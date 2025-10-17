Bạn gái kín tiếng của tiền vệ Đỗ Hoàng Hên

Những thông tin về "bóng hồng" bên cạnh cầu thủ gốc Brazil được nhiều người tìm kiếm. Bạn gái Hoàng Hên là Lais Machado, là đồng hương với anh chàng. Tuy nhiên, nàng WAG rất kín tiếng và không chia sẻ về thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Hiện trang Instagram cá nhân của Lais Machado có số follow khiêm tốn và cô cũng đặt ở chế độ riêng tư.