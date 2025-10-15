Vẻ gợi cảm của hot mom Hàn Quốc có hơn 1 triệu người theo dõi

|
Tại Hàn Quốc, bà mẹ đơn thân có biệt danh Otto Mom (tên thật: Oh Tae Hwa, sinh năm 1989) là một trong những cái tên nổi tiếng trên mạng xã hội. Dù không hoạt động trong lĩnh vực người mẫu hay tham gia giới giải trí, cô vẫn hút tới 1,2 triệu người theo dõi trang Instagram cá nhân.
Nhiều người cho rằng sức hút của Oh đến từ loạt ảnh khoe vóc dáng đồng hồ cát gợi cảm, thậm chí được nhận xét "siêu thực". Với chiều cao 1,69 m, nặng 55 kg, Oh sở hữu tỷ lệ cơ thể cân đối, săn chắc.
Dù đăng tải nhiều hình ảnh cá nhân, hot mom Hàn Quốc sống khá kín tiếng, ít chia sẻ chuyện đời tư. Người theo dõi chỉ biết cô đã ly hôn, hiện một mình nuôi con trai đang học tiểu học. Cô cũng có cuộc sống dư dả khi điều hành một trung tâm mua sắm online.
Nhờ vẻ ngoài sáng, chiều cao lý tưởng và tốt nghiệp chuyên ngành múa, Oh cũng từng được chiêu mộ trở thành thực tập sinh tại công ty giải trí song cuối cùng không theo nghiệp ca hát.
Dù đã bước qua tuổi 36, Oh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi duy trì vẻ ngoài tươi trẻ. Cô cũng theo đuổi nhiều phong cách thời trang, song thường xuất hiện với hình ảnh ngọt ngào, nữ tính.
Để giữ dáng, bà mẹ một con duy trì chế độ ăn kiêng và tập nhiều bộ môn như gym, yoga, pilates. Cô từng khẳng định ăn kiêng là "liệu pháp thẩm mỹ tốt nhất" khi giúp không chỉ đường nét cơ thể mà gương mặt cũng thay đổi sau khi giảm cân. Theo đó, cô kể bản thân rất hạnh phúc sau khi giảm từ 60 kg xuống 55 kg, gương mặt cô cũng trở nên thanh thoát, thon gọn hơn hẳn mà không cần can thiệp thẩm mỹ.
Mỗi bài đăng trên trang cá nhân của Oh hút hàng nghìn lượt tương tác, không chỉ từ Hàn Quốc mà cả người theo dõi nước ngoài. Nhờ hình ảnh đẹp, cô cũng trở thành cái tên được nhiều thương hiệu thời trang gửi lời mời hợp tác.
Hồi tháng 1, Oh xác nhận đã có bạn trai qua một bài đăng trên story Instagram. Cô chưa công khai gương mặt nửa kia, chỉ cho biết biệt danh của anh là Timo và có tính cách khá trái ngược với cô. Hot mom bày tỏ vào thời điểm sẵn sàng, cô sẽ công khai nhiều hơn về mối quan hệ mới.
