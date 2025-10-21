Sinh con gái, hot girl Trần Thanh Tâm được chồng tặng sổ đỏ

Sau khi sinh con đầu lòng, hot girl "trứng rán" Trần Thanh Tâm gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc được chồng tặng sổ đỏ ngay tại bệnh viện.

Trần Thanh Tâm được biết đến với biệt danh hot girl "trứng rán cần mỡ". Ảnh: Trần Thanh Tâm/Facebook.

Ngày 20/10, trên tài khoản TikTok có hơn 4,6 triệu người theo dõi, hot girl "trứng rán cần mỡ" Trần Thanh Tâm khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ đoạn video với tiêu đề: "Quà tặng vợ 20/10", ghi lại khoảnh khắc được chồng tặng món quà đặc biệt sau sinh.

Trong clip, Thanh Tâm nằm trên giường bệnh trong thời gian hồi phục sau sinh, còn chồng cô - Mai Thiên Ân - mang theo toàn bộ giấy tờ sang để vợ ký tên, lăn tay công chứng.

"Vì vợ sinh con gái cho anh nên anh có quà cho vợ nè", Thiên Ân nói trong clip.

Trần Thanh Tâm bất ngờ với hành động của chồng ngày 20/10.

Trước hành động của chồng, Thanh Tâm tỏ ra bất ngờ. Cô cười hỏi lại: "Cái này là thật chứ không phải diễn hả? Lần đầu tiên hơi bỡ ngỡ, chắc lần sau sẽ có tinh thần hơn".

Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận chúc mừng. "Xin vía chị Tâm", "Chồng nhà người ta mười điểm. Chỉ biết ước thôi"... là những bình luận nổi bật từ cư dân mạng.

Trước đó một ngày, Thanh Tâm thông báo đã hạ sinh con đầu lòng và đặt tên con là Bún. Cô nhận được nhiều lời chúc mừng và lời khen nhan sắc sau sinh vẫn rạng rỡ, tươi tắn.

Trần Thanh Tâm (sinh năm 2000, TP.HCM) từng gây chú ý trên mạng xã hội với loạt clip thả thính, đặc biệt là câu nói viral "Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ/Yêu không cần cớ, cần cậu cơ".

Sau khi nổi tiếng, cô thử sức ở lĩnh vực diễn xuất và các cuộc thi sắc đẹp nhưng chưa tạo được dấu ấn, rồi sau đó chuyển hướng sang làm sáng tạo nội dung.

Cuối năm 2024, cô kết hôn với Mai Thiên Ân (sinh năm 1993) - người điều hành một số dự án trong lĩnh vực giải trí, du lịch và sản xuất talkshow. Cặp đôi tổ chức lễ cưới sau màn cầu hôn trên du thuyền vào tháng 8/2024.