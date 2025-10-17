Nữ nghi phạm Nhật Bản bất ngờ nổi tiếng vì xinh đẹp

Bị bắt vì làm việc tại quán bar hành hung, ép nhân viên bán dâm, Kazuya Tano (21 tuổi) lại trở thành đề tài được quan tâm trên mạng xã hội vì vẻ ngoài ưa nhìn.

Sở Cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) vừa bắt giữ Maoya Suzuki (39 tuổi), quản lý quán bar ở khu Ikebukuro, và nhân viên Kazuya Tano (21 tuổi) với cáo buộc đánh đập, ép nhân viên nữ bán dâm.

Khi video đưa tin về vụ việc được đài TBS News DIG đăng tải hôm 16/10, hình ảnh của Kazuya Tano bất ngờ thu hút sự chú ý. Nhiều bình luận dưới bản tin khen ngợi nhan sắc của nữ nghi phạm với cặp mắt to, làn da trắng và ngũ quan hài hòa.

Kazuya Tano gây bão mạng xã hội khi bị bắt vì vẻ ngoài xinh đẹp.

Một số người thậm chí cho rằng nếu không xem nội dung vụ án, họ còn tưởng rằng cô là một nữ sinh viên xinh đẹp hay thần tượng làm việc trong ngành giải trí. Trên nền tảng X, thông tin cùng hai bức ảnh của Tano khi bị cảnh sát bắt giữ nhận được tới 5,6 triệu lượt tương tác, hàng nghìn lượt chia sẻ.

Quán bar Tano làm việc bị tố ngược đãi, ép nhân viên bán dâm.

"Thật đáng tiếc khi cô ấy lại trở thành ma cô ở tuổi 21", "Ngoại hình đó có thể xếp ngang các ngôi sao nữ hiện nay" hay "Thời buổi này, chỉ cần có ngoại hình đẹp là nghi phạm vụ án cũng có thể trở thành chủ đề nóng" là những ý kiến bàn luận của dân mạng.

Tano và Suzuki bị bắt giữ sau khi một nữ nhân viên của quán bar báo cảnh sát.

Cụ thể, nữ nhân viên ngoài 20 tuổi cho biết cô làm nhân viên phục vụ tại quán bar do Suzuki quản lý từ tháng 9/2024. Để tăng doanh thu, người này ép cô bán dâm cho khách.

Theo lời tố cáo, nữ nhân viên bị Suzuki và đồng bọn theo dõi bằng GPS và kiểm soát từ việc đi lại đến ăn uống. Nam quản lý cũng thường xuyên hành hung, chửi bới cô gái.

"Suzuki đánh đập tôi mỗi ngày, hắn ta thậm chí đánh tôi bằng một chai sâm panh", nạn nhân nói, cho biết cơ thể có hơn 20 vết bầm tím do các vụ tấn công.

Trong 3 tháng tính từ tháng 4 năm nay, Suzuki và đồng bọn được cho đã ép buộc tổng cộng khoảng 400 phụ nữ vào con đường mại dâm, chiếm đoạt phần lớn số tiền 6 triệu yen (gần 40.000 USD ) mà các nạn nhân kiếm được. Đến tháng 8 vừa qua, nữ nhân viên không thể chịu đựng thêm và quyết định đến cảnh sát trình báo.

Bước đầu, Tano đã thừa nhận các cáo buộc song Suzuki vẫn phủ nhận, cho biết không có chuyện ép nhân viên bán dâm hay phải ngủ lại quán để kiểm soát.