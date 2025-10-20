Phi công Mỹ bật máu vì kính máy bay nổ ở độ cao 11.000 m

Phi công của United Airlines bị thương và phải hạ cánh khẩn cấp sau khi kính chắn gió máy bay Boeing 737 bất ngờ vỡ ở độ cao hơn 11.000 m vì vật thể lạ chưa rõ nguồn gốc.

Cánh tay của phi công đã bị chảy máu và bầm tím. Ảnh: NY Post.

Những hình ảnh lan truyền cho thấy tay của phi công bị chảy máu và bầm tím, nghi do trúng mảnh kính vỡ. Kính vỡ phủ khắp bảng điều khiển và buồng lái, một số bức ảnh còn ghi nhận dấu vết cháy xém tại điểm va chạm, theo New York Post.

Chuyến bay số hiệu 1093 khởi hành từ Denver đi Los Angeles đã phải chuyển hướng, hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Salt Lake (bang Utah, Mỹ) hôm 16/10.

Một số người cho rằng chiếc máy bay có thể đã va phải mảnh rác không gian hoặc thiên thạch. Tuy nhiên, theo báo cáo của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) năm 2023, khả năng rác vũ trụ gây thương tích nghiêm trọng cho hành khách trên máy bay thương mại là "một phần nghìn tỷ".

Các chuyên gia cho biết vết nứt trên kính có thể do sự cố điện, nhưng dấu cháy và kính vỡ cho thấy máy bay có khả năng đã bị vật thể bên ngoài đập trúng.

Kính chắn gió dường như bị cháy xém và nứt nẻ. Ảnh: NY Post.

Thông thường, chim, mưa đá hay các vật thể khác chỉ va chạm với máy bay ở độ cao thấp. Điều khiến vụ việc này khác biệt là chiếc Boeing 737 MAX 8 khi đó đang bay ở độ cao hành trình mà gần như không có những mối nguy đó.

Đại diện United Airlines thông tin: "Hôm 16/10, chuyến bay 1093 của United hạ cánh an toàn xuống Salt Lake City để kiểm tra hư hại ở kính chắn gió nhiều lớp. Chúng tôi đã bố trí máy bay khác đưa hành khách đến Los Angeles trong ngày và đội kỹ thuật đang tiến hành bảo dưỡng để sớm đưa máy bay trở lại hoạt động".

Theo các nguồn tin, chiếc Boeing 737 hiện vẫn được giữ lại tại sân bay Salt Lake City để điều tra.

NASA cho biết hiện có hơn 25.000 mảnh rác không gian lớn hơn 10 cm đang bay quanh Trái Đất, làm tăng nguy cơ va chạm với các thiết bị và phương tiện bay.