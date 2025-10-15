Vẻ gợi cảm của hot mom Hàn Quốc có hơn 1 triệu người theo dõi

Để giữ dáng, bà mẹ một con duy trì chế độ ăn kiêng và tập nhiều bộ môn như gym, yoga, pilates. Cô từng khẳng định ăn kiêng là "liệu pháp thẩm mỹ tốt nhất" khi giúp không chỉ đường nét cơ thể mà gương mặt cũng thay đổi sau khi giảm cân. Theo đó, cô kể bản thân rất hạnh phúc sau khi giảm từ 60 kg xuống 55 kg, gương mặt cô cũng trở nên thanh thoát, thon gọn hơn hẳn mà không cần can thiệp thẩm mỹ.