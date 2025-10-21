Đốt cháy cả tòa nhà, khiến hàng xóm tử vong khi cố giết một con gián

Một người phụ nữ Hàn Quốc ở độ tuổi 30 đã tử vong ngày 21/10 khi cố gắng thoát khỏi đám cháy do hàng xóm gây ra, sau khi cô kịp cứu đứa con sơ sinh của mình qua cửa sổ.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khi một cư dân ở tầng hai cố gắng giết một con gián bằng bật lửa và bình xịt. Ảnh: The Korea Herald.

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Osan, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 5h35 sáng ngày 20/10 tại một tòa nhà thương mại - dân cư 5 tầng ở thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi, The Korea Herald đưa tin.

Nguyên nhân được xác định là do một cư dân tầng hai dùng bật lửa và bình xịt khí dung để giết gián, cách làm nguy hiểm mà người này nói đã học được từ YouTube. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát ngoài tầm kiểm soát.

Trong lúc sơ tán, một gia đình sống ở tầng năm - gồm hai vợ chồng và con nhỏ 2 tháng tuổi - đã tìm cách thoát sang tòa nhà kế bên, chỉ cách khoảng chưa đến 1 m. Người chồng và vợ cùng nhau đưa đứa bé qua cửa sổ cho những người ở tòa nhà bên kia đón lấy. Sau đó, người chồng trèo sang an toàn, nhưng người vợ bị trượt ngã và rơi xuống đất, bị thương nặng.

Cô được đưa đến Bệnh viện Đại học Ajou cấp cứu nhưng không qua khỏi, được xác nhận tử vong lúc 10h40 sáng cùng ngày.

Không có thêm trường hợp tử vong nào khác, song 8 người được điều trị vì hít phải khói độc. Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy sau khoảng 40 phút.

Cảnh sát cho biết gia đình nạn nhân không thể thoát bằng cầu thang khẩn cấp do khói dày đặc, lo ngại ảnh hưởng đến đứa trẻ sơ sinh.

Nhà chức trách sẽ đề nghị lệnh bắt giữ người phụ nữ tầng hai - người gây ra vụ cháy - với cáo buộc gây hỏa hoạn do cẩu thả nghiêm trọng và làm chết người do bất cẩn.