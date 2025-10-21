Hot streamer bị kẻ lạ lao tới sàm sỡ giữa buổi họp fan ở Mỹ

Nền tảng phát trực tuyến Twitch đang đối mặt làn sóng chỉ trích sau khi video ghi lại cảnh nữ streamer nổi tiếng bị fan nam sàm sỡ trong buổi giao lưu tại San Diego gần đây.

Khoảnh khắc nữ streamer Emiru bị một người đàn ông cưỡng hôn. Ảnh: @yeet/X.

Ngày 17/10, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người đàn ông bất ngờ lao tới Emiru (tên thật là Emily-Beth Schunk) và cố gắng cưỡng hôn cô. Nữ streamer 27 tuổi lập tức lùi lại, trong khi vệ sĩ riêng chạy tới đẩy kẻ tấn công ra xa.

Với hơn 2 triệu người theo dõi, Emiru là cosplayer nổi tiếng trên Twitch. Sau vụ việc, cô chỉ trích cách nền tảng xử lý tình huống, theo New York Post.

"Người đàn ông tấn công tôi đã vượt qua nhiều hàng rào an ninh để tới gần tôi, ngay trước buổi giao lưu của một streamer khác. Anh ta chạm vào mặt và cố hôn tôi", cô viết trên mạng X.

Theo Emiru, trong khu vực có ít nhất 3-4 nhân viên an ninh của TwitchCon nhưng không ai phản ứng, chỉ có vệ sĩ riêng của cô can thiệp.

Twitch sau đó ra thông báo cho biết đã tăng cường an ninh, cấm người tham dự đưa theo người đi cùng. Đồng thời, người đại diện cho biết đã cấm vĩnh viễn kẻ tấn công khỏi tất cả sự kiện của nền tảng.

"Chúng tôi đã ngay lập tức chặn người này quay lại khuôn viên TwitchCon và cấm họ vĩnh viễn trên toàn bộ nền tảng, cả trực tuyến lẫn sự kiện thực tế. Twitch không dung thứ cho mọi hành vi quấy rối hay đe dọa an toàn cộng đồng", Twitch nêu trong thông cáo.

Emiru nổi tiếng với phong cách cosplay ấn tượng, gợi cảm. Ảnh: @emiru.jpg/Instagram.

Tuy nhiên, Emiru cho rằng tuyên bố này là "lời nói dối trắng trợn". Cô nói người đàn ông đó không bị bắt ngay tại chỗ mà được phép rời đi.

"Tôi chỉ nghe tin anh ta bị giữ sau nhiều giờ, và có cảm giác điều đó chỉ xảy ra vì quản lý của tôi gây sức ép, chứ không phải vì TwitchCon coi đây là chuyện nghiêm trọng", cô viết.

Emiru nói cô "vẫn còn hoảng sợ" sau sự cố. Trong một video đăng lên YouTube, cô cho biết quản lý của mình đã liên hệ cảnh sát và có ý định khởi kiện người đàn ông kia. Cô cũng cho rằng Twitch ban đầu chỉ định đình chỉ tài khoản của kẻ tấn công một tháng trước khi xem xét lệnh cấm vĩnh viễn.

Văn phòng Cảnh sát trưởng San Diego chưa phản hồi về danh tính hay cáo buộc đối với nghi phạm.

Vụ việc gây chấn động diễn ra trong bối cảnh nhiều nữ streamer từng bày tỏ lo ngại về an toàn khi tham dự TwitchCon. Lo ngại này càng tăng sau vụ nữ streamer Nhật Bản Airi Sato, 22 tuổi, bị một fan sát hại hồi tháng 3 tại Tokyo khi đang quay video ngoài đường.

"Điều đó khiến tôi rất sợ. Tôi không nghĩ mình đang lo vô cớ", streamer QTCinderella nói trong một podcast gần đây.