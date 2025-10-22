Cô gái TP.HCM mắc zona thần kinh sau khi dùng chung đồ make up

Sau khi đi chụp ảnh tại một studio ở TP.HCM, chị Nguyễn Huyền bất ngờ bị nổi mụn li ti, đau nhức lan khắp mặt và lưng.

Chị Nguyễn Huyền đang điều trị tích cực để tránh để lại sẹo.

Đầu tháng 6, chị Nguyễn Huyền (sinh sống tại TP.HCM) chụp ảnh tại một studio. Ba ngày sau buổi chụp, chị nhận thấy khóe mắt và chân mày nổi nhiều nốt nhỏ li ti, để lại sẹo. Nghĩ do nóng trong người hoặc các vấn đề khác, chị tự mua thuốc bôi.

Đến tháng 10, vì còn tiền cọc, chị quay lại studio tiếp tục chụp ảnh. Lần này, chị cũng đổi thợ trang điểm. Tuy nhiên, vài ngày sau, chị xuất hiện thêm triệu chứng nhức ở khóe miệng và rãnh cười, kèm theo nhiều nốt đỏ nổi quanh vùng này.

"Lần thứ hai tôi bị nặng hơn, các nốt lan sang lưng và tay, cảm giác nhức ở bên cùng phía với khóe môi. Đến giờ, tôi nghĩ do trùng hợp và đến từ nhiều nguyên nhân", chị Huyền chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Khi cơn đau lưng và vai tăng dần, chị đến bệnh viện kiểm tra và được bác sĩ chẩn đoán mắc zona thần kinh - căn bệnh có thể lan dọc theo dây thần kinh.

"Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi gặp tình trạng như vậy, nên khá stress", chị bộc bạch.

Ngày 17/10, chị Huyền đăng tải video chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội nhằm cảnh báo mọi người, thu hút hơn 2 triệu lượt xem và hàng trăm bình luận.

Nhiều người cho rằng chị có thể bị nhiễm virus Herpes do dùng chung dụng cụ trang điểm. Một số khác cũng gặp trường hợp tương tự nên hướng dẫn chị cách điều trị và chăm sóc để mau khỏi bệnh.

"Tôi không ngờ nội dung mình đăng lại được nhiều người quan tâm đến vậy. Thực ra, tôi chỉ muốn khuyên mọi người nên dùng riêng đồ cá nhân, vì vùng niêm mạc ở khóe mắt và môi rất dễ bị lây nhiễm", chị nói thêm.

Các vết sẹo của chị Huyền sau khi bị lây bệnh.

Hiện tại, tình trạng của chị Huyền đã ổn định, các cơn đau lưng giảm rõ rệt. Là người làm trong ngành thẩm mỹ, chị cho biết mình phải điều trị dứt điểm để tránh để lại sẹo hay vết thâm trên da. Hiện chị vẫn tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ và tái khám định kỳ.

Theo các chuyên gia da liễu, việc dùng chung đồ trang điểm, đặc biệt là ở vùng mắt và môi, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm virus Herpes simplex (HSV) - tác nhân gây mụn rộp thường gặp. Virus này có thể tồn tại ngắn hạn trên dụng cụ make up như cọ, son, bông mút... nếu người trước đó đang có vết loét hoặc mụn nước hoạt động.

Trong khi đó, bệnh zona thần kinh (Herpes zoster) - do virus gây thủy đậu tái hoạt động - không lây trực tiếp qua đồ vật như son hay cọ trang điểm. Người từng bị thủy đậu có thể phát bệnh khi sức đề kháng suy yếu, stress hoặc mất ngủ kéo dài. Triệu chứng thường là đau rát, mụn nước mọc dọc theo dây thần kinh, nhiều trường hợp kèm theo nhức vai, lưng.

Theo CDC (Mỹ), việc sử dụng chung dụng cụ trang điểm có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm nhiều bệnh ngoài da khác như viêm da, mụn viêm, nấm da, hoặc các bệnh do virus herpes simplex gây ra.

Để phòng ngừa, mỗi người nên sử dụng riêng đồ make up cá nhân, thường xuyên vệ sinh cọ và dụng cụ trang điểm, tránh dùng chung... Khi xuất hiện mụn nước, đau rát vùng môi hay da mặt, người bệnh cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị bằng thuốc kháng virus, tránh để lại sẹo hoặc lây lan.