4 chị em ở TP.HCM đều có tên lạ, gặp đủ chuyện 'dở khóc dở cười'

Thích, Thật, Thà, Thôi không chỉ là tên độc lạ của 4 anh chị em ở TP.HCM mà còn mang nghĩa sâu sắc về tình yêu và mong ước của cha họ.

Khi còn nhỏ, 4 anh chị em Thích - Thật - Thà - Thôi thường bị trêu đùa.

Cuối tháng 8, Trần Thanh Thôi (sinh năm 1999, TP.HCM) chia sẻ trên mạng xã hội về tên gọi 4 anh chị em trong gia đình mình là Thích - Thật - Thà - Thôi, thu hút nửa triệu lượt xem bởi sự độc lạ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thôi cho biết ba cô từng muốn sinh 6 người con, đặt lần lượt là Thích - Thật - Thà - Thương - Thân - Thể, với ý nghĩa mong các con sống thật thà, yêu thương và gắn bó với nhau.

"Nhưng khi sinh đến tôi, kinh tế gia đình khó khăn, ba mẹ dừng lại ở chữ Thôi. Khi ghép lại, 'Thích Thật Thà Thôi' nghe vừa vui, vừa như một lời nhắn nhủ giản dị: chỉ cần sống thật thà thôi là đủ", cô gái kể.

Dù mang ý nghĩa riêng, 4 cái tên lại khiến anh chị em trong nhà Thôi không ít lần rơi vào tình huống "dở khóc dở cười". Người chị cả tên Thích từng nhiều lần bị thầy cô nhầm là con trai, thậm chí có lần còn được chấm điểm thể dục theo thang điểm nam.

Chị gái thứ hai tên Thật may mắn hơn khi ít bị trêu chọc. Riêng anh thứ ba tên Thà thường bị bạn bè ghép chữ đùa theo kiểu "Thà rằng như thế" hay hỏi "Có thật thà không?", tạo nên những kỷ niệm vui trong suốt thời đi học.

Thanh Thôi chụp ảnh cùng với mẹ.

Còn với Thôi, cái tên lại gắn liền với nhiều kỷ niệm nhớ đời.

"Hồi lớp 3, thầy giáo từng đùa rằng 'tên Thôi mà thêm dấu sắc nữa thì...', thế là từ đó bạn bè trêu suốt cả khối. Đi đâu ai hỏi tên, tôi nói 'Thôi', người ta lại tưởng nghe nhầm thành 'Khôi'. Nhiều lần giấy khen ghi sai tên, cô giáo phải xin lại tờ mới cho đúng", cô kể.

Sau những câu chuyện hài hước, điều khiến Thôi trân quý hơn cả là tình cảm gắn bó của 4 anh chị em trong nhà. Chị cả vừa đi học vừa làm để lo cho các em. Sau này, khi em út vào đại học, anh trai lại thay chị gánh học phí.

"Tôi chọn ngành sư phạm cũng vì muốn giảm bớt gánh nặng cho anh chị", Thôi nói. Thời điểm đó, dù cuộc sống không dư dả, 4 chị em vẫn luôn bên nhau.

Hiện tại, Thôi đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Cô dự định trở về Việt Nam vào cuối tháng 10 để ở gần gia đình. Điều đầu tiên Thôi muốn làm khi đặt chân xuống sân bay là về thăm cha mẹ và các anh chị.

Nhìn lại, Thôi cho rằng cái tên do cha đặt dường như đã phần nào "vận" vào cuộc đời mình. Từ mong ước của người cha rằng các con biết yêu thương, sống thật thà, đến nay cả 4 anh chị em đều đang thực hiện trọn vẹn điều đó.

"Giờ nghĩ lại, tôi thấy biết ơn vì cái tên từng khiến mình ngại ngùng thuở nhỏ", cô bày tỏ.