nữ MC thể thao gây sốt sau cú ngã sấp mặt

Anna Dua, nữ phóng viên thể thao của SportsNet (Canada), mới đây bất ngờ gây sốt khi clip ghi lại cú ngã trong hậu trường của cô được đồng nghiệp chia sẻ. Khoảnh khắc "tai nạn" của xảy ra trước trận khúc côn cầu giữa Blueshirts và Toronto Maple Leafs. Trong video lan truyền, cô vội vã chạy trong lúc tác nghiệp thì té ngã ở hành lang. Trông có vẻ như một cú ngã khá nghiêm trọng, nhưng cô đã nhanh chóng đứng dậy và thậm chí còn trả lời phỏng vấn trên TV một cách chuyên nghiêp.