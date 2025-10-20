Chia tay 7 năm, chàng trai TQ quay lại chăm mối tình đầu mắc bệnh hiếm

Câu chuyện về chàng trai Trung Quốc quay lại chăm sóc mối tình đầu khi hay tin cô mắc bệnh hiếm gây xúc động mạnh trên mạng xã hội.

Chuyện tình của Fusheng và bạn gái mắc bệnh hiếm gây xúc động. Ảnh: SCMP.

Gần đây, video ghi lại khoảnh khắc chàng trai tên Fusheng bày tỏ tình cảm với bạn gái Cheng Aixiao tại quê nhà ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Câu chuyện đằng sau khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động, theo SCMP.

Cheng mắc chứng hereditary ataxia (tạm dịch: thất điều di truyền hay mất điều hòa di truyền), một rối loạn hiếm gặp gây thoái hóa cơ bắp, khiến cơ thể mất phối hợp vận động, gặp khó khăn khi đi lại và biểu cảm khuôn mặt.

Những năm trung học, Cheng đã nhận thấy dấu hiệu bất thường như không thể đứng vững sau khi nhảy. Đến năm cô 23 tuổi, các triệu chứng bắt đầu tiến triển nặng. Hiện ở tuổi 25, Cheng phải có người dìu mới đi được quãng đường ngắn và thường xuyên mất kiểm soát cơ mặt.

Fusheng, bạn trai cũ của Cheng, biết về tình trạng bệnh của cô thông qua bạn bè. Anh nhớ Cheng từng nhắc về căn bệnh này lúc họ còn bên nhau, nhưng khi đó anh còn quá trẻ nên chưa hiểu được mức độ nghiêm trọng. 7 năm sau khi chia tay vì khoảng cách địa lý, Fusheng quyết định tìm lại người yêu cũ vì không muốn cô phải một mình chiến đấu với bệnh tật.

Khoảnh khắc Fusheng bày tỏ tình cảm với bạn gái. Ảnh: Douyin

Hiện tại, ban ngày, Fusheng làm việc tại một công ty. Buổi tối, anh đi giao đồ ăn để có tiền chữa bệnh cho Cheng. Mỗi tháng, anh chỉ nghỉ 2 ngày và dành toàn bộ thời gian rảnh cho bạn gái.

“Anh muốn trân trọng từng ngày còn được ở bên em. Ngay cả khi em không thể nói hay đi lại, cũng không sao, chỉ cần em nhìn anh, anh biết em vẫn yêu anh”, Fusheng xúc động nói với Cheng.

Những lời nói và hành động chân thành mà Fusheng dành cho người yêu đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động.

“Mặc dù biết phía trước chỉ toàn khó khăn và cuối cùng họ vẫn sẽ phải chia xa, anh ấy vẫn quay lại để ở bên cô ấy. Đó mới là người đàn ông thực sự”, một cư dân mạng bình luận. “Hy vọng y học sớm có đột phá để Fusheng và Cheng có thể ở bên nhau lâu hơn”, một người khác viết.

Fusheng dành tất cả thời gian rảnh để chăm sóc bạn gái. Ảnh: Douyin

Trước đây, mẹ của Cheng cũng được chẩn đoán mắc chứng hereditary ataxia. Suốt thời thơ ấu, Cheng từng chứng kiến mẹ mình chiến đấu với bệnh tật, cho đến khi bà qua đời khi cô đang học trung học cơ sở.

Cheng cho biết hầu hết những người mắc căn bệnh này cuối cùng đều bị liệt, mất khả năng giao tiếp và thường qua đời do suy hô hấp. Dù căn bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn, Cheng vẫn hy vọng vào những tiến bộ y học trong tương lai và mong có thể cầm cự lâu hơn để chờ phương pháp điều trị hiệu quả.

Bên cạnh bạn trai, cha của Cheng - một công nhân nhà máy - cũng tận tuỵ chăm sóc con gái. Để phần nào san sẻ gánh nặng tài chính, Cheng bắt đầu làm vlog trang điểm và kiếm thêm thu nhập qua mạng xã hội.