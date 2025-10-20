Những thanh niên Hàn từ chối được 'cứu' khỏi ổ lừa đảo ở Campuchia

Nhiều người trẻ Hàn Quốc vẫn đổ sang Campuchia tham gia các đường dây lừa đảo, dù biết rõ đó là hành vi phạm pháp và bị cám dỗ bởi viễn cảnh kiếm tiền dễ dàng.

Một cuộc kiểm tra diễn ra bên ngoài một tòa nhà được biết đến là khu liên hợp tội phạm ở Sihanoukville, Campuchia. Ảnh: News1.

"3 năm trước, nhiều người trẻ Hàn Quốc bị lừa sang đây. Nhưng giờ, họ biết rõ đó là tội, chỉ vì nghĩ rằng công việc này có tiền", ông Jeon Dae-sik, Phó chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Hàn Quốc tại châu Á, chia sẻ.

Jeon đã sống và làm việc ở Campuchia suốt 16 năm. Ông từng là Phó chủ tịch Hiệp hội người Hàn tại Campuchia và tham gia một đội cứu hộ tự nguyện gồm khoảng 20 kiều dân Hàn. Trong 3 năm, nhóm này đã giải cứu hơn 800 người khỏi các khu lừa đảo - hơn một nửa chỉ tính riêng trong năm nay.

Tuy nhiên, số người cầu cứu thật sự bị lừa giảm đi, trong khi ngày càng nhiều người sang Campuchia biết rõ họ sẽ tham gia vào các đường dây lừa đảo qua điện thoại hay tình cảm giả, theo Korea JoongAng Daily.

"Có người từng được chúng tôi cứu, giờ lại quay lại. Khi hỏi vì sao, họ chỉ đáp: 'Vì thu nhập cao quá'", Jeon nói. Thậm chí, một số người tin rằng họ có thể kiếm hơn 3 triệu won (khoảng 2.100 USD ) mỗi tháng dù không hề bị dụ dỗ bằng mức lương "trên trời".

Nhiều người thậm chí từ chối được giải cứu. Một cư dân Hàn tại Campuchia tên Park cho biết: "Có những bạn trẻ ở đây, dù cha mẹ năn nỉ về nước, họ vẫn không chịu về".

Một người khác họ Jeong, từng giúp cứu khoảng 20 người, kể: "Không phải lúc nào các tổ chức tội phạm cũng giam giữ. Họ còn trả tiền cho người môi giới đưa thêm người vào. Nếu những nghi phạm vừa được hồi hương không bị giam, tôi dám chắc hôm sau họ lại xuất hiện ở sân bay Phnom Penh".

Một tòa nhà bị nghi ngờ là nơi ẩn náu của một đường dây tội phạm ở Sihanoukville, Campuchia. Ảnh: Yonhap.

Trái với suy nghĩ của nhiều người, một số người được phép đi lại trong khu lừa đảo - gọi là wenchi, nếu đạt chỉ tiêu. Tin đồn rằng có thể kiếm tiền "khủng" mà không bị đánh đập hay nhốt khiến nhiều thanh niên Hàn Quốc tiếp tục đặt vé sang Campuchia.

Một nhân viên casino nói với JoongAng Ilbo: "Chỉ cần làm tốt, bạn có thể đi lại tự do, kể cả người Hàn. Có người kiếm hàng chục triệu won mỗi tuần. Khi đã chạm tới mức thu nhập đó, họ khó mà quay lại cuộc sống bình thường ở Hàn Quốc".

Dù biết có những người không vô tội, đội cứu hộ vẫn phải ra tay bởi rất khó phân biệt ai là nạn nhân thật, ai là người tham gia.

"Chúng tôi lại không có quyền pháp lý, nên mỗi lần giải cứu đều tiềm ẩn rủi ro. Họ thường hành động khi người bị giam tìm cách nhắn tin cầu cứu. Nếu ai đó gửi tin 'tôi được ra ngoài lúc ăn trưa', chúng tôi sẽ nhắn lại: 'Bỏ hết và chạy ra, chúng tôi đang chờ ngoài cổng'", Jeon kể.

Nhưng hành trình không dừng lại sau khi được cứu. Nhiều người mất hộ chiếu, tiền bạc và đồ đạc. "Chi phí về nước họ phải tự lo. Thường gia đình ở Hàn gửi tiền sang", Jeon nói.

Nếu người đó bị nghi ngờ hoặc không có tiền, Hiệp hội người Hàn phải ứng trước. Có người hứa sẽ trả lại khi về nước, nhưng không phải ai cũng giữ lời. Đến nay, hiệp hội đã chi khoảng 400 triệu won (hơn 280.000 USD ) cho việc hồi hương.

Jeon cho biết vẫn có những lời kêu cứu từ người bị giữ trong các đường dây lừa đảo. "Không có chuyện buôn nội tạng như trong phim, nhưng có mua bán người",ông nói.

Một nhóm ở Sihanoukville có thể "bán" người Hàn làm việc không hiệu quả cho băng khác ở gần biên giới Việt Nam hoặc Thái Lan. "Giờ đội chúng tôi hoạt động ngày càng khó vì ngay cả cảnh sát Campuchia cũng dính dáng", ông nhấn mạnh, kêu gọi sớm lập văn phòng liên lạc cảnh sát Hàn tại đây.

Thay vì lập "Korean Desk", chính phủ Hàn Quốc đã thống nhất với Campuchia thành lập tổ công tác chung để xử lý vấn đề này. Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai Kim Jin-a cho biết tên gọi và cơ cấu tổ công tác sẽ được công bố trong tuần này. Nhóm sẽ phối hợp điều tra, chia sẻ thông tin và hỗ trợ đưa người vi phạm về nước sớm hơn.