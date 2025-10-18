Nữ MC thể thao gây sốt sau cú ngã sấp mặt

|
Anna Dua, nữ phóng viên thể thao của SportsNet (Canada), mới đây bất ngờ gây sốt khi clip ghi lại cú ngã trong hậu trường của cô được đồng nghiệp chia sẻ. Khoảnh khắc "tai nạn" của xảy ra trước trận khúc côn cầu giữa Blueshirts và Toronto Maple Leafs. Trong video lan truyền, cô vội vã chạy trong lúc tác nghiệp thì té ngã ở hành lang. Trông có vẻ như một cú ngã khá nghiêm trọng, nhưng cô đã nhanh chóng đứng dậy và thậm chí còn trả lời phỏng vấn trên TV một cách chuyên nghiêp.
Khi đồng nghiệp là người dẫn chương trình David Amber trêu ngay trên sóng trực tiếp, Dua hài hước đáp: "Miễn là tôi có thể đứng vững". Nhiều người dành lời khen cho màn ứng xử nhanh nhạy, thông tin của nữ phóng viên cũng được dân mạng tìm kiếm. Sau sự cố, Dua không hề ngại ngùng mà đăng lại video lên trang Instagram cá nhân với dòng cảm xúc: "Thật không ngờ đây là điều tôi sẽ nói khi trở thành một phóng viên thể thao".
|
Tình huống bất ngờ khiến Dua trở thành phóng viên được yêu mến trong cộng đồng fan khúc côn cầu. Trang cá nhân của cô đã tăng thêm 5.000 follow chỉ sau 1 ngày. Nhiều người bất ngờ khi biết rằng Dua lớn lên cùng môn khúc côn cầu trên băng và có chứng nhận huấn luyện viên khúc côn cầu. Cô đã chọn trở thành phóng viên đưa tin để sống cùng đam mê thể thao của mình.
Dua tốt nghiệp Cử nhân Truyền thông Thể thao và chuyên ngành phụ Xã hội học tại Đại học Ryerson ở Toronto, Canada năm 2021. Cô cũng thu hút sự quan tâm nhờ ngoại hình nổi bật, khuôn mặt xinh xắn và phong thái tự tin.
|
Dua mang hai quốc tịch Mỹ và Canada. Nữ phóng viên gia nhập Liên đoàn Khúc côn cầu Quốc gia (National Hockey League) vào tháng 3/2022 sau khi đưa tin về NHL cho NBC Sports từ năm 2019 đến 2022.
Trong những năm qua, Dua đã tường thuật các giải Winter Classic, Stadium Series và Stanley Cup Playoffs. Cô nàng luôn thể hiện sự tự tin, chuyên nghiệp mỗi khi xuất hiện trước ống kính.
Ngoài khúc côn cầu, Dua cũng yêu thích một số bộ môn thể thao khác, gần đây nhất là pickleball. Cô chăm chỉ tập luyện và giữ được vóc dáng cân đối, tinh thần khỏe khoắn.
