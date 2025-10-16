Hot girl Hàn Hằng khoe dáng sau hơn 1 tháng sinh con

Kỷ niệm 6 năm bên nhau với ông xã Huyme, Hàn Hằng gây ấn tượng khi xuất hiện với hình ảnh gợi cảm, vóc dáng thon gọn khi vừa sinh con không lâu.

Tối 15/10, vợ chồng Hàn Hằng - Huyme đánh dấu cột mốc 6 năm bên nhau bằng bữa tối lãng mạn tại nhà hàng.

"Happy 6th anniversary to the trainee parents" (tạm dịch: Mừng kỷ niệm 6 năm của ông bố bà mẹ tập sự), cô chú thích loạt ảnh nhận được 55.000 lượt tương tác trên trang cá nhân.

Hot girl Thanh Hóa xuất hiện trong bộ váy đen gợi cảm, khoe lưng trần. "Như chưa từng sinh con luôn, thậm chí còn đẹp hơn ngày trước", "Về dáng nhanh quá", "Mới sinh xong mà vóc dáng cỡ này" là những bình luận tán thưởng dưới bài đăng.

Bên cạnh đó, nhiều người theo dõi cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước chuyện tình bền chặt của cặp đôi.

Vóc dáng của Hàn Hằng sau khi sinh con hơn 1 tháng nhận bình luận khen ngợi.

Trước khi tổ chức đám hỏi vào tháng 3, cô và Huyme có 5 năm hẹn hò kín tiếng. Cặp đôi có màn cầu hôn lãng mạn vào tháng 10/2024 ở châu Âu.

Cuối tháng 8 vừa qua, cặp đôi có con đầu lòng song chưa vội công bố tin vui. Đến khi hình ảnh sinh con lan truyền trên mạng, cả hai mới tung bộ ảnh bầu vào đầu tháng 9. Hiện, cặp vợ chồng hot girl cũng chưa công khai diện mạo con đầu lòng.

Từng chia sẻ trên trang cá nhân, Hàn Hằng cho biết lần đầu làm mẹ, bản thân cô có nhiều bỡ ngỡ. Cô và chồng thường xuyên lên mạng tra cứu các kiến thức về sinh con, chăm con để chuẩn bị đón thành viên mới. Thời gian mang thai, hot girl Thanh Hóa cũng có lúc căng thẳng khi tăng tới 17 kg, da nổi mụn nặng. Tuy nhiên từ sau khi sinh, cô dần ổn định hơn, bắt đầu lấy lại vóc dáng.

Hàn Hằng (sinh năm 1999) là hot girl nổi tiếng với vẻ ngoài cuốn hút, gợi cảm, hiện có 880.000 người theo dõi trên trang cá nhân. Cô là con gái của NSND Hàn Hải - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Thanh Hóa.

Huyme (tên thật: Phạm Công Thành, sinh năm 1993) là một trong những vlogger đời đầu được yêu mến. Bố anh là họa sĩ Phạm An Hải - một trong những họa sĩ đương đại hàng đầu Việt Nam, nổi tiếng với dòng tranh trừu tượng.