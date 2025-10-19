Cô dâu Gia Lai bật khóc trước quà cưới từ anh trai trong quân ngũ

Trong ngày cưới của em gái, Quốc Luân âm thầm chuẩn bị đoạn video chúc mừng gửi về từ xa, khiến Ái Linh bật khóc và cả hội trường xúc động.

Anh trai trong quân ngũ quay video chúc mừng em gái cưới ở Gia Lai Trong ngày trọng đại, cô dâu Ái Linh không kìm được nước mắt khi màn hình chiếu đoạn video chúc mừng từ người anh ba đang phục vụ trong quân ngũ.

Ngày 17/10, đám cưới của cô dâu Ái Linh (sinh năm 2004) và chú rể Anh Khoa (sinh năm 2000) diễn ra tại xã Phù Mỹ Đông (Gia Lai). Sau lễ cưới, khung hình lớn giữa hội trường bỗng sáng lên, phát đoạn video chúc mừng của anh trai thứ ba - Quốc Luân (sinh năm 2000), hiện phục vụ trong quân ngũ.

"Nếu có cãi nhau, hãy nhớ lại những giọt nước mắt hạnh phúc của ngày hôm nay em nhé...", giọng nói của anh trai vang lên qua màn hình, khiến cô dâu bật khóc, nhiều người tham dự cũng cảm thấy xúc động.

Khoảnh khắc này được một người bạn dự tiệc cưới quay lại và đăng trên mạng xã hội, thu hút hơn 300.000 người xem và hàng chục lời chúc mừng từ cộng đồng mạng.

Ái Linh chụp cùng anh ba Quốc Luân.

"Tôi vừa tủi vừa hạnh phúc. Tủi vì ngày trọng đại lại thiếu anh trai, nhưng hạnh phúc vì anh vẫn nhớ đến em, dành thời gian quay video chúc mừng dù ở trong quân đội rất khó sử dụng điện thoại", Ái Linh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Gia đình Ái Linh có 3 anh em, cô là con út. Anh Luân nhập ngũ từ đầu năm 2024.

"Video đó anh quay trong đơn vị để giữ bí mật, đến lúc phát mới biết anh đã làm điều đặc biệt như vậy", Linh kể.

Cô cho biết anh ba vốn là người hay chọc ghẹo, nói năng cộc lốc nhưng luôn âm thầm quan tâm và lo cho gia đình.

Chia sẻ thêm về mối tình của mình, Ái Linh cho biết cô và chồng quen nhau qua mạng xã hội. Trong một lần xem livestream của Linh trên TikTok, Khoa nghe giọng tưởng cô cùng quê nên chủ động nhắn tin làm quen.

Từ vài tin nhắn trò chuyện, tình cảm dần nảy nở. Sau 2 tháng, Khoa quyết định vượt đường xa từ Bình Định sang Phú Yên (cũ) để gặp Linh giữa một ngày mưa tầm tã. "Anh ấy đội mưa đến gặp tôi, ướt hết người mà vẫn cười. Khi đó, tôi thấy anh Khoa thật sự có lòng", cô nhớ lại.

Lần đầu gặp nhau, họ đi xem phim, ăn uống rồi Khoa trở về quê. Cả hai vẫn giữ liên lạc, và khi Khoa quay lại để tỏ tình, sự chân thành của anh đã khiến Linh đồng ý.

Sau hơn một năm yêu nhau, cặp đôi quyết định về chung một nhà. Với Linh, Khoa là "mảnh ghép còn lại của cuộc đời". "Ở bên chồng, tôi thấy như ở cạnh ba vậy. Tôi được bảo vệ, được yêu thương, được làm điều mình thích. Khi ấy, tôi biết mình chọn đúng người rồi", cô nói.

Hiện tại, vợ chồng Ái Linh dự định thăm anh trai trong quân ngũ sau đám cưới.

Lễ cưới của Ái Linh và Anh Khoa diễn ra vào ngày 17/10 vừa qua.