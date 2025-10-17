Sắc vóc bạn gái tin đồn của tiền đạo Kylian Mbappe

|
Ngày 14/10, trong tập mới của chương trình "En Todas las Salsas" phát sóng trên Mediaset Infinity, một chi tiết khiến khán giả bất ngờ được tiết lộ: Kylian Mbappe và María Aguilar có thể đang duy trì "một tình bạn đặc biệt".
Thông tin này do Pedro Jota, nhà báo kiêm influencer, chia sẻ trong chương trình. Anh cho biết María từng thổ lộ với người quen về gu đàn ông mới của mình: "Cô ấy nói với bạn bè ở tiệm làm tóc rằng dạo gần đây cô bị thu hút bởi những chàng trai da màu". Các khách mời của chương trình, trong đó có Alba Rodríguez (bạn thân của María), không khỏi bất ngờ.
Theo Pedro Jota, María còn xuất hiện tại Paris - quê hương của Mbappe - và được cho là ngồi trong khu vực khán đài dành riêng cho cầu thủ. Anh khẳng định: "Họ có một mối quan hệ thân thiết mà cô ấy không hề giấu. Cả hai đều để lộ những dấu hiệu cho thấy sự kết nối đặc biệt".
María Aguilar, tên đầy đủ là María José Aguilar, sinh ngày 9/8/1999 tại Álora (Málaga), miền Nam Tây Ban Nha. Trước khi nổi tiếng, cô đang theo học đại học nhưng quyết định tạm gác việc học để tham gia chương trình thực tế của đài Telecinco, bước ngoặt giúp cô được công chúng biết đến.
María góp mặt trong hai mùa của chương trình "La Isla de las Tentaciones" (Đảo Cám Dỗ). Ở mùa thứ sáu, cô tham gia với vai trò "người cám dỗ" và gặp David Vaquero, thí sinh nam đã có bạn gái. Sức hút giữa hai người lớn đến mức David quyết định rời chương trình để ở bên María, biến họ thành một trong những cặp đôi được chú ý nhất. Sau đó, cả hai quay trở lại trong mùa thứ bảy, lần này với tư cách một cặp đôi chính thức để thử thách tình cảm.
Tận dụng độ nổi tiếng, María bắt đầu sự nghiệp influencer chuyên nghiệp, hợp tác với nhiều thương hiệu lớn và sống bằng công việc sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, mối tình với David kết thúc vào tháng 3 vừa qua.
Trên Instagram cá nhân có hơn 600.000 người theo dõi, María Aguilar nổi bật với phong cách thời trang táo bạo, phóng khoáng và hiện đại. Cô ưa chuộng những thiết kế cắt xẻ mạnh tay, tông sáng hoặc ánh kim giúp làm nổi bật làn da rám nắng và vòng eo săn chắc. Gương mặt của María mang nét sắc sảo, cá tính, với đôi mắt sâu, sống mũi cao và khuôn môi dày quyến rũ.
Hiện tại, truyền thông Tây Ban Nha liên tục bàn tán về mối "quan hệ đặc biệt" giữa María Aguilar và Kylian Mbappe, ngôi sao đang khoác áo Real Madrid. Một số chương trình như "En Todas las Salsas" thậm chí đặt câu hỏi liệu giữa họ có gì hơn mức bạn bè. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào cho thấy giữa tiền đạo người Pháp và María Aguilar thực sự tồn tại một mối quan hệ tình cảm.
