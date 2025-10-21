Cái kết đắng cho kẻ cởi trần, treo ngược trên tàu điện ở Australia

Một thanh niên ở thành phố Sydney vừa bị truy tố sau khi không tuân thủ yêu cầu của cảnh sát, liên quan đến "màn trình diễn" gây tranh cãi trên tàu điện.

Một trong những pha nguy hiểm của Joshua Cherub. Ảnh: Instagram.

Tối 10/10, trong lúc tuần tra tại giao lộ George và Bathurst, cảnh sát thành phố Sydney (Australia) phát hiện một nhóm đông người tụ tập quanh tàu điện. Giữa đám đông, một thanh niên 19 tuổi bị quấn chặt bằng băng keo, ngồi trên ghế giữa toa tàu.

Lực lượng chức năng yêu cầu giải tán vì lo ngại an toàn, nhưng thanh niên này không chịu rời đi. Sau đó, anh bị bắt giữ với cáo buộc "không tuân lệnh cảnh sát". Người này sẽ hầu tòa vào ngày 19/11 tới, theo News.com.au.

Trên mạng xã hội, nam thanh niên sử dụng tên "Joshua Cherub" và tự xưng là "Hoàng tử Town Hall". Tài khoản Instagram của anh có hơn 10.000 người theo dõi, chủ yếu chia sẻ các video "trình diễn" kỳ lạ.

Trong một số clip, Cherub từng lấy băng keo dán mình vào cột giữa trung tâm thành phố, phủ sơn khắp người hay treo mình lơ lửng bằng băng keo trên tàu khi người qua lại chạm vào mặt. Một đoạn video khác cho thấy anh cùng nhóm bạn sơn mình màu xanh lá, nhảy nhót giữa phố đông người.

Chính clip quay cảnh Cherub bị dán vào ghế đã dẫn đến vụ bắt giữ lần này.

Hành động của thanh niên được cho là rất nguy hiểm. Ảnh: Instagram.

Bộ trưởng Giao thông bang New South Wales, ông John Graham, lên tiếng chỉ trích hành vi của Joshua Cherub, cho rằng nó "vượt xa khỏi giới hạn của một trò đùa vô hại".

"Có thể trông như trò vui, nhưng những hành động kiểu này rất nguy hiểm, nhất là trên tàu đang di chuyển hoặc tại nhà ga. Nó không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân người thực hiện mà còn cho hành khách và nhân viên tàu điện", ông nói thêm.

Ông Graham cũng nhấn mạnh hệ thống giám sát CCTV của mạng lưới đường sắt hoạt động 24/7 và phối hợp chặt chẽ với cảnh sát để ngăn chặn các hành vi liều lĩnh.

"Hầu hết mọi người chỉ muốn di chuyển an toàn, đúng giờ, không ai muốn bị biến thành 'diễn viên phụ’ trong nỗ lực câu view của người khác", ông cho biết.

Hiện, phía Joshua Cherub chưa đưa ra bình luận.