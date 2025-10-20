TikToker Phạm Thoại bán xưởng livestream 1.000 m2 ở TP.HCM

Nam TikToker 5,7 triệu người theo dõi cho biết anh quyết định thanh lý xưởng phát trực tiếp rộng 1.000 m2 để giải quyết khó khăn về tài chính.

Tối 20/10, Phạm Thoại (tên thật Phạm Văn Thoại) bất ngờ thông báo muốn thanh lý hoặc cho thuê xưởng phát trực tiếp tại phường An Lạc (TP.HCM). TikToker từng được mệnh danh là "ông hoàng chốt đơn" xuất hiện với diện mạo gầy gò, chia sẻ bản thân đang gặp vấn đề tiền bạc.

"Mình không còn khả năng duy trì hoạt động xưởng này nữa. Mình muốn thanh lý sớm để giải quyết khó khăn tài chính. Anh chị nào làm việc trong ngành livestream có thể ghé xem mặt bằng thuê hoặc mua lại", Phạm Thoại chia sẻ trong video do Nguyễn Tô Tấn Đạt (một người em thân thiết) đăng tải trên TikTok, nhận về hơn 240.000 lượt xem trong 2 giờ.

Nam TikToker sinh năm 1996 cho biết phòng phát trực tiếp rộng 1.000 m2, trị giá hàng trăm triệu đồng. Trước khi biến cố liên quan đến tiền từ thiện ập đến, Phạm Thoại xây dựng cơ sở này với mục đích đào tạo các bà mẹ bỉm sữa bán hàng trực tuyến trong thời gian nghỉ thai sản "hoàn toàn miễn phí". Thời điểm đó, Phạm Thoại cho biết anh không có nhu cầu cho thuê mặt bằng này.

Bên trong khu livestream của Phạm Thoại. Ảnh: cắt từ clip.

Bước từ ngoài vào, khu livestream của Phạm Thoại được trang bị cửa tự động. Bên trong, nơi này được phân chia thành hơn 10 phòng nhỏ, ngăn cách bằng kính trong suốt, cách âm để hạn chế tiếng ồn khi bán hàng. TikToker Nguyễn Tô Tấn Đạt cho biết vào thời hoàng kim, Phạm Thoại thuê hàng chục nhân viên duy trì hoạt động của công ty. Song, hiện con số giảm xuống chỉ còn 2-3 người.

Tối 21/9, Phạm Thoại lần đầu tiên phát trực tiếp sau nửa năm "ở ẩn", thu hút gần 30.000 lượt xem. Buổi livestream xoay quanh những vấn đề ồn ào trước đó, đồng thời nam TikToker lên tiếng xin lỗi các bên liên quan.

Trước đó, chiều 14/9, Phạm Thoại lập kênh chat dành cho người hâm mộ, cập nhật tình trạng mới nhất kèm bức ảnh thân thể gầy gò, khuôn mặt hốc hác. Clip ghi lại cảnh tượng trên thu hút hơn 5,1 triệu lượt xem trên TikTok sau 2 ngày.

Hình ảnh gầy gò của nam TikToker sau nhiều tháng "biến mất" vì vướng ồn ào. Ảnh: Phạm Thoại/Facebook.

Từ đầu năm nay, Phạm Thoại liên tục dính vào những tai tiếng khiến sự nghiệp "tụt dốc không phanh".

Đầu tiên là lùm xùm về việc kêu gọi từ thiện hồi tháng 2 khiến anh phải ngừng livestream bán hàng từ đầu tháng 3.

Tiếp đến là sự việc hồi cuối tháng 7, Phạm Thoại tự nhận là đại sứ Hội chợ các sản phẩm OCOP xuất khẩu (VIETNAM OCOPEX 2025). Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương bác thông tin này ngay sau đó.

Phạm Thoại nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an thành phố Hà Nội vì Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.