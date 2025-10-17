Bạn gái kín tiếng của tiền vệ Đỗ Hoàng Hên

|
Sáng 17/10, tại Sở Tư pháp Hà Nội, tiền vệ gốc Brazil Hendrio Araujo Da Silva (sinh năm 1994) chính thức trở thành công dân Việt Nam với tên Việt là Đỗ Hoàng Hên. Trong trang phục áo dài, cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội xúc động hát vang Quốc ca, thực hiện nghi thức chào cờ. Sự xuất hiện của bạn gái tiền vệ nhập tịch cũng thu hút sự chú ý. Ảnh: CLB Hà Nội.
|
Những thông tin về "bóng hồng" bên cạnh cầu thủ gốc Brazil được nhiều người tìm kiếm. Bạn gái Hoàng Hên là Lais Machado, là đồng hương với anh chàng. Tuy nhiên, nàng WAG rất kín tiếng và không chia sẻ về thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Hiện trang Instagram cá nhân của Lais Machado có số follow khiêm tốn và cô cũng đặt ở chế độ riêng tư.
Ngày 1/9, Lais Machado đăng bài viết kỷ niệm hai năm hẹn hò cùng tiền vệ 31 tuổi. Cô ôm bó hoa hồng lớn, mỉm cười dịu dàng khi bạn trai trao nụ hôn ngọt ngào. "Hai năm đã trôi qua và anh vẫn nhìn em bằng ánh mắt lần đầu gặp gỡ. Lòng em xao xuyến đầy hạnh phúc", nàng WAG viết.
|
Trái ngược bạn gái, Hoàng Hên rất chăm chỉ đăng ảnh chụp chung mỗi khi tham gia các dịp đặc biệt. Đầu tháng 7, Lais Machado cùng bạn trai tham dự đám cưới của cầu thủ Dương Thanh Hào. Cô thoải mái check-in cùng những người bạn, thể hiện sự thoải mái và thân thiết.
Hoàng Hên đến Việt Nam từ năm 2021, ban đầu thi đấu cho CLB Bình Định trong khoảng năm 2021-2022, sau đó đầu quân cho CLB Thép Xanh Nam Định từ năm 2023. Cuối mùa 2024-2025, anh gia nhập CLB Hà Nội. Bạn gái anh cũng nhiều lần đến sân cổ vũ nửa kia.
|
Trong những hình ảnh được bạn trai chia sẻ, Lais Machado có phong cách ăn mặc thanh lịch. Cô có vóc dáng gợi cảm và nụ cười tươi tắn. Cả hai đồng hành trong nhiều sự kiện.
Chia sẻ bằng tiếng Việt trong buổi lễ nhập tịch, cầu thủ gốc Brazil nói: "Tôi rất vui, tự hào và biết ơn. Tôi yêu đất nước, con người Việt Nam. Giờ đây, tôi chính thức là người Việt và khao khát được cống hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam". Người hâm mộ cũng bày tỏ kỳ vọng anh sẽ tạo nên nhiều dấu ấn trên sân cỏ. Ảnh: CLB Hà Nội.
